Pranešimas apie LITGRID AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius) (toliau – LITGRID, Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2025 m. gruodžio 29 d. 10.00 val. Bendrovės buveinėje (adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius, 229 salė) šaukiamas LITGRID neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
LITGRID neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1) Dėl pritarimo LITGRID AB, valdybos 2025 m. gruodžio 5 d. sprendimui (protokolo Nr. 18, klausimo Nr. 1)
Akcininkų registracijos pradžia: 2025 m. gruodžio 29 d. 9.30 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2025 m. gruodžio 29 d. 9.55 val.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2025 m. gruodžio 17 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.
Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.
LITGRID valdyba 2025 m. gruodžio 5 d. pritarė neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimo projektui:
Sprendimo projektas:
„1. Pritarti valdybos 2025 m. gruodžio 5 d. sprendimui sudaryti Elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugos sutartį su susijusia šalimi AB „Ignitis gamyba“ ir patvirtinti šias esmines sandorio sąlygas:
1.1. Sutarties šalys – operatorius LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir gamintojas AB „Ignitis gamyba“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302648707, kurios registruota buveinė yra Elektrinės g. 21, Elektrėnai, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
1.2. Sutarties dalykas (objektas) – Šioje Sutartyje nustatyta tvarka Gamintojas įsipareigoja suteikti Operatoriui Elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugą pagal Operatoriaus pateiktą Užsakymą, o Operatorius įsipareigoja sumokėti Gamintojui už suteiktą Elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugą.
1.3. Įsipareigojimų įvykdymo terminas – Šalių sudaryta Sutartis įsigalioja nuo 2026 m. sausio 1 d. 00:00 val. ir galioja iki 2026 m. gruodžio 31 d. 24.00 val.
1.4. Sutarties kaina – 50,12 mln. EUR be PVM.
1.5. Kainodara – Gamintojo teikiamos Elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugos kaina yra Užsakyme nurodyta Izoliuoto darbo paslaugos kaina ir gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios kaina.
1.6. Atsiskaitymo tvarka – Gamintojas, vadovaudamasis Šalių tarpusavyje suderintu Aktu, ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Aktų pasirašymo dienos išrašo ir pateikia Operatoriui PVM sąskaitą faktūrą už per pasibaigusį Apskaitos laikotarpį suteiktą Įrenginių prieinamumo paslaugą. PVM sąskaitos faktūros išrašomos pasibaigusio Apskaitos laikotarpio kalendorinio mėnesio data. Operatorius, gavęs Gamintojo išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, ją apmoka ne vėliau kaip iki paskutinės einamojo mėnesio darbo dienos.
1.7. Sutarties kainos keitimo taisyklės – Sutartyje nustatyta dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios kaina gali būti keičiama priklausomai nuo VERT atlikto gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios perskaičiavimo.
1.8. Rezervas – netaikomas.
1.9. Įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas:
• Šalis, šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neapmokėjusi gautų PVM sąskaitų faktūrų ar neatlikusi bet kokių kitų jai priklausančių atlikti mokėjimų, moka 0,04 % (keturių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
• Jeigu Gamintojas atleidžia į tinklą 5 % mažiau suminės elektros energijos nei buvo nurodyta Tiekimo grafike, Gamintojas sumoka baudą Operatoriui, kurios dydis apskaičiuojamas pagal 1 formulę:
B=( ΔE*K*T)/12 (1 formulė)
Kur: B – baudos dydis, Eur; ΔE – Tiekimo grafike nurodytos elektros energijos ir faktiškai į tinklą patiektos elektros energijos maksimalus valandinis skirtumas, MWh; K – Užsakyme nustatyta Įrenginių prieinamumo paslaugos kaina, Eur/MW/h; T – valandų skaičius per Įrenginių prieinamumo paslaugos teikimo laikotarpį, val.
Per Sutarties galiojimo laikotarpį pagal Sutarties 11.8 punkto nuostatas apskaičiuota baudų suma negali viršyti pagal 2 formulę apskaičiuoto dydžio:
Bmax=(P*K*T)/12 (2 formulė)
Kur: Bmax – maksimalus galimas suminis baudos dydis per Sutarties galiojimo laikotarpį, Eur; P – Užsakyme nustatytas Įrenginių prieinamumo paslaugos kiekis, MW; K – Užsakyme nustatyta Įrenginių prieinamumo paslaugos kaina, Eur/MW/h; T – valandų skaičius per Įrenginių prieinamumo paslaugos teikimo laikotarpį, val.
2. Įgalioti LITGRID AB vadovą (su teise perįgalioti) suderinti kitas (neesmines) sutarties su AB „Ignitis gamyba“ sąlygas ir šią sutartį pasirašyti.“
Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.litgrid.eu.
LITGRID akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 15 d.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2025 m. gruodžio 29 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 19 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje www.litgrid.eu.
Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.litgrid.eu.
Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.litgrid.eu.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius buvo 504 331 380. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę.
Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 262 str. bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu www.litgrid.eu.
Informacija apie darbotvarkės papildymą bei susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt.
Pridedama:
- Bendrasis balsavimo biuletenis
2. Įgaliojimo forma
Daugiau informacijos:
Jurga Eivaitė, komunikacijos projektų vadovė
+370 613 19977 jurga.eivaite@litgrid.eu
Priedai