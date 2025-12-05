OVHcloud - Cession de titres par Deep Code SAS

Roubaix, 5 décembre 2025 – OVHcloud prend note de l’annonce de Deep Code SAS, société contrôlée par Miroslaw Klaba, relative à la cession de 3,6 millions d’actions représentant environ 2,4 % du capital du Groupe.

À l’issue de l’opération, M. Miroslaw Klaba conservera près de 42,5 % du capital et reste un actionnaire stratégique du Groupe.

Par ailleurs, M. Miroslaw Klaba et le concert Klaba se sont engagés à un lock-up de 180 jours, sous réserve des exceptions habituelles.

Le concert Klaba est composé de la famille Klaba, de Digital Scale SAS, Yellow Source SAS,

Deep Code SAS, Bleu Source SAS, Innolys SAS et Invest Bleu SAS.

Cette opération est réalisée de manière indépendante par M. Miroslaw Klaba et n’affecte ni la stratégie ni l’activité du Groupe.

À propos d’OVHcloud

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 500 000 serveurs dans 46 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Fer de lance d'un Cloud de confiance et pionnier d'un Cloud durable au meilleur ratio prix-performance, le Groupe s’appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses clients en leur faisant profiter des vertus d’un modèle raisonné sur le plan environnemental avec un usage frugal des ressources et d'une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios de l'industrie. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prévisibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.

