Elis : Déclaration du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote au 30 11 2025

DECLARATION DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL
ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE AU 30 NOVEMBRE 2025

Article L. 233-8-II du Code de Commerce
Article 223-16 du Règlement général de l’AMF

Nombre d’actions composant le capital social237 553 695
Nombre de droits de vote théoriques287 011 643
Nombre de droits de vote exerçables282 190 807

DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL
AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AS OF 30 NOVEMBER 2025

Total number of shares237,553,695
Theoretical number of voting rights287,011,643
Number of exercisable voting rights282,190,807

Contacts

Nicolas Buron, Director of Investor Relations, Financing & Treasury
Phone: +33 1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux, Investor Relations
Phone: +33 1 75 49 98 15 – charline.lefaucheux@elis.com

