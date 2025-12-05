UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ pradeda antrosios dalies obligacijų, išleidžiamų pagal 50 milijonų EUR Obligacijų Programą, siūlymą, bei teikia siūlymą dėl obligacijų ISIN LT0000405938 keitimo (angl. Exchange Tender Offer)

NESKIRTA TIESIOGIAI ARBA NETIESIOGIAI PUBLIKUOTI, PLATINTI AR SKELBTI VISĄ AR IŠ DALIES JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE (ĮSKAITANT JŲ TERITORIJAS IR VALDAS, BET KURIĄ JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ VALSTIJĄ IR KOLUMBIJOS APYGARDĄ), KANADOJE, AUSTRALIJOJE, PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE AR JAPONIJOJE ARBA BET KURIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE, KURIOJE TOKS PUBLIKAVIMAS, PLATINIMAS AR SKELBIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR KITI APRIBOJIMAI. ŽR. TOLIAU ŠIAME BIRŽOS PRANEŠIME PATEIKTĄ SVARBŲ PRANEŠIMĄ.
UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ 1 Serijos 2 Dalies obligacijų, išleidžiamų pagal 50 milijonų EUR Obligacijų Programą, siūlymas:
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ (toliau – Bendrovė) pradeda EUR 2025/2026 1 Serijos 2 Dalies obligacijų (ISIN LT0000135840, toliau – Obligacijos) viešą platinimą. Obligacijos išleidžiamos pagal 50 milijonų EUR Obligacijų Programą. Bazinis programos prospektas buvo patvirtintas Lietuvos banko 2025 m. rugpjūčio 25 d. ir Bendrovės paskelbtas viešai (toliau – Prospektas).
Pagal Bendrovės patvirtintas 1 Serijos 2 Dalies Obligacijų galutines sąlygas (toliau – Galutinės sąlygos, pridedamos, kartu su specifinės emisijos Prospekto santrauka ir jos vertimais į lietuvių, latvių ir estų kalbas), Bendrovė ketina išplatinti iki 2,5 milijono EUR nominalios vertės Obligacijų, kurių išpirkimo terminas 2026 m. gruodžio 4 d., investuotojams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
Pagrindinių Obligacijų siūlymo sąlygų santrauka:
- 1 Serijos 2 Dalies dydis: iki 2 500 000 EUR
- Obligacijos nominalioji vertė (angl. Denomination) – 1 000 EUR (vienas tūkstantis eurų)
- Obligacijos emisijos kaina – 1 008.92 EUR (vienas tūkstantis aštuoni eurai ir 92 centai)
- Palūkanų norma: 8,50 %, išmokama kas pusę metų
- Platinimo periodas: nuo 2025 m. gruodžio 8 d. iki 2025 m. gruodžio 11 d., 14:30 CEST / 15:30 Vilniaus laiku
- Atsiskaitymo diena: 2025 m. gruodžio 12 d.
- Obligacijų išpirkimo diena: 2026 m. gruodžio 4 d.
Investuotojai, norintys pateikti obligacijų pasirašymo pavedimus turi susisiekti su savo banku ar finansų maklerių įmone.
Bendrovės siūlymas dėl obligacijų ISIN LT0000405938 keitimo (angl. Exchange Tender Offer):
- Remiantis Pasiūlymu dėl obligacijų keitimo (angl. Exchange offer), obligacijų ISIN LT0000405938 (toliau – EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijos) turėtojai gali iškeisti EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijas į naujas Obligacijas, kurios bus keičiamos santykiu 1:1. Kaip nurodyta aukščiau, Obligacijos bus išleidžiamos su 8,50 % metine palūkanų norma pagal Prospektą ir Galutines sąlygas.
- Atsižvelgiant į tai, kad įsigyjamų Obligacijų emisijos kaina yra 1 008,92 EUR, t. y., 8,92 EUR didesnė nei EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijų nominali vertė, Pasiūlyme dėl obligacijų keitimo dalyvausiantiems investuotojams už laikotarpį nuo 2025 m. birželio 14 d. iki 2025 m. gruodžio 12 d. (imtinai) atitinkama suma bus sumažintos jiems už keičiamas obligacijas priskaičiuotos ir sukauptos palūkanos, kurios bus išmokamos 2025 m. gruodžio 12 d. (t. y., vienai EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijai vietoje priskaičiuotų 24,72 EUR palūkanų bus išmokėta 15,80 EUR).
- EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijų turėtojams skirtas Pasiūlymas dėl obligacijų keitimo galios nuo 2025 m. gruodžio 8 d. iki 2025 m. gruodžio 11 d., 14.30 val. Vidurio Europos vasaros laiku / 15.30 val. Vilniaus laiku. Rezultatai bus skelbiami 2025 m. gruodžio 12 d. arba apie šią datą.
- Minimalus keičiamų EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijų (ISIN LT0000405938) skaičius – 100 vienetų.
- Tikslas – refinansuoti EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijas, taip pat išleisti naujas Obligacijas.
Bendrovė viešo naujų Obligacijų siūlymo ir Siūlymo dėl EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijų keitimo platintoju (angl. Lead Manager) paskyrė UAB FMĮ „Orion securities“.
KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Kilus klausimų dėl siūlymų, susisiekite su Orion securities, el. paštu: corporateaction@orion.lt arba telefonu: +37068758168.
Daugiau informacijos ir reikalingų dokumentų rasite adresu: https://lordslb.lt/aei_bonds_2025_retail
SVARBI INFORMACIJA
Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas. Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su vertybiniais popieriais susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis.
Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Prospektas yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę, Obligacijas, jų siūlymą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, taip pat įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Prospektas yra paskelbtas Bendrovės interneto svetainėje https://lordslb.lt/aei_bonds_2025_retail, taip pat www.nasdaqbaltic.com ir www.crib.lt.
Prospekto patvirtinimas neturėtų būti laikomas viešai siūlomų ir į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukiamų Obligacijų kokybės patvirtinimu. Galimiems investuotojams rekomenduojama prieš priimant investavimo sprendimą perskaityti Prospektą, kad jie suprastų visą su sprendimu investuoti į Obligacijas susijusią galimą riziką ir grąžą. Be to, šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Mantas Auruškevičius
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės
UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ vadovas
mantas.auruskevicius@lordslb.lt
Priedai
- Final terms (Series I Tranche 2) (Retail) (AEI)
- Prospectus summary and its translations to LT, LV, EST (AEI) (Series 1 Tranche 2)