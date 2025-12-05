Suformuotas restruktūrizuojamos AUGA group, AB kreditorių komitetas

2025 m. gruodžio 3 d. įvyko AUGA group, RAB (juridinio asmens kodas 126264360, toliau – Bendrovė) kreditorių susirinkimas (toliau – Susirinkimas), kuriame buvo suformuotas Bendrovės kreditorių komitetas, nustatytos jo funkcijos ir patvirtintas komiteto darbo reglamentas.
Kaip numatyta Bendrovės patvirtintame restruktūrizavimo plane, Susirinkimas Bendrovės kreditorių komitetą sudarė iš 5 asmenų:
- Kreditorių komiteto pirmininkas – Kreditorių susirinkimo pirmininkas ir kreditoriams, kurių reikalavimai užtikrinti įkeitimu ir (ar) hipoteka, atstovaujantis atstovas – Komanditinė ūkinė bendrija „Pagalbos verslui fondas“.
- Darbuotojų interesams atstovaujantis asmuo – Laurynas Miškinis.
- Įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintų kreditorių atstovas – Uždaroji akcinė bendrovė „Okseta“.
- Kitų kreditorių grupės atstovas – Akciju sabiedriba „Citadele banka“ Lietuvos filialas.
- Kitų kreditorių grupės atstovas – Uždaroji akcinė bendrovė „Urbo bankas“.
Suformuotas Bendrovės kreditorių komitetas atitinka restruktūrizavimo plane nustatytą jo suformavimo tvarką, nes į komitetą paskirti du didžiausi kreditoriai, kurių reikalavimai užtikrinti hipoteka/įkeitimu, du vieni iš didžiausių kitų kreditorių bei darbuotojų interesams atstovaujantis asmuo. Uždarosios akcinės bendrovės „Urbo bankas“, kaip trečio pagal dydį kitų kreditorių grupės atstovo, kandidatūra į komitetą buvo pasiūlyta, kai antrasis pagal dydį kitų kreditorių grupės kreditorius – BIGBANK AS filialas – atsisakė būti skiriamu į komitetą.
AUGA group, RAB generalinė direktorė
Elina Chodzkaitė - Barauskienė
+370 5 233 5340