Digitalist Group Oy - Johdon liiketoimet
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Wilhelm Rosenlew
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oy
LEI: 743700AL68PUX6JMS644
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 132933/5/4
Liiketoimen päivämäärä: 2025-12-01
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000591698
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 750 Yksikköhinta: 2.83 EUR
(2): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 2.81 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):
Volyymi: 1050 Keskihinta: 2.82429 EUR