Dėl UAB „AWG investment 1“ privačių obligacijų išpirkimo

Kaip restruktūrizuojama AUGA Group, AB, juridinio asmens kodas 126264360 (toliau – Bendrovė) informavo savo 2025 m. sausio 20 d. pranešime apie esminį įvykį, jos tiesiogiai kontroliuojama bendrovė UAB „AWG investment 1“ (toliau – Emitentas) yra išleidusi privačias obligacijas, emisijos ISIN LT0000409104, kurių bendra nominali vertė yra 4 984 000 Eur (toliau – Obligacijos). Emitentas įsipareigojo iki 2025 m. lapkričio 8 d. išpirkti Obligacijas ir sumokėti priskaičiuotas, bet neišmokėtas palūkanas. Kadangi Obligacijų išpirkimo diena patenka į ne darbo dieną, jos turėjo būti išpirktos ne vėliau kaip iki 2025 m. lapkričio 10 d. Už šių Obligacijų įsipareigojimų tinkamą įvykdymą yra įkeista 100 % Bendrovės tiesiogiai valdomos UAB „Baltic Champs“ (juridinio asmens kodas 302942064) akcijų.
Kaip buvo skelbta Emitentas informavo Bendrovę, kad 2025 m. lapkričio 10 d. sumokėjo priskaičiuotas palūkanas, tačiau Obligacijų neišpirko.
Bendrovė 2025 m. lapkričio 10 d. informavo apie susidariusią situaciją ir pažymėjo, kad bendrųjų Obligacijų sąlygų 25 p. nustatyta, jog įsipareigojimų nevykdymo įvykis laikomas įvykusiu, jei Emitentas nesumoka pagrindinės sumos ar palūkanų jų mokėjimo dieną, ir toks pažeidimas tęsiasi 20 darbo dienų. Emitentas turi 20 darbo dienų trukmės laikotarpį šiam pažeidimui ištaisyti, išpirkdamas Obligacijas (toliau – Ištaisymo laikotarpis).
Emitentas informavo Bendrovę, kad per Ištaisymo laikotarpį Obligacijų neišpirko ir įvyko įsipareigojimų nevykdymo įvykis.
2025 m. gruodžio 4 d. Bendrovė paskelbė pasirašiusi šalis įpareigojančią preliminarią UAB „Baltic Champs“ akcijų pardavimo sutartį ir nurodė, kad, atsižvelgiant į galiojančius įkeitimus bei Bendrovės restruktūrizavimo planą, didžioji dalis iš UAB „Baltic Champs“ akcijų pardavimo gautų lėšų bus panaudota Emitento išleistų privačių obligacijų tinkamam išpirkimui bei priskaičiuotų ir neapmokėtų palūkanų sumokėjimui.
Atitinkamai Emitentas informavo Bendrovę, kad artimiausiu metu kreipsis į Obligacijų savininkų patikėtinį UAB „AUDIFINA“ su prašymu sušaukti Obligacijų savininkų susirinkimą, kuriame bus pateikti sprendimų projektai dėl tolesnių veiksmų, susijusių su Obligacijų išpirkimu, įskaitant ir Obligacijų savininkų susirinkimo pritarimą ir sutikimą parduoti įkeistą turtą – 100% UAB „Baltic Champs“ akcijų.
