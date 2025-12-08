BNP PARIBAS: LE GROUPE BNP PARIBAS VEND SA PARTICIPATION  DANS AG INSURANCE ET FORMALISE UN PARTENARIAT A LONG TERME AVEC AGEAS

LE GROUPE BNP PARIBAS VEND SA PARTICIPATION

DANS AG INSURANCE ET FORMALISE UN PARTENARIAT

A LONG TERME AVEC AGEAS

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 8 décembre 2025

Les Groupes BNP Paribas et Ageas ont signé le 7 décembre 2025 un accord cadre.

Centré sur l’activité de bancassurrance en Belgique entre AG Insurance et BNP Paribas Fortis, il renouvelle leur relation historique exclusive et donne un cadre durable pour un développement accéléré de cette activité, notamment dans le numérique. Ce partenariat couvre l’épargne, la protection ainsi que l’assurance dommage, et rassemble au service de leur clientèle les savoir-faire d’AG Insurance, le leader de l’assurance en Belgique et de BNP Paribas Fortis.

AG Insurance noue également un partenariat de long terme avec BNP Paribas Asset Management pour ses investissements dans certaines classes d’actifs, mettant ainsi à profit la nouvelle offre proposée par BNP Paribas Asset Management à ses clients assureurs

et fonds de pension, fruit de son rapprochement récent avec AXA IM.

Dans ce contexte, Ageas consolide sa position dans son marché cœur, la Belgique, BNP Paribas Fortis lui cédant les 25% détenus dans AG Insurance, pour un montant de

1,9 milliard d’euros.

BNP Paribas Cardif, filiale d’assurance du groupe BNP Paribas et actionnaire à hauteur de 14,9% d’Ageas, contribuera à hauteur de 1,1 milliard d’euros au capital d’Ageas. Au prix fixé de 60 € par action, BNP Paribas Cardif détiendrait 22,5% du capital d’Ageas, une fois l’opération finalisée.

Actionnaire de long terme, le groupe BNP Paribas confortera ainsi la capacité de développement d’Ageas tout en protégeant son autonomie et son indépendance.

La finalisation de cette opération est attendue au 2ème trimestre 2026, après obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

Cette opération se traduirait en 2026 par une plus-value de cession nette d'impôts

de 820 millions d’euros et un impact positif de + 5 points de base sur son ratio CET1

après distribution du résultat. Par ailleurs, le résultat net part du groupe progresserait de façon récurrente de 40 millions d’euros en base annuelle.

Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général de BNP Paribas, a déclaré :

« Nous nous réjouissons des perspectives de développement de l'activité de bancassurance de BNP Paribas Fortis en partenariat avec AG Insurance comme de la mobilisation des compétences de notre nouvelle plateforme de gestion d'actifs née du rapprochement entre BNP Paribas AM et AXA-IM. Nous sommes également heureux d'accompagner dans la durée les projets d'Ageas, sous la Présidence de Bart De Smet et la direction de Hans De Cuyper. »

Hans De Cuyper, Directeur Général d’Ageas, a déclaré : « Je suis heureux d’annoncer cette nouvelle étape importante pour Ageas et une avancée significative dans la mise en œuvre de notre stratégie Elevate27. La pleine propriété d’AG nous permet de développer davantage nos activités belges, en nous appuyant sur le partenariat de bancassurance renouvelé avec notre partenaire de longue date, BNP Paribas Fortis. À peine un an après le début du cycle stratégique, cette transaction marque la deuxième occasion où nous avons pu relever nos objectifs financiers dans le cadre d’Elevate27. Nous continuerons de tracer notre propre voie en tant que Groupe, avec BNP Paribas comme actionnaire engagé qui soutient notre vision et contribue activement à la croissance de notre entreprise. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à la direction de BNP Paribas pour leur confiance envers Ageas. »

