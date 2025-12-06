Sapu Nano 發表最新藥物動力學數據，顯示與口服劑量相比，靜脈注射 Sapu003 可將積聚在腸胃的依維莫司 (Everolimus) 量降低達 67 倍

加州聖地亞哥, Dec. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sapu Nano 今天公佈最新的藥物動力學 (PK) 及組織分佈研究結果，顯示公司的靜脈注射 (IV) 依維莫司 (everolimus) Deciparticle™ Sapu003可將積聚在腸胃的藥物顯著降低，以解決口服依維莫司 (everolimus) (癌伏妥 (Afinitor®)) 最明顯的眾所周知限制。 數據顯示，Sapu003 在維持藥物固有代謝特性的同時，可能具有更佳的耐受性，能令接觸全身的藥物量更一致。

與口服劑量相比，靜脈注射 Sapu003 可將接觸腸胃的依維莫司 (Everolimus) 量降低 67 倍

最新的組織分佈數據顯示，以靜脈注射 Sapu003 的給藥方式可消除口服依維莫司 (everolimus) 在腸胃積聚過量的特性。 口服劑量後，依維莫司 (everolimus) 在胃內達到的血漿濃度為 2,448 倍在小腸內達到的血漿濃度為 750 倍在大腸內達到的血漿濃度則為 323 倍，證實腸道是口服製劑的主要接觸部位。

相比之下，靜脈注射 Sapu003 在同樣的腸胃組織中達到的血漿濃度僅為 36-48 倍，表示接觸胃部的量減少 67 倍接觸小腸的量減少 15.7 倍，而接觸大腸的量則減少 7.4 倍

這些研究結果為口服依維莫司 (everolimus) 充分記載的腸胃毒性（包括引致口腔炎、黏膜炎、腹部不適及腹瀉）提供了明確的機制解釋。

簡報資訊：PS4-06-05。 Sapu003：依維莫司 (Everolimus) 注射劑 — 於 HR⁺/HER2⁻ 轉移性乳癌第 1 期評估的藥物動力學依據。(PS4-06-05. Sapu003: Everolimus for Injection — Pharmacokinetic Rationale for Phase I Evaluation in HR/HER2 Metastatic Breast Cancer.)

提高臨床耐受性及抗腫瘤效力的潛力

Sapu003 透過繞過腸胃，直接將藥物輸送到血液循環中：

  • 避免口服毒性導致局部腸胃的藥物濃度過高
  • 在全身產生更一致的接觸量
  • 加強藥物在腫瘤相關組織的滲透力

這些藥物動力學的優勢，補充了先前報告的療效結果，其中 Sapu003 在依賴糖酵解作用的異種移植物中實現了 97-98% 的腫瘤抑制率，表現優於紫杉醇 (paclitaxel)。

管理層評論
研發部副總裁 Cynthia Lee 博士表示：「口服依維莫司 (everolimus) 面對的基本難題是大部分藥物最終會進入腸道，腸胃毒性直接導致其使用方面的限制。 這些嶄新數據顯示，靜脈注射 Sapu003 可徹底避免上述問題。 Sapu003 減低在腸胃積聚的量達 67 倍，有望成為一種耐受性更佳、臨床應用更廣泛的依維莫司 (everolimus) 劑型。」

關於 Sapu003
Sapu003 為一種新型依維莫司 (everolimus) 靜脈注射納米粒子製劑，採用 Sapu Nano 專利的 Deciparticle 技術研製而成。 其目的在於克服口服依維莫司 (everolimus) 生物利用度低、腸道毒性大，以及在患者體內接觸量不穩定等問題，同時實現每週以靜脈注射給藥的可靠、可預測方式。

關於 Deciparticle 平台
Deciparticle 平台為一種專利的納米技術，可將疏水性分子封裝成均勻、小於 20 納米的納米粒子，用於靜脈注射。 平台可改善藥物接觸全身的量，減少在腸胃積聚，支援精準給藥，同時保持在臨床規模生產的可行性。

關於 Sapu Nano
Sapu Nano 是一間臨床階段的生物科技公司，致力於開發 Deciparticle 納米醫學療法，目的在於完善疏水性腫瘤治療藥物及以胜肽為基礎治療藥物的傳遞。 公司擁有符合 ISO-5 cGMP 標準的綜合生產設施，支援從藥物配方到臨床試驗供應的快速進程。

欲了解更多訊息，敬請瀏覽 www.sapunano.com

投資者及媒體聯絡人
Sapu Nano (US) LLC
投資者關係
ir@sapubio.com


