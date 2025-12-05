Digitalist Group Oy - Johdon liiketoimet

Digitalist Group Oy - Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Wilhelm Rosenlew

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

 Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oy

LEI: 743700AL68PUX6JMS644

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 132933/5/4


 

Liiketoimen päivämäärä: 2025-12-01

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000591698

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS 


 


 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot 

(1): Volyymi: 750 Yksikköhinta: 2.83 EUR 

(2): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 2.81 EUR 


 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2): 

Volyymi: 1050 Keskihinta: 2.82429 EUR


