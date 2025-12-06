Monument annonce les résultats des 16 premiers puits de forage du programme de forage pour l’expansion de la mine de Selinsing

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 06 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer les résultats des 16 premiers puits de forage de son premier programme de forage pour l’expansion des mines de BR/Felda, et fait le point sur les activités de forage pour l’expansion de la mine d’or de Selinsing, dont les projets aurifères de Selinsing et Buffalo Reef, situés dans l’État de Pahang, dans la ceinture aurifère centrale de la Malaisie occidentale.
Mme Cathy Zhai, présidente-directrice générale de Monument Mining, a déclaré : « Les résultats des 16 premiers puits de forage du programme d’exploration dans les zones d’expansion minière potentielles ciblées sont très encourageants, notamment en dehors des fosses de Buffalo Reef/Felda (« forage pour l’expansion de la mine de BR/Felda ») et de Selinsing (« forage pour l’expansion de la mine de Selinsing »), dont les limites couvrent toutes les ressources existantes définies (www.SedarPlus.ca : Rapport technique NI 43-101 « Projet aurifère de Selinsing », 31 janvier 2019) (les « zones cibles pour l’expansion de la mine »). L’objectif des forages d’expansion est l’augmentation des ressources aurifères et la prolongation potentielle de la longévité de la mine d’or de Selinsing. »
L’expansion de la mine de BR/Felda couvre une superficie de 115 acres, représentant les fondations pour l’évaluation du potentiel d’expansion des ressources minérales actuellement définies. Cela pourrait également façonner la planification future de la longévité de la mine, sous réserve d’études supplémentaires (Figure 1). Le succès des forages actuels pourrait permettre l’expansion de la mine de Buffalo Reef/Felda.
Les forages pour l’expansion de la mine de Buffalo Reef/Felda ont débuté le 7 mai 2025. À ce jour, 27 puits de forage ont été réalisés pour une longueur totale de 2 952 m forés.
Illustration 1 : Vue en plan du site de Buffalo Reef Central illustrant la longévité des fosses, et représentant la surface pour l’expansion de la fosse.
FAITS MARQUANTS DU PROGRAMME DE FORAGE
Les vingt-sept (27) premiers puits de forage du programme de forage pour l’expansion de la mine de Buffalo Reef/Felda ont été réalisés, avec des résultats d’analyse indiquant une forte teneur en or.
- Les résultats d’analyse de seize (16) puits de forage ont été reçus ; les résultats de onze (11) puits sont encore en attente.
- Parmi les informations importantes, citons :
- Puit MBRRC579 : 22 m à 0,86 g/t Au à partir de 2 m, dont 1 m à 1,41 g/t Au à partir de 2 m, et
6 m à 1,9 g/t Au à partir de 8 m
- Puit MBRRCDD01 : 5 m à 2,01 g/t Au et 0,47 % Sb à partir de 149 m et
1 m à 1,14 g/t Au et 0,2 % Sb à partir de 160 m
- Puit MBRDD600 : 4 m à 3,42 g/t Au et 0,49 % Sb à partir de 55 m
- Puit MBRDD601 : 7 m à 4,79 g/t Au et 0,61 % Sb à partir de 43 m, dont
5 m à 6,33 g/t Au et 0,79 % Sb à partir de 45 m
- Puit MBRDD602 : 3 m à 1,82 g/t Au et 0,61 % Sb à partir de 22 m et
8 m à 2,17 g/t Au et 0,30 % Sb à partir de 26 m
- Puit MBRDD611 : 3 m à 4,66 g/t Au et 1,28 % Sb à partir de 6,9 m
Le programme de forage pour l’expansion de la mine comprend 118 puits de forage prévus pour un total de 17 477 m forés, dont 109 puits de forage pour 15 377 m forés dans le cadre du projet aurifère de Buffalo Reef et des zones cibles pour l’expansion de la mine de Felda (forage pour l’expansion de la mine de Buffalo Reef/Felda), et 9 puits de forage pour 2 100 m forés seront réalisés dans la zone cible pour l’expansion de la mine du projet aurifère de Selinsing (forage pour l’expansion de la mine de Selinsing) afin de tester la profondeur et la longueur de l’expansion de la structure minéralisée, ce qui fournira des indications importantes pour les travaux futurs.
Monument a prévu un budget de 2,5 millions de dollars américains pour mener à bien les deux programmes de forage d’expansion, dont l’achèvement est prévu pour fin juin 2026. Le forage pour l’expansion de la mine devrait s'achever en mars 2026 et les résultats finaux des analyses sont attendus pour la fin juin 2026.
Le succès du programme de forage pourrait permettre de développer une mine à ciel ouvert à grande échelle. Le programme de forage pour l’expansion de la mine, y compris la stratégie de forage et la hiérarchisation des zones et des puits cibles, fera l’objet d’un suivi attentif et d’un examen régulier, et pourra être modifié en conséquence.
PROGRAMME DE FORAGE POUR L’EXPANSION DE LA MINE DE BUFFALO REEF/FELDA
Au total, 109 puits de forage pour un total de 15 377 m forés sont prévus (Tableau 1) pour le forage d’expansion de la mine de Buffalo Reef/Felda (Illustrations 2 et 3) ; la Phase 1 comprendra 73 puits de forage pour 10 365 m forés et la Phase 2 comprendra 36 puits de forage pour 5 012 m forés.
Illustration 2 : Vue en plan du site de Buffalo Reef Central (fosses BRC2, BRC3 et BRC4), montrant tous les colliers des puits de forage proposés et réalisés dans le cadre du programme de forage pour l’expansion de la mine de Buffalo Reef/Felda, ainsi que les résultats d’analyse reçus à ce jour. Le forage est généralement effectué orthogonalement au domaine ciblé.
Illustration 3 : Longue section A-A au travers du site de Buffalo Reef Central illustrant les zones cibles d’expansion de la mine (Phase 1 et Phase 2) visées par les forages pour l’expansion de la mine, direction ouest.
Progrès actuels
À ce jour, vingt-sept (27) puits de forage ont été réalisés pour un total de 2 952 m forés (Tableau 2) ; les résultats d’analyse de onze (11) de ces puits sont toujours en attente. Les résultats obtenus à ce jour sont encourageants (Illustration 2, Tableau 3), avec des intersections minéralisées en or dans la zone entre les fosses BRC3 et BRC4 et en dehors du modèle géologique actuel. L’orientation des forages et les zones ciblées restent flexibles afin de ne pas perturber les activités minières.
Les travaux de forage ont désormais été accélérés. Ainsi que prévu, les travaux de forage avaient pris du retard en raison de la réaffectation d’une foreuse afin de donner la priorité aux activités de contrôle de la teneur. Deux foreuses au diamant supplémentaires ont été fournies par un entrepreneur local et ont été mises en place pour le forage à la fin du mois de novembre 2025. Un modèle géologique, une estimation des ressources et une déclaration des ressources actualisés suivront, leur achèvement étant prévu pour octobre 2026.
Afin de faciliter l’élaboration du programme de forage pour l’expansion de la mine, la Société a utilisé une enveloppe de fosse élargie, générée à partir d’une étude d’optimisation de mine à ciel ouvert incluant les projets de Selinsing et de Buffalo Reef. L’enveloppe de la fosse a été générée en supprimant les contraintes spatiales, telles que les infrastructures, afin de créer une enveloppe de fosse élargie autour des ressources minérales du projet. L’enveloppe de fosse élargie englobe des zones situées en dehors de la longévité actuelle de la mine qui pourraient générer des ressources minérales supplémentaires, ce qui pourrait ensuite influencer la planification future de la longévité de la mine, sous réserve d’études complémentaires.
L’approche de forage en deux étapes est décrite ci-dessous.
Forage pour l’expansion de la mine Buffalo Reef/Felda – Phase 1
La Phase 1 comprenant 73 puits de forage pour un total de 10 365 m forés est présentée sur l’Illustration 2.
La phase 1 du programme de forage pour l’expansion de la mine de Buffalo Reef/Felda se concentre sur les zones cibles d’expansion de la mine afin d’évaluer le potentiel d’expansion des ressources minérales actuellement définies. Cela pourrait également façonner la planification future de la longévité de la mine, sous réserve d’études supplémentaires, au-delà des limites actuelles de la mine à ciel ouvert de Buffalo Reef/Felda (Illustration 3). Détails de la Phase 1 :
- Zone entre les fosses Buffalo Reef Central 3 (BRC3) et Buffalo Reef Central 4 (BRC4), minéralisation en dehors de la longévité de la fosse, mais à l’intérieur et à proximité de l’enveloppe élargie de la fosse.
- Zone entre les fosses Buffalo Reef Central 2 (BRC2) et Buffalo Reef Central 3 (BRC3), minéralisation en dehors de la longévité de la fosse, mais à l’intérieur et à proximité de l’enveloppe élargie de la fosse.
- Expansion du pendage de la fosse Buffalo Reef Central 4 (BRC4), minéralisation en dehors de la longévité de la forme de la fosse, mais à l’intérieur et à proximité de l’enveloppe élargie de la fosse.
- Expansion structurelle et forage d’expansion de la fosse Buffalo Reef Central 2 (BRC 2), en dehors de la longévité de la forme de la fosse, mais à l’intérieur et à proximité de l’enveloppe élargie de la fosse.
Les zones entre les fosses BRC2 et BRC3 (Illustration 4) et les fosses BRC3 et BRC4 restent prometteuses pour une minéralisation à faible profondeur. Ces zones restent toutefois inexploitées et nécessitent des forages supplémentaires afin d’améliorer la modélisation géologique et d’accroître potentiellement les ressources minérales actuelles.
Les observations tirées des résultats de forage obtenus après la modélisation des ressources de 2016 soulignent la continuité de la minéralisation aurifère à haute teneur dans les zones entre les fosses BRC2 et BRC3 et entre les fosses BRC3 et BRC4, et le probable approfondissement du gisement sur la structure de cisaillement orientale indique une prolongation potentielle du pendage.
La minéralisation aurifère des fosses BRC2, BRC3 et BRC4 est hébergée dans deux structures de cisaillement principales, ouest et est (Illustration 5), qui augmentent et diminuent le long du prolongement et en aval. Le volume important de minéralisation aurifère à haute teneur est enrichi le long de la courbure du cisaillement ou du piège par des antiformes ou d’autres structures transversales en profondeur.
Illustration 4 : Coupe transversale typique à travers la zone entre les fosses 2 et 3 du site de Buffalo Reef Central à 3 650 mN en direction du nord (fenêtre de 80 m de large ; veuillez noter le forage limité).
Illustration 5 : Représentation des domaines minéralisés en or (minerai réellement extrait à mRL 500, mRL 475 et mRL 450) hébergés dans les structures de cisaillement occidentales et orientales dans les fosses BRC2, BRC3 et BRC4.
Forage pour l’expansion de la mine de Buffalo Reef – Phase 2
La phase 2 du programme de forage sur le site de Buffalo Reef se concentre sur les zones cibles pour l’expansion de la mine présentant un potentiel afin de définir de nouvelles zones minéralisées et des extensions structurelles et en profondeur de la minéralisation en dehors de l’enveloppe élargie de la fosse élargie (Illustration 3).
Au total, 36 puits de forage pour un total de 5 012 m forés sont prévus pour la phase 2 dans le but d’accroître les ressources minérales actuelles, en particulier dans les zones entre et sous les fosses existantes de Buffalo Reef BRC2, BRC3 et BRC4 en dehors de l’enveloppe élargie de la fosse.
Les programmes de forage sont réalisés par les équipes et les équipements de forage de Monument, qui utilisent principalement la technique de forage au diamant PQ (grosses carottes) et HQ (carottes moyennes), complétée par un forage RC (à circulation inverse) de faible envergure. Cette technique permet d’obtenir des échantillons de roche continus qui sont ensuite étudiés afin d’analyser la teneur en minéraux, les types de roches et les structures géologiques. Chaque puit fera l’objet d’un échantillonnage sur la moitié de sa longueur. Afin de respecter l’échéancier du programme, deux foreuses supplémentaires ont été louées à la mi-novembre 2025, portant à quatre le nombre total de foreuses utilisées pour le programme de forage pour l’expansion de la mine.
Au niveau de la zone entre les fosses BRC3 et BRC4, une minéralisation aurifère superficielle a été recoupée au niveau de :
- Intersection MBRRC579 : 22 m à 0,86 g/t Au à partir de 2 m, dont 1 m à 1,41 g/t Au à partir de 2 m et
6 m à 1,9 g/t Au à partir de 8 m
- Intersection MBRDD611 : 3 m à 4,66 g/t Au et 1,28 % Sb à partir de 6,9 m
Remarque : les intervalles indiqués correspondent à la longueur des puits de forage et ne représentent pas la largeur réelle.
L’intersection MBRDD611 se trouve à 20 m le long d’une structure aurifère précédemment modélisée. L’intersection MBRRC579 est une minéralisation isolée dans la zone Footwall par rapport aux structures minérales modélisées. Les deux intersections se trouvent en dehors du modèle géologique actuel, et les résultats sont toujours en cours d’évaluation afin de bien comprendre leur impact.
Cinq (5) puits ont été forés dans le cadre du forage pour l’expansion de la mine de Buffalo Reef (illustration 2) et ont donné des résultats positifs :
- Puit MBRRCDD01 : 5 m à 2,01 g/t Au et 0,47 % Sb à partir de 149 m et
1 m à 1,14 g/t Au et 0,2 % Sb à partir de 160 m
- Puit MBRRCDD02 : aucun résultat significatif
- Puit MBRDD600 : 4 m à 3,42 g/t Au et 0,49 % Sb à partir de 55 m
- Puit MBRDD601 : 7 m à 4,79 g/t Au et 0,61 % Sb à partir de 43 m, dont
5 m à 6,33 g/t Au et 0,79 % Sb à partir de 45 m
- Puit MBRDD602 : 3 m à 1,82 g/t Au et 0,61 % Sb à partir de 22 m et
8 m à 2,17 g/t Au et 0,30 % Sb à partir de 26 m
Remarque : les intervalles indiqués correspondent à la longueur des puits de forage et ne représentent pas la largeur réelle.
Le puit MBRRCDD01 a recoupé une minéralisation en dehors et le long de la structure aurifère précédemment modélisée. Les puits MBRDD600, MBRDD601 et MBRDD602 (Illustration 6) ont confirmé l’existence de structures aurifères existantes mais mal forées. L’identification d’onces d’or dans la zone d’écart permettra de combiner et d’agrandir les fosses, ce qui pourrait façonner la planification future de la longévité de la mine, sous réserve d’études supplémentaires. Les intervalles indiqués correspondent à la longueur des puits de forage et ne représentent pas la largeur réelle. Les largeurs réelles seront déterminées une fois la modélisation géologique terminée.
Les résultats d’analyse des puits MBRDD612, MBRDD615, MBRDD616, MBRRC610, MBRRC611 et l’intersection MBRRC612 dans la zone entre les fosses BRC2 et BRC3 ainsi que des intersections MBRDD614, MBRRC580 et MBRRC581 entre les fosses BRC3 et BRC4 ne sont pas encore disponibles. Ces résultats seront communiqués dès leur réception.
Illustration 6. Coupe transversale à travers la fosse 3 du site de Buffalo Reef à 3 880 mN, en direction du nord (fenêtre de 40 m de large) représentant les forages historiques et les forages récemment achevés des puits MBRDD600, MBRDD601 et MBRDD602, ainsi que les deux principales cibles de minéralisation liées aux zones de cisaillement est et ouest.
PROGRAMME DE FORAGE POUR L’EXPANSION DE LA MINE DE SELINSING
Le programme de forage pour l’expansion de la mine de Selinsing comprend 9 puits de forage pour un total de 2 100 m forés (Tableau 4) ; la phase 1 comprendra 3 puits de forage pour 480 m forés et la phase 2 comprendra 6 puits de forage pour 1 620 m forés.
Selinsing – Phase 1
Le programme de forage sur le site de la mine de Selinsing permettra de tester l’expansion en profondeur et les expansions locales de la zone à haute teneur des structures aurifères modélisées dans l’enceinte de la fosse élargie de Selinsing. Le programme comprend 3 puits de forage totalisant 480 m forés.
La production historique d’or et les ressources minérales restantes à Selinsing se trouvent principalement autour de la fosse 4 de Selinsing (Illustration 7). La minéralisation reste ouverte en profondeur et, grâce à l’affinement de l’orientation structurelle interprétée des zones minéralisées (décrite dans le communiqué de presse précédent daté du 7 juillet 2025[1]), il a été possible d’améliorer le ciblage des forages et de tester plus efficacement les expansions potentielles du gisement.
Illustration 7 : Présentation du minerai historique extrait des fosses 4, 5 et 6 de la mine de Selinsing et du contrôle structurel de sa minéralisation.
Le réaménagement et la mise à niveau des ressources minérales actuelles du site de Selinsing sont à l’étude et serviront de base à la stratégie de développement minier à moyen et long terme du projet aurifère de Selinsing.
Selinsing – Phase 2
Un programme initial de forage de 6 puits pour un total de 1 620 m forés a été prévu dans le but de tester l’expansion en profondeur et en longueur de la minéralisation aurifère hébergée par des cisaillements en dehors de l’enveloppe élargie de la fosse. En fonction des résultats, d’autres travaux de forage de contrôle seront effectués afin de développer la ressource en dehors de la mine à ciel ouvert élargie.
Le programme de forage (mines de Buffalo Reef et de Selinsing) devrait être entièrement achevé d’ici juin 2026. Le perfectionnement du modèle de minéralisation et son interprétation seront un processus continu afin d’étayer la mise à jour des ressources prévue pour octobre 2026.
Forage, analyse et AQ/CQ
L’équipe de forage interne de Monument a été reconstituée et est désormais équipée de deux foreuses Desco SP 6500SA remises à neuf (capacité de 350 mètres de profondeur). L’une des foreuses sera équipée d’une tête de forage polyvalente permettant de passer du forage à circulation inverse (« RC ») au forage au diamant (« DD »). Deux foreuses supplémentaires ont été louées afin de respecter l’échéancier.
La technique d’échantillonnage utilisée pour le programme de forage consiste à prélever des carottes de taille PQ (85 mm de diamètre) et principalement HQ (63.5 mm de diamètre) à l’aide d’une foreuse-carotteuse.
Les échantillons sont stockés dans l’entrepôt du projet de Selinsing avant d’être transportés à Port Klang par le transporteur habituel de Monument. Le site est sécurisé 24 heures sur 24 par un poste de garde occupé par du personnel. Les échantillons sont expédiés directement à SGS Port Klang une fois par semaine.
Tous les échantillons sont envoyés au laboratoire SGS Malaysia à Port Klang, Selangor, pour une analyse pyrognostique (FAA303), une analyse ICP (ICP40Q) et une analyse CS (CSAO6V) pour le carbone et le soufre.
Le matériel de référence certifié (MRC) est fourni par Geostats et inséré environ tous les 15 m ; les blancs sont eux insérés environ tous les 10 m. Tous les résultats d’analyse sont vérifiés par le personnel de Monument avant d’être saisis dans la base de données Microsoft Access. Toutes les données AQ/CQ sont examinées afin de garantir la validité des résultats.
Tous les emplacements des colliers sont relevés à l’aide du système de GPS différentiel par l’équipe de Monument réalisant les levés sur le site. Des levés de fond de puit sont effectués sur tous les puits de forage à l’aide d’un outil de levé numérique Trushot. Les données capturées sont transmises sans fil de l’outil à l’appareil portable. Les levés sont effectués tous les 30 à 40 mètres.
La récupération des carottes est enregistrée au moment du forage par le foreur et vérifiée lors de la diagraphie par l’équipe géologique sur place. La récupération des carottes est déterminée en mesurant chaque intervalle de 1 m. La diagraphie est de nature qualitative et enregistre la lithologie, la taille des grains, la texture, les altérations, la structure, les modifications, les veines, les sulfures, etc. Tous les puits sont entièrement diagraphiés.
Tableau 1. Colliers pour le forage prévu dans le cadre de l’expansion de la mine Buffalo Reef/Felda
|Grille de la mine
|MRSO
|Identifiant du puits
|Est
|Nord
|RL
|Est
|Nord
|RL
|Profondeur (en mètres)
|Azimut
|Pendage
|1
|707
|4760
|512
|421209
|472801
|120
|120
|270
|-60
|2
|685
|4760
|514
|421187
|472798
|123
|120
|270
|-60
|3
|662
|4760
|509
|421165
|472795
|118
|120
|270
|-60
|4
|712
|4800
|497
|421208
|472842
|105
|120
|270
|-60
|5
|690
|4800
|497
|421186
|472839
|106
|120
|270
|-60
|6
|668
|4800
|496
|421165
|472836
|104
|120
|270
|-60
|7
|707
|4839
|494
|421198
|472879
|103
|120
|270
|-60
|8
|680
|4839
|496
|421172
|472876
|104
|120
|270
|-60
|9
|657
|4839
|499
|421149
|472872
|107
|120
|270
|-60
|10
|600
|4760
|513
|421103
|472786
|122
|120
|270
|-60
|11
|577
|4760
|514
|421080
|472783
|123
|120
|270
|-60
|12
|574
|4800
|498
|421071
|472822
|106
|120
|270
|-60
|13
|596
|4800
|498
|421094
|472826
|106
|120
|270
|-60
|14
|659
|3997
|448
|421268
|472039
|56
|120
|0
|-90
|15
|667
|3620
|514
|421328
|471667
|122
|140
|270
|-60
|16
|630
|3820
|450
|421265
|471860
|58
|65
|270
|-60
|17
|645
|3820
|450
|421279
|471862
|58
|100
|0
|-90
|18
|794
|3840
|496
|421424
|471903
|104
|200
|270
|-55
|19
|792
|3860
|498
|421419
|471922
|106
|205
|270
|-60
|20
|636
|3900
|450
|421259
|471940
|58
|85
|0
|-90
|21
|765
|3980
|497
|421376
|472037
|105
|185
|270
|-55
|22
|634
|4020
|445
|421241
|472058
|53
|70
|270
|-60
|23
|634
|4020
|445
|421240
|472058
|53
|90
|0
|-90
|24
|625
|4040
|445
|421229
|472077
|53
|50
|270
|-60
|25
|721
|4100
|492
|421315
|472150
|101
|145
|270
|-50
|26
|710
|4300
|470
|421277
|472346
|78
|130
|270
|-60
|27
|732
|4300
|470
|421298
|472349
|78
|130
|270
|-60
|28
|767
|4320
|475
|421330
|472374
|83
|220
|270
|-60
|29
|772
|4340
|475
|421332
|472395
|83
|230
|270
|-60
|30
|683
|4360
|465
|421242
|472402
|73
|100
|270
|-60
|31
|720
|4360
|465
|421278
|472407
|73
|145
|270
|-60
|32
|793
|4360
|476
|421350
|472417
|84
|208
|270
|-60
|33
|734
|4400
|467
|421286
|472449
|76
|150
|270
|-60
|34
|775
|4400
|471
|421327
|472454
|79
|190
|270
|-60
|35
|821
|4400
|475
|421372
|472461
|83
|230
|270
|-60
|36
|728
|4420
|465
|421278
|472468
|73
|140
|270
|-60
|37
|793
|4420
|471
|421342
|472477
|80
|190
|270
|-60
|38
|727
|4460
|465
|421270
|472507
|73
|135
|270
|-60
|39
|787
|4460
|473
|421330
|472516
|81
|160
|270
|-60
|40
|831
|4460
|476
|421374
|472522
|84
|205
|270
|-60
|41
|791
|4500
|475
|421328
|472556
|84
|160
|270
|-60
|42
|712
|4520
|465
|421248
|472565
|73
|120
|270
|-60
|43
|767
|4520
|470
|421302
|472572
|78
|156
|270
|-60
|44
|800
|4540
|475
|421332
|472597
|84
|200
|270
|-60
|45
|786
|4560
|470
|421315
|472614
|79
|175
|270
|-60
|46
|680
|4600
|467
|421205
|472639
|75
|102
|270
|-60
|47
|786
|4600
|473
|421310
|472654
|81
|135
|270
|-60
|48
|673
|4620
|470
|421195
|472658
|78
|70
|270
|-60
|49
|676
|4660
|470
|421192
|472698
|78
|78
|270
|-60
|50
|680
|4680
|478
|421194
|472718
|86
|80
|270
|-60
|51
|750
|4680
|481
|421262
|472728
|89
|80
|270
|-60
|52
|627
|3126
|500
|421358
|471172
|108
|180
|270
|-60
|53
|691
|3600
|510
|421355
|471650
|119
|125
|270
|-60
|54
|840
|4300
|495
|421405
|472364
|104
|210
|270
|-60
|55
|747
|3466
|494
|421430
|471526
|102
|230
|270
|-50
|56
|651
|3640
|519
|421310
|471684
|127
|150
|270
|-70
|57
|771
|3466
|497
|421453
|471530
|105
|250
|270
|-50
|58
|798
|3840
|497
|421427
|471903
|105
|220
|270
|-70
|59
|705
|3740
|505
|421350
|471791
|113
|200
|270
|-60
|60
|666
|3700
|518
|421316
|471746
|126
|200
|270
|-60
|61
|757
|3420
|491
|421446
|471482
|99
|215
|270
|-60
|62
|639
|3920
|450
|421259
|471960
|58
|100
|0
|-90
|63
|662
|4060
|451
|421263
|472102
|59
|80
|0
|-90
|64
|677
|3860
|450
|421306
|471906
|59
|120
|270
|-60
|65
|641
|4060
|450
|421241
|472099
|58
|80
|270
|-90
|66
|351
|2955
|522
|421109
|470965
|131
|120
|270
|-90
|67
|458
|2980
|523
|421212
|471004
|131
|120
|270
|-60
|68
|564
|3688
|550
|421218
|471720
|158
|50
|270
|-60
|69
|554
|3708
|550
|421205
|471738
|158
|50
|270
|-60
|70
|580
|3780
|550
|421221
|471813
|158
|60
|270
|-60
|71
|592
|3803
|450
|421229
|471838
|58
|50
|270
|-60
|72
|606
|3812
|450
|421242
|471849
|59
|50
|270
|-60
|73
|780
|4017
|495
|421385
|472076
|103
|220
|270
|-60
|74
|588
|4147
|550
|421177
|472178
|158
|80
|270
|-60
|75
|673
|4163
|550
|421259
|472205
|158
|150
|270
|-55
|76
|707
|4151
|550
|421295
|472199
|158
|160
|270
|-60
|77
|589
|4177
|550
|421174
|472207
|158
|100
|270
|-55
|78
|683
|4190
|496
|421265
|472234
|104
|150
|270
|-60
|79
|735
|4193
|496
|421316
|472244
|104
|180
|270
|-60
|80
|641
|4200
|496
|421222
|472238
|104
|130
|270
|-60
|81
|601
|4205
|496
|421182
|472238
|104
|110
|270
|-60
|82
|757
|3500
|499
|421435
|471561
|107
|230
|270
|-60
|83
|779
|3821
|499
|421412
|471882
|107
|200
|270
|-60
|84
|757
|3380
|490
|421452
|471442
|99
|230
|270
|-60
|85
|623
|3920
|450
|421244
|471958
|58
|80
|0
|-90
|86
|619
|3997
|445
|421229
|472034
|54
|100
|0
|-90
|87
|769
|4040
|494
|421371
|472097
|102
|140
|270
|-60
|88
|731
|3500
|494
|421409
|471557
|102
|210
|270
|-50
|89
|761
|3801
|501
|421397
|471860
|109
|200
|270
|-60
|90
|686
|3720
|512
|421334
|471769
|120
|200
|270
|-90
|91
|647
|3660
|521
|421303
|471704
|130
|150
|270
|-80
|92
|707
|3540
|494
|421380
|471593
|102
|210
|270
|-50
|93
|741
|3780
|504
|421380
|471836
|112
|200
|270
|-50
|94
|786
|3380
|492
|421480
|471446
|100
|250
|270
|-50
|95
|646
|3680
|522
|421300
|471724
|130
|120
|270
|-70
|96
|640
|3940
|450
|421258
|471980
|58
|100
|0
|-90
|97
|730
|3540
|499
|421402
|471597
|108
|230
|270
|-60
|98
|726
|3765
|506
|421367
|471819
|114
|200
|270
|-80
|99
|784
|3420
|493
|421472
|471485
|101
|250
|270
|-50
|100
|618
|3940
|450
|421236
|471977
|58
|80
|0
|-90
|101
|650
|3960
|450
|421264
|472001
|59
|120
|0
|-90
|102
|628
|3960
|450
|421243
|471998
|58
|100
|0
|-90
|103
|622
|3880
|450
|421248
|471918
|58
|100
|270
|-70
|104
|626
|4074
|550
|421225
|472111
|158
|70
|270
|-90
|105
|595
|4040
|445
|421199
|472073
|53
|50
|270
|-60
|106
|645
|3860
|450
|421273
|471902
|58
|100
|270
|-60
|107
|656
|3900
|450
|421279
|471943
|59
|90
|270
|-60
|108
|786
|4239
|496
|421360
|472296
|104
|53
|270
|-60
|109
|786
|4240
|496
|421360
|472297
|104
|240
|270
|-60
Tableau 2. Liste des puits de forage réalisés au moment de la rédaction du rapport.
|Grille de la mine
|MRSO
|Identifiant du puits
|Est
|Nord
|RL
|Est
|Nord
|RL
|Profondeur
(en mètres)
|Méthode
|Taille
|Azimut
(Mine)
|Azimut
(RSO)
|Pendage
|1
|MBRRCDD01
|627
|3126
|500
|421358
|471172
|108.4
|171.9
|Circulation Inverse/Diamant
|Taille HQ
|2700
|2620
|-600
|2
|MBRRCDD02
|458
|2980
|522
|421212
|471004
|130.7
|122.5
|Circulation Inverse/Diamant
|Taille HQ
|2650
|2570
|-600
|3
|MBRRC579
|589
|4177
|496
|421174
|472207
|104.3
|84.0
|Circulation Inverse
|102 mm
|2700
|2620
|-600
|4
|MBRDD600
|656
|3900
|450
|421279
|471943
|58.7
|90.6
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|5
|MBRDD601
|645
|3860
|450
|421273
|471901
|58.3
|100.2
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|6
|MBRDD602
|621
|3880
|450
|421248
|471918
|58.2
|101.4
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|7
|MBRDD603
|707.4
|4151.5
|492.5
|421294
|472199
|100.7
|125.4
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|8
|MBRDD604
|771.9
|4040.6
|493.5
|421374
|472098
|101.7
|140.1
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|9
|MBRDD605
|673.4
|4162.8
|495.8
|421259
|472205
|104.0
|183.9
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|10
|MBRDD606
|625.9
|4074.3
|455.1
|421225
|472111
|63.3
|71.4
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|11
|MBRDD607
|554.4
|3707.8
|484.9
|421205
|471738
|93.1
|50.4
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|12
|MBRDD608
|564.3
|3687.6
|485.3
|421218
|471720
|93.5
|50.4
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|13
|MBRDD609
|580.4
|3779.9
|455.2
|421221
|471813
|63.4
|62.4
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|14
|MBRDD610
|786.0
|4238.9
|495.6
|421360
|472296
|103.8
|53.4
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|15
|MBRDD611
|640.4
|4200.1
|495.8
|421221
|472238
|104.0
|130.9
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|16
|MBRDD612
|600.9
|4205.4
|496.0
|421182
|472237
|104
|110.4
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|17
|MBRDD613
|682.7
|4189.4
|495.8
|421265
|472233
|104.0
|150.7
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|18
|MBRDD614
|734.1
|4193.7
|495.6
|421315
|472244
|104
|180.3
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|19
|MBRDD615
|786.7
|3861.6
|497.5
|421414
|471923
|106
|180.6
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|20
|MBRDD616
|779.4
|3849.7
|497.7
|421408
|471910
|106
|206.4
|Diamant
|Taille PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
|21
|MBRRC578
|351.5
|2955.2
|522.4
|421109
|470965
|131
|60.00
|Circulation Inverse
|102 mm
|2700
|2620
|-600
|22
|MBRRC581
|787.2
|4240.2
|495.7
|421361
|472298
|103.8
|84.00
|Circulation Inverse
|102 mm
|2700
|2620
|-600
|23
|MBRRC580
|588.5
|4147.4
|485.7
|421177
|472178
|93.9
|80.00
|Circulation Inverse
|102 mm
|2700
|2620
|-600
|24
|MBRRC610
|606.5
|3811.9
|450.4
|421242
|471849
|59
|50.00
|Circulation Inverse
|102 mm
|2700
|2620
|-600
|25
|MBRRC611
|592.3
|3803.2
|450.3
|421229
|471838
|58
|50.00
|Circulation Inverse
|102 mm
|2700
|2620
|-600
|26
|MBRRC612
|630.4
|3820.0
|450.6
|421265
|471860
|59
|60
|Circulation Inverse
|102 mm
|2700
|2620
|-600
|27
|MBRDD617
|763.3
|3981.4
|496.7
|421374
|472038
|105
|200.4
|Forage DD
|Taille PQ/HQ
|2700
|2620
|-600
Tableau 3. Tableau des résultats d’analyse pour les forages réalisés à ce jour (Les intervalles indiqués correspondent à la longueur des puits de forage et ne représentent pas la largeur réelle. Les largeurs réelles seront déterminées une fois la modélisation géologique terminée.)
|Identifiant du puits
|De
(en mètres)
|À
(en mètres)
|Largeur (en mètres)
|Intersection
|Commentaire
|MBRRCDD01
|149
160
|154
161
|5
1
|2,01 g/t Au et 0,47 % Sb et
1,14 g/t Au et 0,2 % Sb
|Expansion – Buffalo Reed Sud
|MBRRCDD02
|Aucun résultat significatif
|Expansion – Buffalo Reef
|MBRRC579
|2
|24
|22
|0,86 g/t Au dont
1 m à 1,41 g/t Au à partir de 2 m,
6 m à 1,9 g/t Au à partir de 8 m,
2 m à 0,94 g/t Au à partir de 17 m,
1 m à 1,13 g/t Au à partir de 22 m
|Zone entre les fosses BRC3/BRC4
|MBRDD600
|55
|59
|4
|3,42 g/t Au et 0,49 % Sb
|Expansion – Buffalo Reef
|MBRDD601
|43
|50
|7
|4,79 g/t Au et 0,61 % Sb dont
5 m à 6,33 g/t Au et 0,79 % Sb à partir de 45 m
|Expansion – Buffalo Reef
|MBRDD602
|22
26
|25
34
|3
8
|1,82 g/t Au et 0,61 % Sb et
2,17 g/t Au et 0,30 % Sb dont
3 m à 3,36 g/t Au et 0,58 % Sb à partir de 26 m
|Expansion – Buffalo Reef
|MBRDD603
|53
121
|54
124
|1
3
|3,96 g/t Au et
1,71 g/t Au
|Zone entre les fosses BRC3/BRC4
|MBRDD604
|99
|103
|4
|3,19 g/t Au et 0,50 % Sb dont
2 m à 5,60 g/t Au et 0,72 % Sb à partir de 100 m
|Zone entre les fosses BRC3/BRC4
|MBRDD605
|Aucun résultat significatif
|Zone entre les fosses BRC3/BRC4
|MBRDD606
|36.7
53.3
|45.7
57.4
|9
4.1
|1,23 g/t Au et 0,19 % Sb et
0,83 g/t Au et 0,10 % Sb
|Zone entre les fosses BRC3/BRC4
|MBRDD607
|Aucun résultat significatif
|Zone entre les fosses BRC2/BRC3
|MBRDD608
|Aucun résultat significatif
|Zone entre les fosses BRC2/BRC3
|MBRDD609
|Aucun résultat significatif
|Zone entre les fosses BRC2/BRC3
|MBRDD610
|Aucun résultat significatif
|Zone entre les fosses BRC3/BRC4
|MBRDD611
|6.9
|9.9
|3
|4,66 g/t Au et 1,28 % Sb
|Zone entre les fosses BRC3/BRC4
|MBRDD612
|En attente des résultats
|Zone entre les fosses BRC2/BRC3
|MBRDD613
|Aucun résultat significatif
|Zone entre les fosses BRC3/BRC4
|MBRDD614
|En attente des résultats
|Zone entre les fosses BRC3/BRC4
|MBRDD615
|En attente des résultats
|Zone entre les fosses BRC2/BRC3
|MBRDD616
|En attente des résultats
|Zone entre les fosses BRC2/BRC3
|MBRDD617
|En attente des résultats
|Expansion – Buffalo Reef
|MBRRC578
|En attente des résultats
|Expansion – Buffalo Reef
|MBRRC581
|En attente des résultats
|Zone entre les fosses BRC3/BRC4
|MBRRC580
|En attente des résultats
|Zone entre les fosses BRC3/BRC4
|MBRRC610
|En attente des résultats
|Zone entre les fosses BRC2/BRC3
|MBRRC611
|En attente des résultats
|Zone entre les fosses BRC2/BRC3
|MBRRC612
|En attente des résultats
|Zone entre les fosses BRC2/BRC3
Tableau 4. Colliers pour le forage prévu dans le cadre de l’expansion de la mine de Selinsing
|Grille de la mine
|MRSO
|Identifiant du puits
|Est
|Nord
|RL
|Est
|Nord
|RL
|Profondeur (en mètres)
|Azimut
|Pendage
|1
|1064
|1930
|492
|421959
|470049
|100
|380
|270
|-60
|2
|998
|1880
|494
|421900
|469990
|102
|380
|270
|-60
|3
|922
|2110
|498
|421792
|470207
|106
|160
|270
|-60
|4
|970
|2090
|492
|421843
|470194
|100
|160
|270
|-60
|5
|1001
|2050
|494
|421879
|470159
|102
|160
|270
|-60
|6
|1003
|1840
|494
|421911
|469951
|102
|380
|270
|-60
|7
|695
|1580
|521
|421642
|469651
|129
|160
|270
|-60
|8
|669
|1580
|517
|421616
|469647
|126
|160
|270
|-60
|9
|719
|1580
|520
|421666
|469654
|128
|160
|270
|-60
Références
[1] TSX: Monument announces commencement of expansion drilling program at Selinsing Gold Mine (7 juillet 2025).
Déclaration de la personne qualifiée
Les informations contenues dans le présent rapport qui concernent les résultats d’exploration sont basées sur les informations compilées et approuvées par Mr. Mark Shelverton, titulaire d’une licence en sciences (avec distinction), géologue en chef pour la Société, membre de l’Institut australien des géoscientifiques et personne qualifiée conformément au Règlement NI 43-101.
À propos de Monument
Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d’or canadien bien établi qui détient et exploite la mine d’or de Selinsing en Malaisie en propriété exclusive, et qui pilote intégralement le projet aurifère de Murchison, situé en Australie-Occidentale. Dans la même région, la Société coparticipe au projet aurifère de Tuckanarra avec Odyssey Gold Ltd. à hauteur de 20 %. Elle emploie quelque 280 personnes dans les deux pays et s’engage à respecter les normes les plus strictes en matière de gouvernance, de gestion de l’environnement, de responsabilité sociétale, de santé et de sécurité pour ses employés et les populations avoisinantes.
Cathy Zhai, Présidente et directrice générale
Monument Mining Limited
Suite 1580 – 1100 Melville Street
Vancouver, BC V6E 4A6
