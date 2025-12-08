Bitget, GetAgent 대규모 업그레이드 발표… 더 똑똑한 응답 기능과 전 사용자 무료 이용 확대

빅토리아 세이셸, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget 이 AI 기반 트레이딩 어시스턴트인 GetAgent 의 대규모 업그레이드를 공식 발표했다. 이번 업데이트는 더욱 유연한 응답 엔진, 직관적으로 개선된 사용자 인터페이스(UI), 그리고 멤버십 쿼터의 대폭 확장을 도입해, 모든 사용자 등급에서 고급 AI 트레이딩 도구를 그 어느 때보다 쉽게 사용할 수 있도록 지원하게 된다.

올해 초 출시된 GetAgent는 이미 Bitget 트레이딩 경험의 핵심으로 자리 잡았으며, 수만 명의 사용자들이 분석과 실행을 간소화하는 데 활용하고 있다. 이번 업그레이드의 중심은 개선된 응답 시스템이다. GetAgent는 이제 사용자가 어떤 지식을 원하는지 지능적으로 파악한다 — 빠른 인사이트를 원하는지, 아니면 보다 심층적인 분석을 원하는지 — 그리고 이에 따라 응답을 자동으로 조정한다. 간단한 요청일 경우, 어시스턴트는 간결하고 실행 가능한 답변을 제공한다. 보다 깊은 문맥이 필요할 때는 사용자가 한 번의 탭으로 리서치 모드(Research Mode)를 활성화할 수 있으며, 이를 통해 기술 신호, 리스크 고려, 온체인 데이터, 시장 구조 등을 포함한 다차원 분석 보고서가 생성된다.

멤버십 등급별 변경 사항



이전 업데이트 이후 일일 질의 한도 일일 질의 한도 추가 리서치 모드 한도 Basic 0 20 10 Plus 10 100 50 Ultra 50 무제한 무제한

업그레이드를 보완하기 위해, Bitget은 모든 GetAgent 멤버십 등급의 사용 한도를 대폭 확대했다. 이제 모든 사용자는 일일 질의, 리서치 결과, 분석 도구에 더 폭넓게 접근할 수 있으며, 무료 Basic 등급 사용자도 포함된다. 중간 등급 멤버는 기존보다 10배 많은 일일 한도를 제공받고, 프리미엄 등급 사용자는 GetAgent의 지능 기능에 무제한 또는 준무제한 접근이 가능하다.

또한 Bitget은 GetAgent 인터페이스(UI)를 명확하고 사용하기 쉽게 재설계했다. 개선된 UI는 더 매끄러운 내비게이션, 직관적인 채팅 레이아웃, 리서치 보고서와 트레이드 미리보기, 포지션 인사이트에 대한 간편한 접근을 제공한다.

Bitget CEO 그레이시 첸(Gracy Chen)은 “AI 트레이딩은 새로운 단계로 진입하고 있으며, GetAgent는 그 변화를 선도하고 있다. 실시간 인텔리전스, 자연어 기반 리서치, 완전 통합된 실행 기능을 결합함으로써, 우리는 거래소가 제공할 수 있는 경험을 새롭게 정의하고 있다. 이번 업그레이드는 모든 트레이더가 자신의 의사결정 전 과정을 지원하는 AI 동반자를 갖게 되는 미래에 한 걸음 더 다가선 것”이라고 평가했다.

업그레이드와 함께 Bitget은 최근 AI 트레이딩 캠프 ( AI trading camp )도 출시했다. 이는 투명한 실시간 성과를 가진 전략 실행형 AI 에이전트로 구성되어 있으며, 사용자가 다양한 트레이딩 스타일을 가볍게 체험하고, 모델 간 실시간 행동을 비교할 수 있도록 해준다. 이를 통해 GetAgent의 AI 기능이 실제로 어떻게 활용될 수 있는지, 그 실용적 가능성을 더욱 분명하게 보여준다.

Bitget 소개

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화 주식, ETF, 기타 실물자산에 대한 접근성을 제공하고 있으며, 비트코인·이더리움·XRP 등 주요 암호화폐의 실시간 가격 정보도 함께 제공한다Bitget 생태계는 AI 기반 트레이딩 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인에서의 토큰 간 상호운용성, 실물자산 접근성 확대를 통해 사용자가 더욱 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet )이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요