Sapu Nano 宣布推出基于 Deciparticle™ 技术的生物标志物框架，用于识别最可能对静脉注射 Sapu003（一种依维莫司纳米药物）产生反应的肿瘤

加利福尼亚州圣迭戈, Dec. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sapu Nano 公司今日公布新的生物标志物数据，这些数据确定了一种分子特征，可以预测患者对Sapu003的敏感性。Sapu003是该公司开发的静脉注射型依维莫司Deciparticle™制剂。 这些数据将在 12 月 9 日至 12 月 12 日召开的圣安东尼奥乳腺癌研讨会 (SABCS) 上进行汇报。 该研究建立了首个针对静脉注射依维莫司的前瞻性生物标志物框架，并为mTOR靶向疗法奠定了基础，有助于确定最有可能从中获益的患者群体。

该分析评估了 20 种癌症类型中的 9,000 多份患者肿瘤样本，结果显示，“高 RICTOR/低 RPTOR” 基因表达模式的肿瘤对 mTOR 信号通路依赖性显著更高，因此更可能对静脉注射 Sapu003 提供的强效 mTOR 抑制产生反应。

生物标志物分析表明：

RICTOR 表达升高 (mTORC2 激活) 且 RPTOR 表达降低 (mTORC1 支架作用受限) 的肿瘤表现出 对 mTORC2-AKT 生存信号依赖性增强 。

(mTORC2 激活) 且 (mTORC1 支架作用受限) 的肿瘤表现出 。 此类肿瘤表现出 糖酵解代谢流增强、代谢应激标志物升高以及代偿性反馈减弱 ，因此对全身性分布的依维莫司更为敏感。

，因此对全身性分布的依维莫司更为敏感。 该表型/基因型在以下癌种中更为富集： HR+/HER2- 乳腺癌 肺腺癌 胃癌 肾细胞癌 卵巢癌 AML（急性髓系白血病）与 T 细胞恶性肿瘤







在多个数据集中，这些肿瘤的患者在接受标准治疗时生存预后显著较差，但对Sapu003 呈现预测敏感性。

这将使 mTOR 抑制剂得以首次筛选出生物标志物富集的患者。

Sapu Nano 首席医疗官 Seymour Fein 博士称：“迄今为止，除了依据肿瘤类型进行基本患者筛选外，mTOR 抑制剂疗法一直缺乏经验性的患者筛选策略。 高 RICTOR/低 RPTOR 标志为我们首次绘制出分子图谱，使我们能够精准识别最有可能受益的患者群体。 靶向更敏感的患者群体的潜力，结合静脉注射 Sapu003 所表现出的稳定药代动力学特征，将为 mTOR 驱动的癌症开辟全新的治疗机遇。”

关于 Sapu003

Sapu003 是基于 Sapu Nano 专有 Deciparticle™ 技术研发的新型静脉注射依维莫司纳米颗粒制剂。 该制剂旨在解决口服依维莫司存在的低生物利用度、肠道毒性以及患者药物暴露量差异过大等问题，同时实现可靠、可预测的每周静脉给药。

关于 Deciparticle™ 平台

Deciparticle™ 平台是一项专有的纳米技术，旨在通过精心设计将疏水性分子包裹为均匀的、小于 20 纳米尺寸的纳米颗粒，用于静脉给药。 该平台可改善系统暴露量、减少胃肠道药物积累，并支持精准递送，同时保持了临床规模的可生产性。

关于 Sapu Nano

Sapu Nano 是一家临床阶段生物技术公司，专注于开发 Deciparticle™ 纳米药物疗法，旨在优化疏水性抗肿瘤药物及肽类疗法药物的体内递送方式。 公司拥有一体化 ISO-5 cGMP 生产设施，可支持从制剂研发快速转化为临床试验供药。

如需了解更多信息，请访问 www.sapunano.com。

