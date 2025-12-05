Ilkka Oyj Johdon liiketoimet, 5.12.2025, klo 16.15





Ilkka Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Veikko Heikkilän kuolinpesä

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö (1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Satu Otala

Asema: Hallintoneuvoston jäsen

Liikkeeseenlaskija: Ilkka Oyj

LEI: 743700KMZL7E8PLI5X73

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 133058/4/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-12-05

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009800197

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS





Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 4.4 EUR

(2): Volyymi: 1100 Yksikköhinta: 4.4 EUR

(3): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 4.4 EUR

(4): Volyymi: 1700 Yksikköhinta: 4.42 EUR

(5): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 4.48 EUR





Liiketoimien yhdistetyt tiedot (5):

Volyymi: 3902 Keskihinta: 4.40929 EUR



ILKKA OYJ





JAKELU

Nasdaq Helsinki

www.ilkka.com



Ilkka lyhyesti

Ilkan liiketoiminnan ytimen Suomessa muodostaa Summa Collective, johon kuuluu markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottava ohjelmistoyritys Liana, WordPress-palveluihin erikoistunut digitoimisto Evermade, kohderyhmädatan uranuurtaja Profinder, somemarkkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Summa Collectiven yritykset elävät digitaalisen markkinoinnin eturintamassa, hyödyntäen tekoälyä ja dataa sekä kehittäen markkinointiteknologioita kestävän kilpailuedun rakentamiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä, jossa toimimme Lianan ja sen tytäryhtiöiden kautta. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin, teknologian ja datan osaaja.