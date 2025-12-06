Monument annonce les résultats des 16 premiers puits de forage du programme de forage pour l’expansion de la mine de Selinsing

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 06 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer les résultats des 16 premiers puits de forage de son premier programme de forage pour l’expansion des mines de BR/Felda, et fait le point sur les activités de forage pour l’expansion de la mine d’or de Selinsing, dont les projets aurifères de Selinsing et Buffalo Reef, situés dans l’État de Pahang, dans la ceinture aurifère centrale de la Malaisie occidentale.

Mme Cathy Zhai, présidente-directrice générale de Monument Mining, a déclaré : « Les résultats des 16 premiers puits de forage du programme d’exploration dans les zones d’expansion minière potentielles ciblées sont très encourageants, notamment en dehors des fosses de Buffalo Reef/Felda (« forage pour l’expansion de la mine de BR/Felda ») et de Selinsing (« forage pour l’expansion de la mine de Selinsing »), dont les limites couvrent toutes les ressources existantes définies (www.SedarPlus.ca : Rapport technique NI 43-101 « Projet aurifère de Selinsing », 31 janvier 2019) (les « zones cibles pour l’expansion de la mine »). L’objectif des forages d’expansion est l’augmentation des ressources aurifères et la prolongation potentielle de la longévité de la mine d’or de Selinsing. »

L’expansion de la mine de BR/Felda couvre une superficie de 115 acres, représentant les fondations pour l’évaluation du potentiel d’expansion des ressources minérales actuellement définies. Cela pourrait également façonner la planification future de la longévité de la mine, sous réserve d’études supplémentaires (Figure 1). Le succès des forages actuels pourrait permettre l’expansion de la mine de Buffalo Reef/Felda.

Les forages pour l’expansion de la mine de Buffalo Reef/Felda ont débuté le 7 mai 2025. À ce jour, 27 puits de forage ont été réalisés pour une longueur totale de 2 952 m forés.

Illustration 1 : Vue en plan du site de Buffalo Reef Central illustrant la longévité des fosses, et représentant la surface pour l’expansion de la fosse.

FAITS MARQUANTS DU PROGRAMME DE FORAGE

Les vingt-sept (27) premiers puits de forage du programme de forage pour l’expansion de la mine de Buffalo Reef/Felda ont été réalisés, avec des résultats d’analyse indiquant une forte teneur en or.

Les résultats d’analyse de seize (16) puits de forage ont été reçus ; les résultats de onze (11) puits sont encore en attente.

Parmi les informations importantes, citons : Puit MBRRC579 : 22 m à 0,86 g/t Au à partir de 2 m, dont 1 m à 1,41 g/t Au à partir de 2 m, et

6 m à 1,9 g/t Au à partir de 8 m Puit MBRRCDD01 : 5 m à 2,01 g/t Au et 0,47 % Sb à partir de 149 m et

1 m à 1,14 g/t Au et 0,2 % Sb à partir de 160 m Puit MBRDD600 : 4 m à 3,42 g/t Au et 0,49 % Sb à partir de 55 m Puit MBRDD601 : 7 m à 4,79 g/t Au et 0,61 % Sb à partir de 43 m, dont

5 m à 6,33 g/t Au et 0,79 % Sb à partir de 45 m Puit MBRDD602 : 3 m à 1,82 g/t Au et 0,61 % Sb à partir de 22 m et

8 m à 2,17 g/t Au et 0,30 % Sb à partir de 26 m Puit MBRDD611 : 3 m à 4,66 g/t Au et 1,28 % Sb à partir de 6,9 m







Le programme de forage pour l’expansion de la mine comprend 118 puits de forage prévus pour un total de 17 477 m forés, dont 109 puits de forage pour 15 377 m forés dans le cadre du projet aurifère de Buffalo Reef et des zones cibles pour l’expansion de la mine de Felda (forage pour l’expansion de la mine de Buffalo Reef/Felda), et 9 puits de forage pour 2 100 m forés seront réalisés dans la zone cible pour l’expansion de la mine du projet aurifère de Selinsing (forage pour l’expansion de la mine de Selinsing) afin de tester la profondeur et la longueur de l’expansion de la structure minéralisée, ce qui fournira des indications importantes pour les travaux futurs.

Monument a prévu un budget de 2,5 millions de dollars américains pour mener à bien les deux programmes de forage d’expansion, dont l’achèvement est prévu pour fin juin 2026. Le forage pour l’expansion de la mine devrait s'achever en mars 2026 et les résultats finaux des analyses sont attendus pour la fin juin 2026.

Le succès du programme de forage pourrait permettre de développer une mine à ciel ouvert à grande échelle. Le programme de forage pour l’expansion de la mine, y compris la stratégie de forage et la hiérarchisation des zones et des puits cibles, fera l’objet d’un suivi attentif et d’un examen régulier, et pourra être modifié en conséquence.

PROGRAMME DE FORAGE POUR L’EXPANSION DE LA MINE DE BUFFALO REEF/FELDA

Au total, 109 puits de forage pour un total de 15 377 m forés sont prévus (Tableau 1) pour le forage d’expansion de la mine de Buffalo Reef/Felda (Illustrations 2 et 3) ; la Phase 1 comprendra 73 puits de forage pour 10 365 m forés et la Phase 2 comprendra 36 puits de forage pour 5 012 m forés.

Illustration 2 : Vue en plan du site de Buffalo Reef Central (fosses BRC2, BRC3 et BRC4), montrant tous les colliers des puits de forage proposés et réalisés dans le cadre du programme de forage pour l’expansion de la mine de Buffalo Reef/Felda, ainsi que les résultats d’analyse reçus à ce jour. Le forage est généralement effectué orthogonalement au domaine ciblé.

Illustration 3 : Longue section A-A au travers du site de Buffalo Reef Central illustrant les zones cibles d’expansion de la mine (Phase 1 et Phase 2) visées par les forages pour l’expansion de la mine, direction ouest.

Progrès actuels

À ce jour, vingt-sept (27) puits de forage ont été réalisés pour un total de 2 952 m forés (Tableau 2) ; les résultats d’analyse de onze (11) de ces puits sont toujours en attente. Les résultats obtenus à ce jour sont encourageants (Illustration 2, Tableau 3), avec des intersections minéralisées en or dans la zone entre les fosses BRC3 et BRC4 et en dehors du modèle géologique actuel. L’orientation des forages et les zones ciblées restent flexibles afin de ne pas perturber les activités minières.

Les travaux de forage ont désormais été accélérés. Ainsi que prévu, les travaux de forage avaient pris du retard en raison de la réaffectation d’une foreuse afin de donner la priorité aux activités de contrôle de la teneur. Deux foreuses au diamant supplémentaires ont été fournies par un entrepreneur local et ont été mises en place pour le forage à la fin du mois de novembre 2025. Un modèle géologique, une estimation des ressources et une déclaration des ressources actualisés suivront, leur achèvement étant prévu pour octobre 2026.

Afin de faciliter l’élaboration du programme de forage pour l’expansion de la mine, la Société a utilisé une enveloppe de fosse élargie, générée à partir d’une étude d’optimisation de mine à ciel ouvert incluant les projets de Selinsing et de Buffalo Reef. L’enveloppe de la fosse a été générée en supprimant les contraintes spatiales, telles que les infrastructures, afin de créer une enveloppe de fosse élargie autour des ressources minérales du projet. L’enveloppe de fosse élargie englobe des zones situées en dehors de la longévité actuelle de la mine qui pourraient générer des ressources minérales supplémentaires, ce qui pourrait ensuite influencer la planification future de la longévité de la mine, sous réserve d’études complémentaires.

L’approche de forage en deux étapes est décrite ci-dessous.

Forage pour l’expansion de la mine Buffalo Reef/Felda – Phase 1

La Phase 1 comprenant 73 puits de forage pour un total de 10 365 m forés est présentée sur l’Illustration 2.

La phase 1 du programme de forage pour l’expansion de la mine de Buffalo Reef/Felda se concentre sur les zones cibles d’expansion de la mine afin d’évaluer le potentiel d’expansion des ressources minérales actuellement définies. Cela pourrait également façonner la planification future de la longévité de la mine, sous réserve d’études supplémentaires, au-delà des limites actuelles de la mine à ciel ouvert de Buffalo Reef/Felda (Illustration 3). Détails de la Phase 1 :

Zone entre les fosses Buffalo Reef Central 3 (BRC3) et Buffalo Reef Central 4 (BRC4), minéralisation en dehors de la longévité de la fosse, mais à l’intérieur et à proximité de l’enveloppe élargie de la fosse. Zone entre les fosses Buffalo Reef Central 2 (BRC2) et Buffalo Reef Central 3 (BRC3), minéralisation en dehors de la longévité de la fosse, mais à l’intérieur et à proximité de l’enveloppe élargie de la fosse. Expansion du pendage de la fosse Buffalo Reef Central 4 (BRC4), minéralisation en dehors de la longévité de la forme de la fosse, mais à l’intérieur et à proximité de l’enveloppe élargie de la fosse. Expansion structurelle et forage d’expansion de la fosse Buffalo Reef Central 2 (BRC 2), en dehors de la longévité de la forme de la fosse, mais à l’intérieur et à proximité de l’enveloppe élargie de la fosse.





Les zones entre les fosses BRC2 et BRC3 (Illustration 4) et les fosses BRC3 et BRC4 restent prometteuses pour une minéralisation à faible profondeur. Ces zones restent toutefois inexploitées et nécessitent des forages supplémentaires afin d’améliorer la modélisation géologique et d’accroître potentiellement les ressources minérales actuelles.

Les observations tirées des résultats de forage obtenus après la modélisation des ressources de 2016 soulignent la continuité de la minéralisation aurifère à haute teneur dans les zones entre les fosses BRC2 et BRC3 et entre les fosses BRC3 et BRC4, et le probable approfondissement du gisement sur la structure de cisaillement orientale indique une prolongation potentielle du pendage.

La minéralisation aurifère des fosses BRC2, BRC3 et BRC4 est hébergée dans deux structures de cisaillement principales, ouest et est (Illustration 5), qui augmentent et diminuent le long du prolongement et en aval. Le volume important de minéralisation aurifère à haute teneur est enrichi le long de la courbure du cisaillement ou du piège par des antiformes ou d’autres structures transversales en profondeur.

Illustration 4 : Coupe transversale typique à travers la zone entre les fosses 2 et 3 du site de Buffalo Reef Central à 3 650 mN en direction du nord (fenêtre de 80 m de large ; veuillez noter le forage limité).

Illustration 5 : Représentation des domaines minéralisés en or (minerai réellement extrait à mRL 500, mRL 475 et mRL 450) hébergés dans les structures de cisaillement occidentales et orientales dans les fosses BRC2, BRC3 et BRC4.

Forage pour l’expansion de la mine de Buffalo Reef – Phase 2

La phase 2 du programme de forage sur le site de Buffalo Reef se concentre sur les zones cibles pour l’expansion de la mine présentant un potentiel afin de définir de nouvelles zones minéralisées et des extensions structurelles et en profondeur de la minéralisation en dehors de l’enveloppe élargie de la fosse élargie (Illustration 3).

Au total, 36 puits de forage pour un total de 5 012 m forés sont prévus pour la phase 2 dans le but d’accroître les ressources minérales actuelles, en particulier dans les zones entre et sous les fosses existantes de Buffalo Reef BRC2, BRC3 et BRC4 en dehors de l’enveloppe élargie de la fosse.

Les programmes de forage sont réalisés par les équipes et les équipements de forage de Monument, qui utilisent principalement la technique de forage au diamant PQ (grosses carottes) et HQ (carottes moyennes), complétée par un forage RC (à circulation inverse) de faible envergure. Cette technique permet d’obtenir des échantillons de roche continus qui sont ensuite étudiés afin d’analyser la teneur en minéraux, les types de roches et les structures géologiques. Chaque puit fera l’objet d’un échantillonnage sur la moitié de sa longueur. Afin de respecter l’échéancier du programme, deux foreuses supplémentaires ont été louées à la mi-novembre 2025, portant à quatre le nombre total de foreuses utilisées pour le programme de forage pour l’expansion de la mine.

Au niveau de la zone entre les fosses BRC3 et BRC4, une minéralisation aurifère superficielle a été recoupée au niveau de :

Intersection MBRRC579 : 22 m à 0,86 g/t Au à partir de 2 m, dont 1 m à 1,41 g/t Au à partir de 2 m et

6 m à 1,9 g/t Au à partir de 8 m

6 m à 1,9 g/t Au à partir de 8 m Intersection MBRDD611 : 3 m à 4,66 g/t Au et 1,28 % Sb à partir de 6,9 m





Remarque : les intervalles indiqués correspondent à la longueur des puits de forage et ne représentent pas la largeur réelle.

L’intersection MBRDD611 se trouve à 20 m le long d’une structure aurifère précédemment modélisée. L’intersection MBRRC579 est une minéralisation isolée dans la zone Footwall par rapport aux structures minérales modélisées. Les deux intersections se trouvent en dehors du modèle géologique actuel, et les résultats sont toujours en cours d’évaluation afin de bien comprendre leur impact.

Cinq (5) puits ont été forés dans le cadre du forage pour l’expansion de la mine de Buffalo Reef (illustration 2) et ont donné des résultats positifs :

Puit MBRRCDD01 : 5 m à 2,01 g/t Au et 0,47 % Sb à partir de 149 m et

1 m à 1,14 g/t Au et 0,2 % Sb à partir de 160 m

1 m à 1,14 g/t Au et 0,2 % Sb à partir de 160 m Puit MBRRCDD02 : aucun résultat significatif

Puit MBRDD600 : 4 m à 3,42 g/t Au et 0,49 % Sb à partir de 55 m

Puit MBRDD601 : 7 m à 4,79 g/t Au et 0,61 % Sb à partir de 43 m, dont

5 m à 6,33 g/t Au et 0,79 % Sb à partir de 45 m

5 m à 6,33 g/t Au et 0,79 % Sb à partir de 45 m Puit MBRDD602 : 3 m à 1,82 g/t Au et 0,61 % Sb à partir de 22 m et

8 m à 2,17 g/t Au et 0,30 % Sb à partir de 26 m





Remarque : les intervalles indiqués correspondent à la longueur des puits de forage et ne représentent pas la largeur réelle.

Le puit MBRRCDD01 a recoupé une minéralisation en dehors et le long de la structure aurifère précédemment modélisée. Les puits MBRDD600, MBRDD601 et MBRDD602 (Illustration 6) ont confirmé l’existence de structures aurifères existantes mais mal forées. L’identification d’onces d’or dans la zone d’écart permettra de combiner et d’agrandir les fosses, ce qui pourrait façonner la planification future de la longévité de la mine, sous réserve d’études supplémentaires. Les intervalles indiqués correspondent à la longueur des puits de forage et ne représentent pas la largeur réelle. Les largeurs réelles seront déterminées une fois la modélisation géologique terminée.

Les résultats d’analyse des puits MBRDD612, MBRDD615, MBRDD616, MBRRC610, MBRRC611 et l’intersection MBRRC612 dans la zone entre les fosses BRC2 et BRC3 ainsi que des intersections MBRDD614, MBRRC580 et MBRRC581 entre les fosses BRC3 et BRC4 ne sont pas encore disponibles. Ces résultats seront communiqués dès leur réception.

Illustration 6. Coupe transversale à travers la fosse 3 du site de Buffalo Reef à 3 880 mN, en direction du nord (fenêtre de 40 m de large) représentant les forages historiques et les forages récemment achevés des puits MBRDD600, MBRDD601 et MBRDD602, ainsi que les deux principales cibles de minéralisation liées aux zones de cisaillement est et ouest.

PROGRAMME DE FORAGE POUR L’EXPANSION DE LA MINE DE SELINSING

Le programme de forage pour l’expansion de la mine de Selinsing comprend 9 puits de forage pour un total de 2 100 m forés (Tableau 4) ; la phase 1 comprendra 3 puits de forage pour 480 m forés et la phase 2 comprendra 6 puits de forage pour 1 620 m forés.

Selinsing – Phase 1

Le programme de forage sur le site de la mine de Selinsing permettra de tester l’expansion en profondeur et les expansions locales de la zone à haute teneur des structures aurifères modélisées dans l’enceinte de la fosse élargie de Selinsing. Le programme comprend 3 puits de forage totalisant 480 m forés.

La production historique d’or et les ressources minérales restantes à Selinsing se trouvent principalement autour de la fosse 4 de Selinsing (Illustration 7). La minéralisation reste ouverte en profondeur et, grâce à l’affinement de l’orientation structurelle interprétée des zones minéralisées (décrite dans le communiqué de presse précédent daté du 7 juillet 2025[1]), il a été possible d’améliorer le ciblage des forages et de tester plus efficacement les expansions potentielles du gisement.

Illustration 7 : Présentation du minerai historique extrait des fosses 4, 5 et 6 de la mine de Selinsing et du contrôle structurel de sa minéralisation.

Le réaménagement et la mise à niveau des ressources minérales actuelles du site de Selinsing sont à l’étude et serviront de base à la stratégie de développement minier à moyen et long terme du projet aurifère de Selinsing.

Selinsing – Phase 2

Un programme initial de forage de 6 puits pour un total de 1 620 m forés a été prévu dans le but de tester l’expansion en profondeur et en longueur de la minéralisation aurifère hébergée par des cisaillements en dehors de l’enveloppe élargie de la fosse. En fonction des résultats, d’autres travaux de forage de contrôle seront effectués afin de développer la ressource en dehors de la mine à ciel ouvert élargie.

Le programme de forage (mines de Buffalo Reef et de Selinsing) devrait être entièrement achevé d’ici juin 2026. Le perfectionnement du modèle de minéralisation et son interprétation seront un processus continu afin d’étayer la mise à jour des ressources prévue pour octobre 2026.

Forage, analyse et AQ/CQ

L’équipe de forage interne de Monument a été reconstituée et est désormais équipée de deux foreuses Desco SP 6500SA remises à neuf (capacité de 350 mètres de profondeur). L’une des foreuses sera équipée d’une tête de forage polyvalente permettant de passer du forage à circulation inverse (« RC ») au forage au diamant (« DD »). Deux foreuses supplémentaires ont été louées afin de respecter l’échéancier.

La technique d’échantillonnage utilisée pour le programme de forage consiste à prélever des carottes de taille PQ (85 mm de diamètre) et principalement HQ (63.5 mm de diamètre) à l’aide d’une foreuse-carotteuse.

Les échantillons sont stockés dans l’entrepôt du projet de Selinsing avant d’être transportés à Port Klang par le transporteur habituel de Monument. Le site est sécurisé 24 heures sur 24 par un poste de garde occupé par du personnel. Les échantillons sont expédiés directement à SGS Port Klang une fois par semaine.

Tous les échantillons sont envoyés au laboratoire SGS Malaysia à Port Klang, Selangor, pour une analyse pyrognostique (FAA303), une analyse ICP (ICP40Q) et une analyse CS (CSAO6V) pour le carbone et le soufre.

Le matériel de référence certifié (MRC) est fourni par Geostats et inséré environ tous les 15 m ; les blancs sont eux insérés environ tous les 10 m. Tous les résultats d’analyse sont vérifiés par le personnel de Monument avant d’être saisis dans la base de données Microsoft Access. Toutes les données AQ/CQ sont examinées afin de garantir la validité des résultats.

Tous les emplacements des colliers sont relevés à l’aide du système de GPS différentiel par l’équipe de Monument réalisant les levés sur le site. Des levés de fond de puit sont effectués sur tous les puits de forage à l’aide d’un outil de levé numérique Trushot. Les données capturées sont transmises sans fil de l’outil à l’appareil portable. Les levés sont effectués tous les 30 à 40 mètres.

La récupération des carottes est enregistrée au moment du forage par le foreur et vérifiée lors de la diagraphie par l’équipe géologique sur place. La récupération des carottes est déterminée en mesurant chaque intervalle de 1 m. La diagraphie est de nature qualitative et enregistre la lithologie, la taille des grains, la texture, les altérations, la structure, les modifications, les veines, les sulfures, etc. Tous les puits sont entièrement diagraphiés.



Tableau 1. Colliers pour le forage prévu dans le cadre de l’expansion de la mine Buffalo Reef/Felda

Grille de la mine MRSO Identifiant du puits Est Nord RL Est Nord RL Profondeur (en mètres) Azimut Pendage 1 707 4760 512 421209 472801 120 120 270 -60 2 685 4760 514 421187 472798 123 120 270 -60 3 662 4760 509 421165 472795 118 120 270 -60 4 712 4800 497 421208 472842 105 120 270 -60 5 690 4800 497 421186 472839 106 120 270 -60 6 668 4800 496 421165 472836 104 120 270 -60 7 707 4839 494 421198 472879 103 120 270 -60 8 680 4839 496 421172 472876 104 120 270 -60 9 657 4839 499 421149 472872 107 120 270 -60 10 600 4760 513 421103 472786 122 120 270 -60 11 577 4760 514 421080 472783 123 120 270 -60 12 574 4800 498 421071 472822 106 120 270 -60 13 596 4800 498 421094 472826 106 120 270 -60 14 659 3997 448 421268 472039 56 120 0 -90 15 667 3620 514 421328 471667 122 140 270 -60 16 630 3820 450 421265 471860 58 65 270 -60 17 645 3820 450 421279 471862 58 100 0 -90 18 794 3840 496 421424 471903 104 200 270 -55 19 792 3860 498 421419 471922 106 205 270 -60 20 636 3900 450 421259 471940 58 85 0 -90 21 765 3980 497 421376 472037 105 185 270 -55 22 634 4020 445 421241 472058 53 70 270 -60 23 634 4020 445 421240 472058 53 90 0 -90 24 625 4040 445 421229 472077 53 50 270 -60 25 721 4100 492 421315 472150 101 145 270 -50 26 710 4300 470 421277 472346 78 130 270 -60 27 732 4300 470 421298 472349 78 130 270 -60 28 767 4320 475 421330 472374 83 220 270 -60 29 772 4340 475 421332 472395 83 230 270 -60 30 683 4360 465 421242 472402 73 100 270 -60 31 720 4360 465 421278 472407 73 145 270 -60 32 793 4360 476 421350 472417 84 208 270 -60 33 734 4400 467 421286 472449 76 150 270 -60 34 775 4400 471 421327 472454 79 190 270 -60 35 821 4400 475 421372 472461 83 230 270 -60 36 728 4420 465 421278 472468 73 140 270 -60 37 793 4420 471 421342 472477 80 190 270 -60 38 727 4460 465 421270 472507 73 135 270 -60 39 787 4460 473 421330 472516 81 160 270 -60 40 831 4460 476 421374 472522 84 205 270 -60 41 791 4500 475 421328 472556 84 160 270 -60 42 712 4520 465 421248 472565 73 120 270 -60 43 767 4520 470 421302 472572 78 156 270 -60 44 800 4540 475 421332 472597 84 200 270 -60 45 786 4560 470 421315 472614 79 175 270 -60 46 680 4600 467 421205 472639 75 102 270 -60 47 786 4600 473 421310 472654 81 135 270 -60 48 673 4620 470 421195 472658 78 70 270 -60 49 676 4660 470 421192 472698 78 78 270 -60 50 680 4680 478 421194 472718 86 80 270 -60 51 750 4680 481 421262 472728 89 80 270 -60 52 627 3126 500 421358 471172 108 180 270 -60 53 691 3600 510 421355 471650 119 125 270 -60 54 840 4300 495 421405 472364 104 210 270 -60 55 747 3466 494 421430 471526 102 230 270 -50 56 651 3640 519 421310 471684 127 150 270 -70 57 771 3466 497 421453 471530 105 250 270 -50 58 798 3840 497 421427 471903 105 220 270 -70 59 705 3740 505 421350 471791 113 200 270 -60 60 666 3700 518 421316 471746 126 200 270 -60 61 757 3420 491 421446 471482 99 215 270 -60 62 639 3920 450 421259 471960 58 100 0 -90 63 662 4060 451 421263 472102 59 80 0 -90 64 677 3860 450 421306 471906 59 120 270 -60 65 641 4060 450 421241 472099 58 80 270 -90 66 351 2955 522 421109 470965 131 120 270 -90 67 458 2980 523 421212 471004 131 120 270 -60 68 564 3688 550 421218 471720 158 50 270 -60 69 554 3708 550 421205 471738 158 50 270 -60 70 580 3780 550 421221 471813 158 60 270 -60 71 592 3803 450 421229 471838 58 50 270 -60 72 606 3812 450 421242 471849 59 50 270 -60 73 780 4017 495 421385 472076 103 220 270 -60 74 588 4147 550 421177 472178 158 80 270 -60 75 673 4163 550 421259 472205 158 150 270 -55 76 707 4151 550 421295 472199 158 160 270 -60 77 589 4177 550 421174 472207 158 100 270 -55 78 683 4190 496 421265 472234 104 150 270 -60 79 735 4193 496 421316 472244 104 180 270 -60 80 641 4200 496 421222 472238 104 130 270 -60 81 601 4205 496 421182 472238 104 110 270 -60 82 757 3500 499 421435 471561 107 230 270 -60 83 779 3821 499 421412 471882 107 200 270 -60 84 757 3380 490 421452 471442 99 230 270 -60 85 623 3920 450 421244 471958 58 80 0 -90 86 619 3997 445 421229 472034 54 100 0 -90 87 769 4040 494 421371 472097 102 140 270 -60 88 731 3500 494 421409 471557 102 210 270 -50 89 761 3801 501 421397 471860 109 200 270 -60 90 686 3720 512 421334 471769 120 200 270 -90 91 647 3660 521 421303 471704 130 150 270 -80 92 707 3540 494 421380 471593 102 210 270 -50 93 741 3780 504 421380 471836 112 200 270 -50 94 786 3380 492 421480 471446 100 250 270 -50 95 646 3680 522 421300 471724 130 120 270 -70 96 640 3940 450 421258 471980 58 100 0 -90 97 730 3540 499 421402 471597 108 230 270 -60 98 726 3765 506 421367 471819 114 200 270 -80 99 784 3420 493 421472 471485 101 250 270 -50 100 618 3940 450 421236 471977 58 80 0 -90 101 650 3960 450 421264 472001 59 120 0 -90 102 628 3960 450 421243 471998 58 100 0 -90 103 622 3880 450 421248 471918 58 100 270 -70 104 626 4074 550 421225 472111 158 70 270 -90 105 595 4040 445 421199 472073 53 50 270 -60 106 645 3860 450 421273 471902 58 100 270 -60 107 656 3900 450 421279 471943 59 90 270 -60 108 786 4239 496 421360 472296 104 53 270 -60 109 786 4240 496 421360 472297 104 240 270 -60





Tableau 2. Liste des puits de forage réalisés au moment de la rédaction du rapport.

Grille de la mine MRSO Identifiant du puits Est Nord RL Est Nord RL Profondeur

(en mètres) Méthode Taille Azimut



(Mine) Azimut



(RSO) Pendage 1 MBRRCDD01 627 3126 500 421358 471172 108.4 171.9 Circulation Inverse/Diamant Taille HQ 2700 2620 -600 2 MBRRCDD02 458 2980 522 421212 471004 130.7 122.5 Circulation Inverse/Diamant Taille HQ 2650 2570 -600 3 MBRRC579 589 4177 496 421174 472207 104.3 84.0 Circulation Inverse 102 mm 2700 2620 -600 4 MBRDD600 656 3900 450 421279 471943 58.7 90.6 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 5 MBRDD601 645 3860 450 421273 471901 58.3 100.2 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 6 MBRDD602 621 3880 450 421248 471918 58.2 101.4 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 7 MBRDD603 707.4 4151.5 492.5 421294 472199 100.7 125.4 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 8 MBRDD604 771.9 4040.6 493.5 421374 472098 101.7 140.1 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 9 MBRDD605 673.4 4162.8 495.8 421259 472205 104.0 183.9 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 10 MBRDD606 625.9 4074.3 455.1 421225 472111 63.3 71.4 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 11 MBRDD607 554.4 3707.8 484.9 421205 471738 93.1 50.4 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 12 MBRDD608 564.3 3687.6 485.3 421218 471720 93.5 50.4 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 13 MBRDD609 580.4 3779.9 455.2 421221 471813 63.4 62.4 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 14 MBRDD610 786.0 4238.9 495.6 421360 472296 103.8 53.4 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 15 MBRDD611 640.4 4200.1 495.8 421221 472238 104.0 130.9 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 16 MBRDD612 600.9 4205.4 496.0 421182 472237 104 110.4 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 17 MBRDD613 682.7 4189.4 495.8 421265 472233 104.0 150.7 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 18 MBRDD614 734.1 4193.7 495.6 421315 472244 104 180.3 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 19 MBRDD615 786.7 3861.6 497.5 421414 471923 106 180.6 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 20 MBRDD616 779.4 3849.7 497.7 421408 471910 106 206.4 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 21 MBRRC578 351.5 2955.2 522.4 421109 470965 131 60.00 Circulation Inverse 102 mm 2700 2620 -600 22 MBRRC581 787.2 4240.2 495.7 421361 472298 103.8 84.00 Circulation Inverse 102 mm 2700 2620 -600 23 MBRRC580 588.5 4147.4 485.7 421177 472178 93.9 80.00 Circulation Inverse 102 mm 2700 2620 -600 24 MBRRC610 606.5 3811.9 450.4 421242 471849 59 50.00 Circulation Inverse 102 mm 2700 2620 -600 25 MBRRC611 592.3 3803.2 450.3 421229 471838 58 50.00 Circulation Inverse 102 mm 2700 2620 -600 26 MBRRC612 630.4 3820.0 450.6 421265 471860 59 60 Circulation Inverse 102 mm 2700 2620 -600 27 MBRDD617 763.3 3981.4 496.7 421374 472038 105 200.4 Forage DD Taille PQ/HQ 2700 2620 -600





Tableau 3. Tableau des résultats d’analyse pour les forages réalisés à ce jour (Les intervalles indiqués correspondent à la longueur des puits de forage et ne représentent pas la largeur réelle. Les largeurs réelles seront déterminées une fois la modélisation géologique terminée.)

Identifiant du puits De

(en mètres) À

(en mètres) Largeur (en mètres) Intersection Commentaire MBRRCDD01 149



160 154



161 5



1 2,01 g/t Au et 0,47 % Sb et



1,14 g/t Au et 0,2 % Sb Expansion – Buffalo Reed Sud MBRRCDD02 Aucun résultat significatif Expansion – Buffalo Reef MBRRC579 2 24 22 0,86 g/t Au dont

1 m à 1,41 g/t Au à partir de 2 m,

6 m à 1,9 g/t Au à partir de 8 m,

2 m à 0,94 g/t Au à partir de 17 m,

1 m à 1,13 g/t Au à partir de 22 m Zone entre les fosses BRC3/BRC4 MBRDD600 55 59 4 3,42 g/t Au et 0,49 % Sb Expansion – Buffalo Reef MBRDD601 43 50 7 4,79 g/t Au et 0,61 % Sb dont

5 m à 6,33 g/t Au et 0,79 % Sb à partir de 45 m Expansion – Buffalo Reef MBRDD602 22



26 25



34 3



8 1,82 g/t Au et 0,61 % Sb et



2,17 g/t Au et 0,30 % Sb dont

3 m à 3,36 g/t Au et 0,58 % Sb à partir de 26 m Expansion – Buffalo Reef MBRDD603 53



121 54



124 1



3 3,96 g/t Au et



1,71 g/t Au Zone entre les fosses BRC3/BRC4 MBRDD604 99 103 4 3,19 g/t Au et 0,50 % Sb dont

2 m à 5,60 g/t Au et 0,72 % Sb à partir de 100 m Zone entre les fosses BRC3/BRC4 MBRDD605 Aucun résultat significatif Zone entre les fosses BRC3/BRC4 MBRDD606 36.7



53.3 45.7



57.4 9



4.1 1,23 g/t Au et 0,19 % Sb et



0,83 g/t Au et 0,10 % Sb Zone entre les fosses BRC3/BRC4 MBRDD607 Aucun résultat significatif Zone entre les fosses BRC2/BRC3 MBRDD608 Aucun résultat significatif Zone entre les fosses BRC2/BRC3 MBRDD609 Aucun résultat significatif Zone entre les fosses BRC2/BRC3 MBRDD610 Aucun résultat significatif Zone entre les fosses BRC3/BRC4 MBRDD611 6.9 9.9 3 4,66 g/t Au et 1,28 % Sb Zone entre les fosses BRC3/BRC4 MBRDD612 En attente des résultats Zone entre les fosses BRC2/BRC3 MBRDD613 Aucun résultat significatif Zone entre les fosses BRC3/BRC4 MBRDD614 En attente des résultats Zone entre les fosses BRC3/BRC4 MBRDD615 En attente des résultats Zone entre les fosses BRC2/BRC3 MBRDD616 En attente des résultats Zone entre les fosses BRC2/BRC3 MBRDD617 En attente des résultats Expansion – Buffalo Reef MBRRC578 En attente des résultats Expansion – Buffalo Reef MBRRC581 En attente des résultats Zone entre les fosses BRC3/BRC4 MBRRC580 En attente des résultats Zone entre les fosses BRC3/BRC4 MBRRC610 En attente des résultats Zone entre les fosses BRC2/BRC3 MBRRC611 En attente des résultats Zone entre les fosses BRC2/BRC3 MBRRC612 En attente des résultats Zone entre les fosses BRC2/BRC3



Tableau 4. Colliers pour le forage prévu dans le cadre de l’expansion de la mine de Selinsing

Grille de la mine MRSO Identifiant du puits Est Nord RL Est Nord RL Profondeur (en mètres) Azimut Pendage 1 1064 1930 492 421959 470049 100 380 270 -60 2 998 1880 494 421900 469990 102 380 270 -60 3 922 2110 498 421792 470207 106 160 270 -60 4 970 2090 492 421843 470194 100 160 270 -60 5 1001 2050 494 421879 470159 102 160 270 -60 6 1003 1840 494 421911 469951 102 380 270 -60 7 695 1580 521 421642 469651 129 160 270 -60 8 669 1580 517 421616 469647 126 160 270 -60 9 719 1580 520 421666 469654 128 160 270 -60



Références

[1] TSX: Monument announces commencement of expansion drilling program at Selinsing Gold Mine (7 juillet 2025).

Déclaration de la personne qualifiée

Les informations contenues dans le présent rapport qui concernent les résultats d’exploration sont basées sur les informations compilées et approuvées par Mr. Mark Shelverton, titulaire d’une licence en sciences (avec distinction), géologue en chef pour la Société, membre de l’Institut australien des géoscientifiques et personne qualifiée conformément au Règlement NI 43-101.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d’or canadien bien établi qui détient et exploite la mine d’or de Selinsing en Malaisie en propriété exclusive, et qui pilote intégralement le projet aurifère de Murchison, situé en Australie-Occidentale. Dans la même région, la Société coparticipe au projet aurifère de Tuckanarra avec Odyssey Gold Ltd. à hauteur de 20 %. Elle emploie quelque 280 personnes dans les deux pays et s’engage à respecter les normes les plus strictes en matière de gouvernance, de gestion de l’environnement, de responsabilité sociétale, de santé et de sécurité pour ses employés et les populations avoisinantes.

Cathy Zhai, Présidente et directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580 – 1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

POUR EN SAVOIR PLUS, rendez-vous sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante : www.monumentmining.com ou prenez contact avec :

Richard Cushing, MMY Vancouver T : +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

« La Bourse de Toronto et son partenaire en services de réglementation (tel que défini dans ses politiques) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. »

Clause de non-responsabilité relative aux déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse exprime des déclarations contenant des informations prospectives à propos de Monument, ses activités et ses projets (les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives induisent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs ne relevant pas de faits historiques. Elles tiennent compte des projets de la Société en matière de projets miniers, de ses attentes quant à l’aboutissement de la période de montée en charge de la production à Selinsing jusqu’au niveau visé et son calendrier, de ses attentes relatives à sa capacité à poursuivre ses approvisionnements en explosifs auprès de ses fournisseurs, de ses attentes concernant la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium et leurs calendriers, et du calendrier et des résultats des autres événements et programmes proposés évoqués dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives se caractérisent par l’emploi d’une terminologie prospective, comme « planifie », « entend » ou à l’inverse « n’entend pas », « est attendu », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l’intention de », « anticipe » ou à l’inverse « n’anticipe pas », ou « croit », ou des variations de même sens, mais aussi par l’emploi d’expressions indiquant que certain(e)s mesures, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », ou « seront pris(e)s », « se produiront » ou « seront atteint(e)s ». Les déclarations prospectives du présent communiqué de presse sont assujetties à divers risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les réalisations ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont exprimés ou sous-tendus. Ces risques et facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter, les risques généraux liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociétales, les incertitudes à propos des résultats des activités d’exploration actuelles, les incertitudes relatives à l’avancement et au calendrier des activités de développement, y compris celles liées à la montée en charge de la mine de Selinsing et à la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium, les incertitudes et les risques liés à la capacité de la Société à s’approvisionner en explosifs auprès de ses fournisseurs, les risques liés aux opérations réalisées à l’étranger, les autres risques propres à l’industrie minière et ceux détaillés dans le rapport de gestion et d’analyse de la Société, ainsi que dans les rapports techniques portant sur ses projets, tous disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. Les hypothèses et facteurs majeurs retenus pour formuler les déclarations prospectives du présent communiqué de presse comprennent les attentes concernant le coût décaissé estimé par once de production d’or et les prévisions des flux de trésorerie qui en découlent, les facteurs économiques généraux et d’autre nature qui peuvent échapper au contrôle de Monument, les hypothèses et les attentes relatives aux résultats de l’exploration issue des projets de la Société, les hypothèses sur le cours futur de l’or et d’autres minéraux, le calendrier et la hauteur estimée de la production future, les hypothèses de calendrier et de résultats des activités de développement, y compris le phénomène de montée en charge à Selinsing et la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium, les attentes visant la capacité de la Société à maintenir ses approvisionnements en explosifs auprès de ses fournisseurs en temps opportun, le budget des activités futures, les dépenses d’investissement et les charges d’exploitation, le succès des activités d’exploration, les problèmes d’exploitation minière ou de traitement, les taux de change et tous les facteurs et hypothèses décrits dans le rapport de gestion et d’analyse de la Société, ainsi que dans les rapports techniques portant sur ses projets, tous disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. Si la Société s’est efforcée de recenser les principaux facteurs susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient également entraîner des résultats différents de ses prévisions, estimations ou objectifs. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes dans la mesure où les résultats réels et les événements à venir pourraient considérablement différer de ceux qui y sont anticipés. En conséquence, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de mettre à jour ses déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l’exigent.