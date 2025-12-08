Bitget משחררת שדרוגים משמעותיים ל-GetAgent עם תגובות חכמות יותר וגישה בחינם לכל המשתמשים

ויקטוריה, סיישל, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכריזה היום על שדרוג משמעותי ל-GetAgent, סייען המסחר מועצם הבינה המלאכותית שלה. העדכון מציג מנוע תשובות גמיש יותר, ממשק משתמש יעיל יותר והרחבה משמעותית של מכסות החברות, מה שהופך את כלי המסחר המתקדמים מבוססי הבינה המלאכותית לנגישים יותר מאי פעם למשתמשים בכל השכבות.

GetAgent, שהושק מוקדם יותר השנה, הפך לחלק מרכזי בחוויית המסחר של Bitget, כשהוא עוזר לעשרות אלפי משתמשים לפשט את הניתוח והביצוע. במרכז השדרוג הזה עומדת מערכת התשובות המשופרת. GetAgent מזהה כעת באופן חכם מה המשתמש שואל - בין אם מדובר בתובנה מהירה או בניתוח מקיף - ומתאים את תגובתו באופן אוטומטי. עבור בקשות מהירות, העוזר מספק תשובה תמציתית שיכולה להוביל לפעולה. כאשר נדרש הקשר מעמיק יותר, סוחרים יכולים להפעיל את 'מצב המחקר' בלחיצה אחת, וליצור ניתוח רב-ממדי מלא הכולל אותות טכניים, שיקולי סיכון, נתונים מהרשת ומבנה השוק.

דרגת החברים לפני אחרי מכסת השאילתות היומית מכסת השאילתות היומית מכסת מחקר נוספת בסיסי 0 20 10 פלוס 10 100 50 אולטרה 50 ללא הגבלה ללא הגבלה









כדי להשלים את השדרוג, Bitget הגדילה משמעותית את מכסות השימוש בכל רמות החברות ב-GetAgent. כעת לכל המשתמשים יש גישה רחבה יותר לשאילתות יומיות, תוצרי מחקר וכלים אנליטיים—אפילו ברמת הבסיס החינמית. חברים בדרג הביניים מקבלים פי עשר מגבלות יומיות יותר מבעבר, בעוד שחברות ברמות הפרימיום נהנות כעת מגישה בלתי מוגבלת או כמעט בלתי מוגבלת ליכולות המודיעין המלאות של GetAgent.

בנוסף, Bitget עיצבה מחדש את ממשק GetAgent לצורך בהירות ונוחות בשימוש. הממשק המשופר מציע ניווט חלק יותר, פריסת צ'אט אינטואיטיבית יותר, וגישה יעילה יותר לדו"חות מחקר, תצוגות מקדימות למסחר ותובנות מיקום.

"מסחר בבינה מלאכותית נכנס לשלב חדש, ו-GetAgent מוביל את השינוי הזה. על ידי שילוב אינטליגנציה בזמן אמת, מחקר שפה טבעית וביצוע משולב לחלוטין, אנו מגדירים מחדש מה ההחלפה יכולה להציע. השדרוג הזה מקרב אותנו לעתיד שבו לכל סוחר יש בן לוויה בינה מלאכותית שיכול לתמוך בכל תהליך קבלת ההחלטות שלו," אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen) , מנכ"לית Bitget.

לצד השדרוג, Bitget הציגה לאחרונה את אתר המסחר מבוסס הבינה המלאכותית - סוכנים מתמחים המריצים אסטרטגיות בזמן אמת עם ביצועים שקופים. הם מציעים למשתמשים דרך קלה לחקור סגנונות מסחר שונים ולהשוות התנהגות בזמן אמת בין מודלים, מה שמציג עוד יותר את הפוטנציאל המעשי של יכולות הבינה המלאכותית של GetAgent.

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים עם גישה למיליוני אסימוני קריפטו, מניות אסימונים, מניות תעודות סל ונכסים אחרים בעולם האמיתי, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר הביטקוין, מחיר Ethereum, מחיר XRP ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, הכול בפלטפורמה אחת. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית, יכולת פעולה הדדית בין אסימונים בביטקויין, Ethereum, Solana ו- BNB Chain, וגישה רחבה יותר לנכסים בעולם האמיתי. בצד המבוזר, Bitget Wallet היא אפליקציית פיננסים יומיומית שנבנתה כדי להפוך קריפטו לפשוט, בטוח וחלק מהפיננסים היומיומיים. היא משרתת למעלה מ-80 מיליון משתמשים, ומגשרת בין נתיבי הבלוקצ'יין לבין פיננסים בעולם האמיתי והיא מציעה פלטפורמה מוכללת לכניסה ויציאה, מסחר, רווחים ותשלום בצורה חלקה.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך לקריפטו לכ- 1.1 מיליון איש עד 2027. בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרתקות ביותר בעולם.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

