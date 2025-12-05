Sanoma Oyj, lehdistötiedote, 5.12.2025 klo 14.45

Sanoma on allekirjoittanut uuden 220 milj. euron syndikoidun lainasopimuksen

Sanoma Oyj on allekirjoittanut 220 milj. euron syndikoidun lainasopimuksen yhdeksän yhteistyöpankkinsa kanssa. Lainan eräpäivä on 16.3.2029, ja siihen sisältyy kaksi yhden vuoden jatko-optiota.

Laina käytetään 119 milj. euron lainan ennenaikaiseen takaisinmaksuun joulukuussa 2025 sekä 150 milj. euron hybridilainan jälleenrahoittamiseen sen tarkistuspäivänä 16.3.2026. Osa lainojen takaisinmaksuista rahoitetaan konsernin parantuneella operatiivisella rahavirralla.

Sopimuksen koordinaattoreina ja pääjärjestäjinä toimivat ING Bank ja Nordea Bank. Pääjärjestäjinä ovat BNP Paribas, Danske Bank, OP Yrityspankki, Rabobank, SEB ja Swedbank, ja järjestäjänä Banco Sabadell.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601



