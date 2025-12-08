Bitget 發佈 GetAgent 重大升級，提供更智能的回應並全面免費開放

塞舌爾維多利亞, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，UEX) Bitget 今天宣佈對其人工智能 (AI) 交易助理 GetAgent 進行重大升級。 是次更新引入更加靈活的解答引擎、精簡用戶界面，並大幅增加會員可用的限額，讓各級用戶比以往更易接觸到先進的 AI 交易工具。

今年初推出的 GetAgent 已成為 Bitget 交易體驗中的重要一環，協助數以萬計的用戶簡化分析及執行流程。 是次升級的重點是強化回答系統。 GetAgent 現在能夠智能識別用戶的需要，快速見解以至全面分析均面面俱到，同時能自動調整回應。 對於快速要求，助理會送上實際可行的簡潔答案。 當需要更深入的背景資訊時，交易者可一鍵啟動研究模式，產生一份載有技術訊號、風險因素、鏈上數據及市場結構的完整分析報告，從多方面了解豐富資訊。

會員等級 升級前 升級後 每日查詢限額 每日查詢限額 額外研究限額 Basic 0 20 10 Plus 10 100 50 Ultra 50 無限 無限

為了配合此次升級，Bitget 已大幅提升所有 GetAgent 會員等級的使用限額。 所有用戶現可更廣泛地使用每日查詢、研究結果及分析工具，即使是免費的 Basic 等級用戶亦能享用。 中級會員的每日限額比以往增加了 10 倍，而高級會員現可無限或近乎無限地使用 GetAgent 的全部智能功能。

此外，Bitget 已重新設計 GetAgent 的介面，使其更加清晰易用。 用戶介面經改善後，提供更流暢的導覽、更直觀的聊天版面，以及更簡便的研究報告、交易預覽和倉位洞察分析存取途徑。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「隨著 AI 交易邁向新階段，而 GetAgent 正引領這場變革。 透過結合實時智能、自然語言研究及全面整合的執行功能，我們正在重新確立交易所服務範圍。 是次升級推進我們走向未來，讓每位交易者都能擁有 AI 助理，支持其整個決策程序。」

除了是次升級，Bitget 近期更推出了 AI 交易營，由專業代理實時執行策略，並清晰展示表現。 這為用戶提供簡便方式，以探索不同的交易風格，並比較各模型的實時行為，進一步展現 GetAgent AI 能力的實用潛能。

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.2 億用戶提供一站式平台，存取數以百萬計的加密代幣、代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF) 以及其他現實世界資產，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格、瑞波幣價格及其他加密貨幣價格的功能。 該生態系統致力協助用戶更明智地進行交易，提供由 AI 驅動的交易工具，實現比特幣、以太坊、Solana 與 BNB Chain 之間的相互操作性，並擴大對現實世界資產的存取。 在去中心化層面，Bitget Wallet 是一款日常金融應用程式，旨在讓加密貨幣變得更簡單、更安全，並融入日常金融生活之中， 目前服務逾 8,000 萬用戶，連接區塊鏈基礎設施與現實世界金融，提供流暢整合出入金、交易、賺取及支付功能的一站式平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

