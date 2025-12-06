Monument gibt erste Ergebnisse aus 16 Bohrlöchern des Erweiterungsbohrprogramms der Selinsing-Mine bekannt

VANCOUVER, British Columbia, Dec. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) („Monument“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die ersten 16 Bohrergebnisse aus dem ersten Erweiterungsbohrprogramm der BR/Felda-Mine bekanntzugeben und ein Update zu den Bohraktivitäten zur Minenerweiterung in der Selinsing-Goldmine bereitzustellen. Die Arbeiten umfassen die Goldprojekte Selinsing und Buffalo Reef im Bundesstaat Pahang im Central Gold Belt von Westmalaysia.

Cathy Zhai, President und CEO von Monument Mining, kommentierte: „Wir sind sehr zufrieden und zuversichtlich mit den ersten 16 Analyseergebnissen aus dem Explorationsbohrprogramm in den anvisierten potenziellen Erweiterungszonen der Mine, einschließlich der Bereiche außerhalb der Grubenhüllen von Buffalo Reef/Felda (BR/Felda-Mine-Erweiterungsbohrungen) sowie der Grubenhüllen von Selinsing (Selinsing-Mine-Erweiterungsbohrungen). Diese Zonen umfassen alle derzeit definierten Ressourcen (www.SedarPlus.ca: NI 43-101 Technical Report ‘Selinsing Gold Sulphide Project’, 31. Januar 2019) (die Zielgebiete für eine mögliche Minenerweiterung). Ziel des Erweiterungsbohrprogramms ist es, die Goldressourcen zu erhöhen und potenziell die Lebensdauer der Selinsing-Goldmine zu verlängern.“

Das Zielgebiet der BR/Felda-Mine-Erweiterung umfasst eine Fläche von 115 Acres und bildet die Grundlage für die Bewertung des Potenzials zur Erweiterung der derzeit definierten Mineralressourcen, was, vorbehaltlich weiterer Studien, künftige LOM-Planungen unterstützen könnte (Abbildung 1). Ein erfolgreicher Abschluss der aktuellen Bohrungen könnte das Potenzial haben, eine Erweiterung der Grube bei Buffalo Reef/Felda zu unterstützen.

Die Erweiterungsbohrungen bei Buffalo Reef/Felda begannen am 7. Mai 2025. Bislang wurden 27 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.952 m abgeschlossen.

Abbildung 1. Planansicht von Buffalo Reef Central mit Darstellung der LOM-Grubenhüllen sowie der Grundfläche der erweiterten Grubenhülle.

HIGHLIGHTS DES BOHRPROGRAMMS

Die ersten siebenundzwanzig (27) Bohrlöcher des Erweiterungsbohrprogramms bei Buffalo Reef/Felda wurden abgeschlossen. Hohe Goldgehalte in den Analyseergebnissen wurden zurückgemeldet.

Für sechzehn (16) Bohrlöcher liegen Analyseergebnisse vor; die Ergebnisse aus elf (11) Bohrlöchern stehen noch aus.

Zu den wichtigsten Highlights gehören: MBRRC579: 22 m mit 0,86 g/t ab 2 m, einschließlich 1 m mit 1,41 g/t Au ab 2 m und

6 m mit 1,9 g/t Au ab 8 m MBRRCDD01: 5 m mit 2,01 g/t Au und 0,47 % Sb ab 149 m und

1 m mit 1,14 g/t Au und 0,2 % Sb ab 160 m MBRDD600: 4 m mit 3,42 g/t Au und 0,49 % Sb ab 55 m MBRDD601: 7 m mit 4,79 g/t Au und 0,61 % Sb ab 43 m, einschließlich

5 m mit 6,33 g/t Au und 0,79 % Sb ab 45 m MBRDD602: 3 m mit 1,82 g/t Au und 0,61 % Sb ab 22 m und

8 m mit 2,17 g/t Au und 0,30 % Sb ab 26 m MBRDD611: 3 m mit 4,66 g/t Au und 1,28 % Sb ab 6,9 m



Das Erweiterungsbohrprogramm umfasst insgesamt 118 geplante Bohrlöcher über 17.477 m, bestehend aus 109 Bohrlöchern über 15.377 m im Buffalo-Reef-Goldprojekt und in den Erweiterungszonen der Felda-Mine (Buffalo Reef/Felda Mine Expansion Drilling). Darüber hinaus sollen neun (9) Bohrlöcher über 2.100 m im Erweiterungszielgebiet des Selinsing-Goldprojekts (Selinsing Mine Expansion Drilling) niedergebracht werden, um die Einfall- und Streichrichtungsausdehnung der mineralisierten Struktur zu testen und damit eine wichtige Orientierung für zukünftige Arbeiten zu liefern.

Monument hat ein Budget von 2,5 Millionen USD vorgesehen, um beide Erweiterungsbohrprogramme abzuschließen, mit dem Ziel einer vollständigen Fertigstellung bis Ende Juni 2026. Die Bohrungen zur Minenerweiterung sollen bis März 2026 abgeschlossen sein, wobei die endgültigen Analyseergebnisse bis Ende Juni 2026 erwartet werden.

Der Erfolg des Bohrprogramms könnte potenziell zur Entwicklung eines großflächigen Tagebaus führen. Das Bohrprogramm zur Minenerweiterung, einschließlich der Bohrstrategie sowie der Priorisierung der Zielgebiete und Bohransätze, wird eng überwacht und regelmäßig überprüft und kann entsprechend angepasst werden.

ERWEITERUNGSBOHRPROGRAMM FÜR DIE MINE BUFFALO REEF/FELDA

Für das Erweiterungsbohrprogramm der Mine Buffalo Reef/Felda sind insgesamt 109 Bohrlöcher über 15.377 m geplant (Tabelle 1) (Abbildung 2 und Abbildung 3) und gliedern sich in Phase 1 mit 73 Bohrlöchern über 10.365 m sowie Phase 2 mit 36 Bohrlöchern über 5.012 m.

Abbildung 2. Planansicht von Buffalo Reef Central (BRC2, BRC3 und BRC4), welche die vorgeschlagenen und bereits abgeschlossenen Bohransatzpunkte des Erweiterungsbohrprogramms für die Mine Buffalo Reef/Felda sowie die bislang eingegangenen Analyseergebnisse zeigt. Die Bohrungen werden in der Regel orthogonal zu der jeweils anvisierten geologischen Zone durchgeführt.

Abbildung 3. Längsschnitt A–A durch Buffalo Reef Central, der die in den Erweiterungsbohrungen anvisierten Zielgebiete der Minenerweiterung (Phase 1 und Phase 2) zeigt, Blickrichtung nach Westen.

Aktueller Fortschritt

Siebenundzwanzig (27) Bohrlöcher über insgesamt 2.952 m (Tabelle 2) wurden bislang abgeschlossen; bei elf (11) dieser Bohrlöcher stehen die Analyseergebnisse noch aus. Die bisherigen Ergebnisse sind vielversprechend (Abbildung 2, Tabelle 3), da mineralisierte Goldabschnitte sowohl im Zwischenbereich zwischen BRC3 und BRC4 als auch außerhalb des aktuellen geologischen Modells identifiziert wurden. Der Schwerpunkt der Bohrungen und der anvisierten Zielgebiete bleibt flexibel, um den laufenden Minenbetrieb nicht zu beeinträchtigen.

Der Bohrfortschritt wurde inzwischen beschleunigt. Zuvor lag der Bohrfortschritt wie erwartet hinter dem Zeitplan, da ein Bohrgerät zur Priorisierung der Gehalts-Kontrollaktivitäten umdisponiert wurde. Zwei zusätzliche Diamantbohrgeräte wurden inzwischen von einem örtlichen Auftragnehmer bereitgestellt und Ende November 2025 für die Bohrarbeiten in Betrieb genommen. Ein aktualisiertes geologisches Modell, eine überarbeitete Ressourcenschätzung und eine aktualisierte Ressourcenmeldung werden folgen, mit dem Ziel einer Fertigstellung bis Oktober 2026.

Zur Unterstützung bei der Ausarbeitung des Bohrprogramms zur Minenerweiterung nutzte das Unternehmen eine erweiterte Grubenhülle, die aus einer Optimierungsstudie für den Tagebau der Projekte Selinsing und Buffalo Reef abgeleitet wurde. Die Grubenhülle wurde erstellt, indem räumliche Einschränkungen, wie z.B. durch Infrastruktur, entfernt wurden, um eine erweiterte Grubenhülle um die Mineralressourcen des Projekts zu modellieren. Die erweiterte Grubenhülle umfasst Bereiche außerhalb des aktuellen LOM, die das Potenzial aufweisen, zusätzliche Mineralressourcen zu generieren und, vorbehaltlich weiterer Studien, künftige LOM-Planungen unterstützen könnten.

Der Bohransatz in zwei Phasen ist nachfolgend dargestellt.

Buffalo Reef/Felda – Erweiterungsbohrungen – Phase 1

Phase 1 mit 73 Bohrlöchern über 10.365 m ist in Abbildung 2 dargestellt.

Das Erweiterungsbohrprogramm der Phase 1 bei Buffalo Reef/Felda konzentriert sich auf die Zielgebiete der Minenerweiterung, um das Potenzial zur Ausweitung der derzeit definierten Mineralressourcen zu bewerten, was vorbehaltlich weiterer Studien künftige LOM-Planungen unterstützen könnte. Dies erfolgt über die aktuellen LOM-Grubenhüllen bei Buffalo Reef/Felda hinaus (Abbildung 3), wie nachfolgend definiert:

Zwischenbereich zwischen Buffalo Reef Central (BRC3) und Buffalo Reef Central (BRC4), Mineralisierung außerhalb der LOM-Grube, jedoch innerhalb bzw. angrenzend an eine erweiterte Grubenhülle. Zwischenbereich zwischen Buffalo Reef Central (BRC2) und Buffalo Reef Central (BRC3), Mineralisierung außerhalb der LOM-Grube, jedoch innerhalb bzw. angrenzend an eine erweiterte Grubenhülle. Einfallerweiterung von Buffalo Reef Central (BRC4), Mineralisierung außerhalb der LOM-Grubenform, jedoch innerhalb bzw. angrenzend an die erweiterte Grubenhülle. Strukturelle Erweiterung von Buffalo Reef Central (BRC2) und Step-out-Bohrungen, außerhalb der LOM-Grubenform, jedoch innerhalb bzw. angrenzend an die erweiterte Grubenhülle.

Die Zwischenbereiche zwischen den Gruben BRC2 und BRC3 (Abbildung 4) sowie zwischen BRC3 und BRC4 gelten weiterhin als aussichtsreich für Mineralisierung in geringer Tiefe. Dennoch ist dieser Bereich noch nicht entwickelt und erfordert zusätzliche Bohrungen, um die geologische Modellierung zu verbessern und die aktuellen Mineralressourcen potenziell zu erweitern.

Beobachtungen aus den Bohrergebnissen, die nach der Ressourcenmodellierung 2016 gewonnen wurden, zeigen eine Fortsetzung der hochgradigen Goldmineralisierung im Zwischenbereich BRC2/BRC3 sowie im Zwischenbereich BRC3/BRC4. Zudem weist eine mögliche Steilstellung des Erzkörpers entlang der östlichen Scherzone auf eine potenzielle Einfallerweiterung hin.

Die Goldmineralisierung in BRC2, BRC3 und BRC4 ist in zwei Hauptscherstrukturen – einer westlichen und einer östlichen – zu finden (Abbildung 5), die sich entlang des Streichens und in Einfallrichtung aufweiten und verjüngen. Das große Volumen hochgradiger Goldmineralisierung ist entlang des Knicks der Scherzone angereichert oder durch Antiformen oder andere Querstrukturen in der Tiefe strukturell kontrolliert eingeschlossen wird.

Abbildung 4. Typischer Querschnitt durch den Zwischenbereich zwischen Buffalo Reef Central Grube 2 und Grube 3 bei 3650 mN, Blickrichtung nach Norden (80 m breites Fenster; Hinweis auf die begrenzte Bohrdichte).

Abbildung 5: Darstellung der goldmineralisierten Domänen (tatsächlich abgebaute Erze bei mRL500, mRL475 und mRL450), die innerhalb der westlichen und östlichen Scherstrukturen in BRC2, BRC3 und BRC4 beherbergt sind.

Buffalo Reef Erweiterungsbohrungen – Phase 2

Das Bohrprogramm der Phase 2 bei Buffalo Reef konzentriert sich auf Zielgebiete der Minenerweiterung, die das Potenzial aufweisen, neue mineralisierte Zonen sowie strukturelle und Einfallerweiterungen der Mineralisierung außerhalb der erweiterten Grubenhülle zu definieren (Abbildung 3).

Für Phase 2 sind insgesamt 36 Bohrlöcher über 5.012 m geplant, um die aktuellen Mineralressourcen zu erweitern, insbesondere in den Zwischenbereichen sowie unterhalb der bestehenden Gruben BRC2, BRC3 und BRC4 von Buffalo Reef, außerhalb der erweiterten Grubenhülle.

Die Bohrprogramme werden von den eigenen Bohrteams und mit unternehmenseigenem Gerät von Monument durchgeführt, überwiegend mittels PQ- (groß) und HQ- (mittel) Diamantbohrtechnik, ergänzt durch geringfügige RC-Bohrungen. Diese Technik liefert kontinuierliche Gesteinsproben, die anschließend untersucht werden, um den Mineralgehalt, die Gesteinsarten und die geologischen Strukturen zu analysieren. Die gesamte Länge jedes Bohrlochs wird als Halbkern beprobt. Um den geplanten Fertigstellungstermin einzuhalten, wurden Mitte November 2025 zwei zusätzliche externe Bohrgeräte eingesetzt, sodass insgesamt vier Bohrgeräte für das Minenerweiterungsprogramm zur Verfügung stehen.

Im Zwischenbereich BRC3/BRC4 wurde eine flach liegende, oberflächennahe Goldmineralisierung angetroffen in:

MBRRC579: 22 m mit 0,86 g/t ab 2 m, einschließlich 1 m mit 1,41 g/t Au ab 2 m und

6 m mit 1,9 g/t Au ab 8 m

6 m mit 1,9 g/t Au ab 8 m MBRDD611: 3 m mit 4,66 g/t Au und 1,28 % Sb ab 6,9 m

Hinweis: Die angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen nicht die wahren Mächtigkeiten dar.

Der Schnittpunkt in MBRDD611 liegt 20 m entlang des Streichens einer zuvor modellierten Goldstruktur. Der in MBRRC579 durchteufte Abschnitt stellt eine isolierte Mineralisierung im Hangenden (FW) der modellierten Erzstrukturen dar. Beide Schnittpunkte liegen außerhalb des aktuellen geologischen Modells; die Ergebnisse werden weiterhin ausgewertet, um ihre Auswirkungen vollständig zu verstehen.

Fünf (5) Bohrlöcher, die im Rahmen der Erweiterungsbohrungen bei Buffalo Reef niedergebracht wurden (Abbildung 2), lieferten positive Ergebnisse:

MBRRCDD01: 5 m mit 2,01 g/t Au und 0,47 % Sb ab 149 m und

1 m mit 1,14 g/t Au und 0,2 % Sb ab 160 m

1 m mit 1,14 g/t Au und 0,2 % Sb ab 160 m MBRRCDD02: kein signifikantes Ergebnis

MBRDD600: 4 m mit 3,42 g/t Au und 0,49 % Sb ab 55 m

MBRDD601: 7 m mit 4,79 g/t Au und 0,61 % Sb ab 43 m, einschließlich

5 m mit 6,33 g/t Au und 0,79 % Sb ab 45 m

5 m mit 6,33 g/t Au und 0,79 % Sb ab 45 m MBRDD602: 3 m mit 1,82 g/t Au und 0,61 % Sb ab 22 m und

8 m mit 2,17 g/t Au und 0,30 % Sb ab 26 m





Hinweis: Die angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen nicht die wahren Mächtigkeiten dar.

MBRRCDD01 durchteufte eine Mineralisierung außerhalb und entlang des Streichens der zuvor modellierten Goldstruktur. MBRDD600, MBRDD601 und MBRDD602 (Abbildung 6) bestätigten vorhandene, jedoch bislang unzureichend bebohrte Goldstrukturen. Die Identifizierung von Goldunzen innerhalb der Zwischenzone würde es ermöglichen, die Gruben zu verbinden und zu erweitern, was vorbehaltlich weiterer Studien künftige LOM-Planungen unterstützen könnte. Die angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen nicht die wahren Mächtigkeiten dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die geologische Modellierung abgeschlossen ist.

Für die Bohrungen MBRDD612, MBRDD615, MBRDD616, MBRRC610, MBRRC611 und MBRRC612, die den Zwischenbereich BRC2/BRC3 testen, sowie für MBRDD614, MBRRC580 und MBRRC581, die den Zwischenbereich BRC3/BRC4 testen, stehen die Analyseergebnisse noch aus. Diese Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

Abbildung 6. Querschnitt durch Buffalo Reef Central Grube 3 bei 3880 mN, Blickrichtung nach Norden (40 m breites Fenster), mit Darstellung der historischen Bohrungen sowie der kürzlich abgeschlossenen MBRDD600, MBRDD601 und MBRDD602 sowie der 2 Hauptmineralisierungsziele, die mit der östlichen und westlichen Scherzone in Zusammenhang stehen.

SELINSING – ERWEITERUNGSBOHRPROGRAMM

Das Erweiterungsbohrprogramm für Selinsing umfasst 9 Bohrlöcher über insgesamt 2.100 m (Tabelle 4) und gliedert sich in Phase 1 mit 3 Bohrlöchern über 480 m sowie Phase 2 mit 6 Bohrlöchern über 1.620 m.

Selinsing – Phase 1

Das Bohrprogramm in Selinsing wird die hochgradige Tiefenerweiterung sowie lokale Erweiterungen der modellierten Goldstrukturen innerhalb der erweiterten Grubenhülle von Selinsing testen. Das Programm umfasst 3 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 480 m.

Die historische Goldproduktion und die verbleibenden Mineralressourcen in Selinsing konzentrieren sich überwiegend rund um die Grube Selinsing 4 (Abbildung 7). Die Mineralisierung bleibt in der Tiefe offen, und durch Verfeinerungen der interpretierten strukturellen Ausrichtung der Erzbereiche (beschrieben in der vorherigen Pressemitteilung vom 7. Juli 2025[1]) konnten verbesserte Bohrziele definiert werden, um potenzielle Streicherweiterungen des Lagerstättenkörpers wirksamer zu testen.

Abbildung 7. Darstellung des historisch abgebauten Erzes in den Gruben Selinsing 4, 5 und 6 sowie der strukturellen Kontrolle der Mineralisierung.

Die Überarbeitung und Aktualisierung der derzeitigen Selinsing-Mineralressource wird derzeit untersucht und wird die mittel- und langfristige Minenentwicklungsstrategie für das Selinsing-Goldprojekt maßgeblich beeinflussen.

Selinsing – Phase 2

Ein erstes Bohrprogramm mit 6 Bohrlöchern über insgesamt 1.620 m wurde geplant, um die Fortsetzung in Einfall- und Streichrichtung der schergebundenen Goldmineralisierung außerhalb der erweiterten Grubenhülle von Selinsing zu testen. Abhängig von den Bohrergebnissen werden weitere Folgebohrungen durchgeführt, um die Ressource außerhalb der erweiterten Tagebaugrenze weiterzuentwickeln.

Das Bohrprogramm (Buffalo Reef und Selinsing) soll bis Juni 2026 vollständig abgeschlossen sein. Die Verfeinerung des Mineralisierungsmodells und seiner Interpretation wird ein fortlaufender Prozess sein, um die Ressourcenaktualisierung zu unterstützen, deren Veröffentlichung für Oktober 2026 vorgesehen ist.

Bohrungen, Analytik und QA/QC

Das unternehmensinterne Bohrteam von Monument wurde wieder zusammengestellt und durch zwei generalüberholte Desco-SP-6500SA-Bohrgeräte (Kapazität bis 350 m Tiefe) unterstützt. Eines der Bohrgeräte wird mit einem Mehrzweck-Bohrkopf ausgestattet, der einen Wechsel zwischen Reverse-Circulation- („RC“) und Diamantbohrungen („DD“) ermöglicht. Zwei zusätzliche externe Bohrgeräte wurden eingesetzt, um die Einhaltung des Zeitplans zu unterstützen.

Die im Bohrprogramm verwendete Beprobungstechnik besteht aus Halbkernbeprobungen von Diamantbohrkernen der Größe PQ (Durchmesser 85 mm) und hauptsächlich HQ (Durchmesser 63,5 mm) unter Verwendung einer Kernsäge.

Die Proben werden vor dem Transport nach Port Klang durch den regulären Spediteur von Monument im Lager des Selinsing-Projekts aufbewahrt. Das Gelände verfügt über eine 24-Stunden-Sicherheitsüberwachung mit besetztem Wachhaus. Die Proben werden einmal wöchentlich direkt an SGS Port Klang versendet.

Alle Proben werden zur Analyse an das SGS-Malaysia-Labor in Port Klang, Selangor, übermittelt und dort mittels Brandprobe (FAA303), ICP-Analyse (ICP40Q) sowie CS-Analyse (CSAO6V) für Kohlenstoff- und Schwefelgehalt untersucht.

Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) wird von Geostats bereitgestellt und etwa alle 15 m eingefügt; Leerproben (Blanks) werden ungefähr alle 10 m eingesetzt. Alle Analyseergebnisse werden von Monument-Mitarbeitern überprüft, bevor sie in die Microsoft‑Access‑Datenbank eingetragen werden. Alle QAQC-Daten werden überprüft, um die Gültigkeit der Ergebnisse sicherzustellen.

Alle Bohrlochstandorte werden vom Vermessungsteam vor Ort mithilfe von DGPS vermessen. Die Bohrlochvermessung wird an allen Bohrlöchern mit einem Trushot‑Digital‑Downhole‑Vermessungsgerät durchgeführt. Die erfassten Daten werden drahtlos vom Gerät an das Handgerät übertragen. Vermessungen werden alle 30–40 m durchgeführt.

Die Bohrkernrückgewinnung wird während des Bohrvorgangs vom Bohrmeister erfasst und vom vor Ort tätigen Geologenteam beim Logging überprüft. Die Bohrkernrückgewinnung wird durch Messung jedes 1‑m‑Abschnitts ermittelt. Die geologische Bohrkernaufnahme ist qualitativer Natur und erfasst Lithologie, Korngröße, Textur, Verwitterung, Struktur, Alteration, Adernbildung, Sulfide usw. Alle Bohrlöcher werden vollständig geologisch erfasst.

Tabelle 1. Bohrlochansätze für die geplante Buffalo‑Reef-/Felda‑Minen‑Erweiterungsbohrung

Minenraster MRSO Bohrloch-ID Ost Nord RL Ost Nord RL Tiefe (m) Azimut Dip 1 707 4760 512 421209 472801 120 120 270 -60 2 685 4760 514 421187 472798 123 120 270 -60 3 662 4760 509 421165 472795 118 120 270 -60 4 712 4800 497 421208 472842 105 120 270 -60 5 690 4800 497 421186 472839 106 120 270 -60 6 668 4800 496 421165 472836 104 120 270 -60 7 707 4839 494 421198 472879 103 120 270 -60 8 680 4839 496 421172 472876 104 120 270 -60 9 657 4839 499 421149 472872 107 120 270 -60 10 600 4760 513 421103 472786 122 120 270 -60 11 577 4760 514 421080 472783 123 120 270 -60 12 574 4800 498 421071 472822 106 120 270 -60 13 596 4800 498 421094 472826 106 120 270 -60 14 659 3997 448 421268 472039 56 120 0 -90 15 667 3620 514 421328 471667 122 140 270 -60 16 630 3820 450 421265 471860 58 65 270 -60 17 645 3820 450 421279 471862 58 100 0 -90 18 794 3840 496 421424 471903 104 200 270 -55 19 792 3860 498 421419 471922 106 205 270 -60 20 636 3900 450 421259 471940 58 85 0 -90 21 765 3980 497 421376 472037 105 185 270 -55 22 634 4020 445 421241 472058 53 70 270 -60 23 634 4020 445 421240 472058 53 90 0 -90 24 625 4040 445 421229 472077 53 50 270 -60 25 721 4100 492 421315 472150 101 145 270 -50 26 710 4300 470 421277 472346 78 130 270 -60 27 732 4300 470 421298 472349 78 130 270 -60 28 767 4320 475 421330 472374 83 220 270 -60 29 772 4340 475 421332 472395 83 230 270 -60 30 683 4360 465 421242 472402 73 100 270 -60 31 720 4360 465 421278 472407 73 145 270 -60 32 793 4360 476 421350 472417 84 208 270 -60 33 734 4400 467 421286 472449 76 150 270 -60 34 775 4400 471 421327 472454 79 190 270 -60 35 821 4400 475 421372 472461 83 230 270 -60 36 728 4420 465 421278 472468 73 140 270 -60 37 793 4420 471 421342 472477 80 190 270 -60 38 727 4460 465 421270 472507 73 135 270 -60 39 787 4460 473 421330 472516 81 160 270 -60 40 831 4460 476 421374 472522 84 205 270 -60 41 791 4500 475 421328 472556 84 160 270 -60 42 712 4520 465 421248 472565 73 120 270 -60 43 767 4520 470 421302 472572 78 156 270 -60 44 800 4540 475 421332 472597 84 200 270 -60 45 786 4560 470 421315 472614 79 175 270 -60 46 680 4600 467 421205 472639 75 102 270 -60 47 786 4600 473 421310 472654 81 135 270 -60 48 673 4620 470 421195 472658 78 70 270 -60 49 676 4660 470 421192 472698 78 78 270 -60 50 680 4680 478 421194 472718 86 80 270 -60 51 750 4680 481 421262 472728 89 80 270 -60 52 627 3126 500 421358 471172 108 180 270 -60 53 691 3600 510 421355 471650 119 125 270 -60 54 840 4300 495 421405 472364 104 210 270 -60 55 747 3466 494 421430 471526 102 230 270 -50 56 651 3640 519 421310 471684 127 150 270 -70 57 771 3466 497 421453 471530 105 250 270 -50 58 798 3840 497 421427 471903 105 220 270 -70 59 705 3740 505 421350 471791 113 200 270 -60 60 666 3700 518 421316 471746 126 200 270 -60 61 757 3420 491 421446 471482 99 215 270 -60 62 639 3920 450 421259 471960 58 100 0 -90 63 662 4060 451 421263 472102 59 80 0 -90 64 677 3860 450 421306 471906 59 120 270 -60 65 641 4060 450 421241 472099 58 80 270 -90 66 351 2955 522 421109 470965 131 120 270 -90 67 458 2980 523 421212 471004 131 120 270 -60 68 564 3688 550 421218 471720 158 50 270 -60 69 554 3708 550 421205 471738 158 50 270 -60 70 580 3780 550 421221 471813 158 60 270 -60 71 592 3803 450 421229 471838 58 50 270 -60 72 606 3812 450 421242 471849 59 50 270 -60 73 780 4017 495 421385 472076 103 220 270 -60 74 588 4147 550 421177 472178 158 80 270 -60 75 673 4163 550 421259 472205 158 150 270 -55 76 707 4151 550 421295 472199 158 160 270 -60 77 589 4177 550 421174 472207 158 100 270 -55 78 683 4190 496 421265 472234 104 150 270 -60 79 735 4193 496 421316 472244 104 180 270 -60 80 641 4200 496 421222 472238 104 130 270 -60 81 601 4205 496 421182 472238 104 110 270 -60 82 757 3500 499 421435 471561 107 230 270 -60 83 779 3821 499 421412 471882 107 200 270 -60 84 757 3380 490 421452 471442 99 230 270 -60 85 623 3920 450 421244 471958 58 80 0 -90 86 619 3997 445 421229 472034 54 100 0 -90 87 769 4040 494 421371 472097 102 140 270 -60 88 731 3500 494 421409 471557 102 210 270 -50 89 761 3801 501 421397 471860 109 200 270 -60 90 686 3720 512 421334 471769 120 200 270 -90 91 647 3660 521 421303 471704 130 150 270 -80 92 707 3540 494 421380 471593 102 210 270 -50 93 741 3780 504 421380 471836 112 200 270 -50 94 786 3380 492 421480 471446 100 250 270 -50 95 646 3680 522 421300 471724 130 120 270 -70 96 640 3940 450 421258 471980 58 100 0 -90 97 730 3540 499 421402 471597 108 230 270 -60 98 726 3765 506 421367 471819 114 200 270 -80 99 784 3420 493 421472 471485 101 250 270 -50 100 618 3940 450 421236 471977 58 80 0 -90 101 650 3960 450 421264 472001 59 120 0 -90 102 628 3960 450 421243 471998 58 100 0 -90 103 622 3880 450 421248 471918 58 100 270 -70 104 626 4074 550 421225 472111 158 70 270 -90 105 595 4040 445 421199 472073 53 50 270 -60 106 645 3860 450 421273 471902 58 100 270 -60 107 656 3900 450 421279 471943 59 90 270 -60 108 786 4239 496 421360 472296 104 53 270 -60 109 786 4240 496 421360 472297 104 240 270 -60



Tabelle 2. Liste der zum Zeitpunkt des Berichts abgeschlossenen Bohrlöcher.

Minenraster MRSO Bohrloch-ID Ost Nord RL Ost Nord RL Tiefe (m) Methode Größe Azimut



(Mine) Azimut



(RSO) Dip 1 MBRRCDD01 627 3126 500 421358 471172 108.4 171.9 RC/Diamant HQ 2700 2620 -600 2 MBRRCDD02 458 2980 522 421212 471004 130.7 122.5 RC/Diamant HQ 2650 2570 -600 3 MBRRC579 589 4177 496 421174 472207 104.3 84.0 RC 102 mm 2700 2620 -600 4 MBRDD600 656 3900 450 421279 471943 58.7 90.6 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 5 MBRDD601 645 3860 450 421273 471901 58.3 100.2 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 6 MBRDD602 621 3880 450 421248 471918 58.2 101.4 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 7 MBRDD603 707.4 4151.5 492.5 421294 472199 100.7 125.4 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 8 MBRDD604 771.9 4040.6 493.5 421374 472098 101.7 140.1 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 9 MBRDD605 673.4 4162.8 495.8 421259 472205 104.0 183.9 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 10 MBRDD606 625.9 4074.3 455.1 421225 472111 63.3 71.4 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 11 MBRDD607 554.4 3707.8 484.9 421205 471738 93.1 50.4 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 12 MBRDD608 564.3 3687.6 485.3 421218 471720 93.5 50.4 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 13 MBRDD609 580.4 3779.9 455.2 421221 471813 63.4 62.4 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 14 MBRDD610 786.0 4238.9 495.6 421360 472296 103.8 53.4 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 15 MBRDD611 640.4 4200.1 495.8 421221 472238 104.0 130.9 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 16 MBRDD612 600.9 4205.4 496.0 421182 472237 104 110.4 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 17 MBRDD613 682.7 4189.4 495.8 421265 472233 104.0 150.7 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 18 MBRDD614 734.1 4193.7 495.6 421315 472244 104 180.3 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 19 MBRDD615 786.7 3861.6 497.5 421414 471923 106 180.6 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 20 MBRDD616 779.4 3849.7 497.7 421408 471910 106 206.4 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 21 MBRRC578 351.5 2955.2 522.4 421109 470965 131 60.00 RC 102 mm 2700 2620 -600 22 MBRRC581 787.2 4240.2 495.7 421361 472298 103.8 84.00 RC 102 mm 2700 2620 -600 23 MBRRC580 588.5 4147.4 485.7 421177 472178 93.9 80.00 RC 102 mm 2700 2620 -600 24 MBRRC610 606.5 3811.9 450.4 421242 471849 59 50.00 RC 102 mm 2700 2620 -600 25 MBRRC611 592.3 3803.2 450.3 421229 471838 58 50.00 RC 102 mm 2700 2620 -600 26 MBRRC612 630.4 3820.0 450.6 421265 471860 59 60 RC 102 mm 2700 2620 -600 27 MBRDD617 763.3 3981.4 496.7 421374 472038 105 200.4 DD PQ/HQ 2700 2620 -600



Tabelle 3. Tabelle der Analyseergebnisse für bisher abgeschlossene Bohrungen (die angegebenen Intervalle beziehen sich auf die Bohrlochlängen und stellen nicht die wahren Mächtigkeiten dar Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die geologische Modellierung abgeschlossen ist.)

Bohrloch-ID Von

(m) Bis

(m) Breite (m) Abschnitt Kommentar MBRRCDD01 149



160 154



161 5



1 2,01 g/t Au & 0,47 % Sb und



1,14 g/t Au & 0,2 % Sb Buffalo Reef South‑Erweiterung MBRRCDD02 Kein signifikantes Ergebnis Buffalo Reef-Erweiterung MBRRC579 2 24 22 0,86 g/t Au beinhaltet

1 m @ 1,41 g/t Au ab 2 m,

6 m @ 1,9 g/t Au ab 8 m,

2 m @ 0,94 g/t Au ab 17 m,

1 m @ 1,13 g/t Au ab 22 m BRC3/BRC4-Lücke MBRDD600 55 59 4 3,42 g/t Au & 0,49 % Sb Buffalo Reef-Erweiterung MBRDD601 43 50 7 4,79 g/t Au & 0,61 % Sb beinhaltet

5 m @ 6,33 g/t Au & 0,79 % Sb ab 45 m Buffalo Reef-Erweiterung MBRDD602 22



26 25



34 3



8 1,82 g/t Au & 0,61 % Sb und



2,17 g/t Au & 0,30 % Sb beinhaltet

3 m @ 3,36 g/t Au & 0,58 % Sb ab 26 m Buffalo Reef-Erweiterung MBRDD603 53



121 54



124 1



3 3,96 g/t Au und



1,71 g/t Au BRC3/BRC4-Lücke MBRDD604 99 103 4 3,19 g/t Au & 0,50 % Sb beinhaltet

2 m @ 5,60 g/t Au & 0,72 % Sb ab 100 m BRC3/BRC4-Lücke MBRDD605 Kein signifikantes Ergebnis BRC3/BRC4-Lücke MBRDD606 36.7



53.3 45.7



57.4 9



4.1 1,23 g/t Au & 0,19 % Sb und



0,83 g/t Au & 0,10 % Sb BRC3/BRC4-Lücke MBRDD607 Kein signifikantes Ergebnis BRC2/BRC3-Lücke MBRDD608 Kein signifikantes Ergebnis BRC2/BRC3-Lücke MBRDD609 Kein signifikantes Ergebnis BRC2/BRC3-Lücke MBRDD610 Kein signifikantes Ergebnis BRC3/BRC4-Lücke MBRDD611 6.9 9.9 3 4,66 g/t Au & 1,28 % Sb BRC3/BRC4-Lücke MBRDD612 Ergebnisse stehen aus BRC2/BRC3-Lücke MBRDD613 Kein signifikantes Ergebnis BRC3/BRC4-Lücke MBRDD614 Ergebnisse stehen aus BRC3/BRC4-Lücke MBRDD615 Ergebnisse stehen aus BRC2/BRC3-Lücke MBRDD616 Ergebnisse stehen aus BRC2/BRC3-Lücke MBRDD617 Ergebnisse stehen aus Buffalo Reef-Erweiterung MBRRC578 Ergebnisse stehen aus Buffalo Reef-Erweiterung MBRRC581 Ergebnisse stehen aus BRC3/BRC4-Lücke MBRRC580 Ergebnisse stehen aus BRC3/BRC4-Lücke MBRRC610 Ergebnisse stehen aus BRC2/BRC3-Lücke MBRRC611 Ergebnisse stehen aus BRC2/BRC3-Lücke MBRRC612 Ergebnisse stehen aus BRC2/BRC3-Lücke



Tabelle 4. Bohrlochansätze für die geplante Selinsing‑Erweiterungsbohrung

Minenraster MRSO Bohrloch-ID Ost Nord RL Ost Nord RL Tiefe (m) Azimut Dip 1 1064 1930 492 421959 470049 100 380 270 -60 2 998 1880 494 421900 469990 102 380 270 -60 3 922 2110 498 421792 470207 106 160 270 -60 4 970 2090 492 421843 470194 100 160 270 -60 5 1001 2050 494 421879 470159 102 160 270 -60 6 1003 1840 494 421911 469951 102 380 270 -60 7 695 1580 521 421642 469651 129 160 270 -60 8 669 1580 517 421616 469647 126 160 270 -60 9 719 1580 520 421666 469654 128 160 270 -60



Referenzen

[1] TSX: Monument announces commencement of expansion drilling program at Selinsing Gold Mine (7. Juli 2025).

Erklärung der qualifizierten Person

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen basieren auf Daten, die von Herrn Mark Shelverton BSc (Hons), Chief Managing Geologist des Unternehmens, zusammengestellt und genehmigt wurden. Er ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und eine qualifizierte Person im Sinne von NI 43‑101.

