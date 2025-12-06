Sapu Nano 宣佈由 Deciparticle™ 驅動的生物標記框架，可識別出最有可能對靜脈注射依維莫司納米藥物 Sapu003 產生反應的腫瘤

加州聖地亞哥, Dec. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sapu Nano 今天宣佈最新的生物標記數據，識別出一種分子特徵，可預測到腫瘤對該公司所研發 Deciparticle™ 靜脈注射依維莫司 (everolimus) 製劑 Sapu003 的敏感性。 這些數據將於 2025 年 12 月 9 日至 12 日在聖安東尼奧乳腺癌研討會 (San Antonio Breast Cancer Symposium，簡稱 SABCS) 上發表。 這項研究描述了首個為靜脈注射依維莫司 (everolimus) 構建的前瞻性生物標記框架，並為 mTOR 治療奠定了基礎，讓治療能夠針對最有可能受惠的患者群體。

該分析評估了超過 9,000 個患者腫瘤樣本，涵蓋 20 種癌症類型，結果顯示呈現高 RICTOR / 低 RPTOR 基因表現模式的腫瘤，對 mTOR 訊號的依賴性明顯較高，因此更有可能對靜脈注射 Sapu003 遞送的強效 mTOR 抑製劑產生反應。

生物標記分析顯示：

RICTOR 升高 (mTORC2 活化) 而 RPTOR 受壓抑 (mTORC1 支架功能受限) 的腫瘤，顯示出 對 mTORC2 ‑ AKT 存活訊號具有更高的依賴性 。

(mTORC2 活化) 而 (mTORC1 支架功能受限) 的腫瘤，顯示出 。 這些腫瘤表現出 糖酵解通量增加、代謝壓力標記升高，以及補償性回饋減弱 ，令它們更易受到全身性用藥的依維莫司影響。

，令它們更易受到全身性用藥的依維莫司影響。 此表現型 / 基因型在下列癌症中顯著富集： HR+/HER2- 型乳癌 肺腺癌 胃癌 腎細胞癌 卵巢癌 急性骨髓性白血病 (AML) 與 T 細胞惡性腫瘤 (T-cell malignancy)







在多個數據組合中，帶有此特徵的病患者在接受標準治療後的存活率一度明顯較差，但展現出對 Sapu003 具有預測敏感性。

這首次實現了以富集生物標記的方式，篩選出適合接受 mTOR 抑制劑治療的病患者。

Sapu Nano 醫療總監 Seymour Fein 博士表示：「mTOR 抑制劑療法在患者篩選方面，除了腫瘤類型以外，直到目前為止仍缺乏以實證為基礎的策略。 高 RICTOR / 低 RPTOR 特徵首次為我們提供了分子圖譜，協助我們了解哪些患者最有可能從中獲益。 Sapu003 以靜脈注射方式用藥，具有穩定的藥物動力學特徵，結合針對較敏感患者群體的潛在空間，為 mTOR 驅動型癌症的治療締造了全新的契機。」

關於 Sapu003

Sapu003 為一種新型依維莫司 (everolimus) 靜脈注射納米粒子製劑，採用 Sapu Nano 專利的 Deciparticle™ 技術研製而成， 其目的在於克服口服依維莫司 (everolimus) 生物利用度低、腸道毒性大，以及在患者體內接觸量不穩定等問題，同時實現每週以靜脈注射用藥的可靠、可預測方式。

關於 Deciparticle™ 平台

Deciparticle™ 平台為一種專利的納米技術，可將疏水性分子封裝成均勻、小於 20 納米的納米粒子，用於靜脈注射。 平台可改善藥物接觸全身的量，減少在腸胃積聚，支援精準用藥，同時保持在臨床規模生產的可行性。

關於 Sapu Nano

Sapu Nano 是一間臨床階段的生物科技公司，致力於開發 Deciparticle™ 納米醫學療法，目的在於完善疏水性腫瘤治療藥物及以胜肽為基礎治療藥物的傳遞。 公司擁有符合 ISO-5 cGMP 標準的綜合生產設施，支援從藥物配方到臨床試驗供應的快速進程。

欲了解更多訊息，敬請瀏覽 www.sapunano.com。

投資者及媒體聯絡人

Sapu Nano (US) LLC

投資者關係

ir@sapubio.com