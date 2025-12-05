Information réglementée

Issy-les-Moulineaux, le 5 décembre 2025

Sodexo : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 au 27 novembre 2025

Sodexo a procédé à l’acquisition d’actions propres, hors contrat de liquidité, dans le cadre du programme de rachat d’actions autorisé par son Assemblée Générale du 17 décembre 2024.

Ces acquisitions sont destinées à honorer des obligations liées à des plans d’attribution gratuite d’actions.

Les informations agrégées sur ces opérations sont les suivantes :

Jour de la transaction LEI Code ISIN Volume

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen d'acquisition

(en euros) Marché 24/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 21 372 47,5327 CEUX 24/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 16 432 47,5497 XPAR 24/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 3 403 47,5376 TQEX 24/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 2 387 47,5022 AQEU 25/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 15 293 46,9966 CEUX 25/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 21 779 46,9926 XPAR 25/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 976 47,0448 AQEU 25/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 3 357 47,0036 TQEX 26/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 15 660 46,5412 XPAR 26/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 19 627 46,5211 CEUX 26/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 2 562 46,5325 TQEX 26/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 2 477 46,2946 AQEU 27/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 8 426 45,9108 XPAR 27/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 9 000 45,8993 CEUX 27/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 1 000 45,9234 TQEX 27/11/2025 969500AGKR3PRJG4WD05 FR0000121220 714 45,9290 AQEU Total 144 465 46,8812

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Sodexo (https://www.sodexo.com/fr/investors/regulated-information).



