 Sodexo SA

Sodexo : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 au 27 novembre 2025

Sodexo a procédé à l’acquisition d’actions propres, hors contrat de liquidité, dans le cadre du programme de rachat d’actions autorisé par son Assemblée Générale du 17 décembre 2024.

Ces acquisitions sont destinées à honorer des obligations liées à des plans d’attribution gratuite d’actions.

Les informations agrégées sur ces opérations sont les suivantes :

Jour de la transactionLEICode ISINVolume
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen d'acquisition
(en euros)		Marché
24/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122021 37247,5327CEUX
24/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122016 43247,5497XPAR
24/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212203 40347,5376TQEX
24/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212202 38747,5022AQEU
25/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122015 29346,9966CEUX
25/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122021 77946,9926XPAR
25/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122097647,0448AQEU
25/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212203 35747,0036TQEX
26/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122015 66046,5412XPAR
26/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122019 62746,5211CEUX
26/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212202 56246,5325TQEX
26/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212202 47746,2946AQEU
27/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212208 42645,9108XPAR
27/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212209 00045,8993CEUX
27/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR00001212201 00045,9234TQEX
27/11/2025969500AGKR3PRJG4WD05FR000012122071445,9290AQEU
      
  Total144 46546,8812 
      

Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Sodexo (https://www.sodexo.com/fr/investors/regulated-information).

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services et améliore l'expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être. Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés de Sodexo

  • 24,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé
    pour l’exercice 2025
  • 426 000 collaborateurs au 31 août 2025
  • 2e employeur privé français dans le monde
  • 43 pays
  • 80 millions de consommateurs au quotidien
  • 8,3 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 22 octobre 2025)

Contacts

Relations investisseursJuridique Corporate
Juliette KLEIN
+33 1 57 75 80 27
juliette.klein@sodexo.com		Olivia GUILLAUME
+33 6 15 20 99 48
olivia.guillaume@sodexo.com


Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 au 27 novembre 2025

