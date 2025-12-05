Elis: Disclosure of the number of shares forming the capital and of the total number of voting rights as of 30 11 2025

DECLARATION DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL

ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE AU 30 NOVEMBRE 2025

Article L. 233-8-II du Code de Commerce

Article 223-16 du Règlement général de l’AMF

Nombre d’actions composant le capital social 237 553 695 Nombre de droits de vote théoriques 287 011 643 Nombre de droits de vote exerçables 282 190 807

Cette déclaration est en ligne sur le site internet d’Elis www.elis.com

DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL

AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AS OF 30 NOVEMBER 2025

Total number of shares 237,553,695 Theoretical number of voting rights 287,011,643 Number of exercisable voting rights 282,190,807

This disclosure is on Elis web site www.elis.com

Contacts

Nicolas Buron, Director of Investor Relations, Financing & Treasury

Phone: +33 1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux, Investor Relations

Phone: +33 1 75 49 98 15 – charline.lefaucheux@elis.com

