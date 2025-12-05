Le 9e entrepôt Costco Pour l’entreprise du Canada est maintenant ouvert à Québec

245 NOUVEAUX EMPLOIS CRÉÉS ET DES MILLIERS D’ARTICLES UNIQUES CONÇUS POUR LES BESOINS DES ENTREPRISES

LA VILLE DE QUÉBEC, 05 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Costco Wholesale a ouvert son neuvième entrepôt Costco Pour l’entreprise au Canada, situé au 999 rue du Marais, au sud de l’autoroute 40 et à l’est de l’autoroute 740. L’entrepôt de 146 000 pi2 a créé 245 nouveaux emplois à temps partiel et offre une commodité sans précédent aux entreprises locales.

Ce nouvel entrepôt Costco Pour l’entreprise est le troisième de ce type au Québec. Il fait partie du plan d’expansion national de Costco qui prévoit l’ouverture d’autres entrepôt Costco Pour l’entreprise au Canada en 2026.

Ouvert à TOUS les membres de Costco, le concept Costco Pour l’entreprise est bien différent de celui de l’entrepôt Costco traditionnel. Plus de 70 % des produits sont uniques à l’entrepôt Costco Pour l’entreprise, et ce dernier vise à répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles.

Le nouvel entrepôt Costco Pour l’entreprise de Québec offrira plus de 3 000 articles de qualité destinés aux restaurants, dépanneurs, épiceries et bureaux, dont des produits volumineux, des produits de cuisine et de nettoyage, des mobiliers de bureau, du café et bien plus encore. La semaine de l’ouverture du nouvel entrepôt Costco Pour l’entreprise de Québec apporte plusieurs offres, y compris 200 $ d’économie sur une trancheuse à viande manuelle Eurodib, 180 $ d’économie sur une hachoir à viande commercial Eurodib, 100 $ d’économie sur 25 kg de beurre sans sel Agropur, 35 $ d’économie sur un chariot de cuisine Sagetra, 25 $ d’économie par unité de prosciutto San Daniele et une variété d’articles exclusifs à l’ouverture de cet entrepôt Costco Pour l’entreprise.

Il est pourvu d’une chambre froide impressionnante de 12 400 pi2 et d’une zone de chargement extérieure recouverte. Pourvu de sa propre flotte de six camions, l’entrepôt Costco Pour l’entreprise offre le service de livraison le jour suivant aux adresses commerciales se trouvant à l’intérieur d’une zone de livraison qui s’étend sur toute la ville.

Les propriétaires d’entreprise trouveront les mêmes articles en ligne sur costcopourlentreprise.ca et en entrepôt, qui a des heures d’ouverture pratiques pour les entreprises, du lundi au samedi de 7 h à 19 h et le dimanche de 9 h à 19 h.

« Nous sommes impatients d’ouvrir nos portes et d’offrir ce nouveau service qui répondra encore mieux aux besoins des propriétaires d’entreprises locales », déclare Marc-André Bally, vice-président principal des Opérations, de l’ouest du Canada et des entrepôts Costco Pour l’entreprise. « Le concept de l’entrepôt Costco Pour l’entreprise connaît déjà un succès remarquable au Canada, et nous sommes fébriles à l’idée d’offrir ces mêmes avantages aux entreprises à Québec et des environs. Nous espérons que l’ouverture donnera l’occasion à de nombreux nouveaux membres de découvrir les bienfaits d’une adhésion à Costco. »

Costco Wholesale propose un large éventail de produits et de services destinés à combler les besoins personnels de ses membres, tout en aidant les PME et grandes entreprises à économiser sur des articles pour la revente et sur les fournitures dont elles ont besoin. Les entrepôts Costco Pour l’entreprise de Costco sont ouverts à TOUS les membres.

Adhésion

Les entrepôts Costco sont ouverts aux membres seulement. Une adhésion de membre Affaires ou Privilège coûte 65 $ par an. L’adhésion Exécutif, elle, coûte 130 $ par an. Toutes les adhésions à Costco Wholesale comprennent une carte conjoint GRATUITE, et sont acceptées dans les entrepôts Costco du monde entier.

Pour 130 $ par an, Costco offre l’adhésion Exécutif qui comprend une remise de 2 % sur tous les achats admissibles, y compris l’alcool, chez Costco (jusqu’à concurrence de 1 250 $ annuellement) et une carte conjoint GRATUITE (le membre doit avoir 16 ans ou plus). Les membres qui choisissent le niveau Exécutif profitent aussi d’offres exclusives sur la marchandise et obtiennent des avantages supplémentaires sur l’assurance voyage, le traitement des paiements, l’entreposage mobile et libre-service, et plus encore.

Les titulaires de cartes, soit actuellement plus de 17 millions de personnes au Canada, peuvent aussi faire des achats sur Costco.ca, où ils trouveront des milliers d’articles qui ne sont pas offerts en entrepôt. Costco.ca offre aussi la livraison le jour même pour les articles d’épicerie.

Suivez Costco sur Facebook (@CostcoCanada) et sur Instagram (@costco_canada) pour rester à l’affût des trouvailles Costco, des événements, des nouvelles et des mises à jour sur les ouvertures.

À propos de Costco Wholesale

Costco Wholesale exploite 930 entrepôts dans le monde, dont 113 au Canada. Le premier entrepôt canadien a ouvert ses portes à Burnaby, en Colombie-Britannique, en octobre 1985.

Costco Wholesale compte plus de 50 000 employés au Canada. Son siège social canadien est situé au 415 West Hunt Club Road à Ottawa.

Les revenus de l’entreprise pour l’exercice se terminant le 31 août 2025 s’élevaient à

269,9 milliards de dollars (US) (COST — NASDAQ).

Personne-ressource : Debbie Garofalo

Coordonnatrice de projet de Marketing pour les ouvertures

613 221-2370

debbie.garofalo@costco.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dbcb9b4b-011c-4d93-93f1-e9d5544daac1/fr