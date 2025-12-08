YAS Healthcare signe un contrat pour une solution Proteus®ONE, le premier système de protonthérapie à Dubaï





Louvain-la-Neuve, Belgique, le 8 décembre 2025 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial des technologies d’accélération de particules et principal fournisseur de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui avoir signé un contrat avec YAS Healthcare, une filiale de DAS Holding, pour l'installation d'une solution compacte de protonthérapie Proteus®ONE1 à Dubaï, aux Émirats arabes unis (UAE).

Avec l'acquisition de ce système, YAS Healthcare bénéficiera du premier centre de protonthérapie opérationnel de la région du Conseil de coopération du Golfe (CCG), marquant ainsi une étape importante dans l'avancement du traitement du cancer aux UAE et au-delà. YAS Healthcare prévoit de traiter ses premiers patients en 2029.

Le contrat comprend la fourniture d'un système de protonthérapie de dernière génération, ainsi qu'un contrat d'exploitation et de maintenance pluriannuel. Proteus®ONE est la solution compacte de protonthérapie leader sur le marché et évolutive au fil du temps afin de continuer à offrir les dernières technologies aux utilisateurs d'IBA.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir signé ce contrat avec YAS Healthcare et de contribuer à rendre la technologie de protonthérapie accessible aux patients de cette région. Ce nouveau contrat démontre l'avancée technologique de l'offre IBA et renforce davantage notre position de leader du marché. »

Dr. Mohammed Zaki, Directeur médical et Directeur Général de YAS Healthcare, a ajouté : « Après un processus de sélection rigoureux, nous avons décidé de nous associer à IBA, le leader mondial dans la conception, la fabrication et l'installation de technologies de pointe en matière de protonthérapie. Cet aboutissement intervient seulement cinq mois après que nous ayons obtenu l'accord préliminaire de la Dubai Health Authority (DHA) pour construire le premier centre de protonthérapie du pays. Nous sommes fiers d’être un acteur pionnier des avancées dans le traitement du cancer aux Émirats arabes unis. »

Le prix usuel pour une solution Proteus®ONE avec un contrat de maintenance pluriannuel varie entre 35 et 45 millions d'euros.

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos de YAS Healthcare

Créé en 2014 en tant que filiale de DAS Holding, un important groupe d'investissement basé à Abu Dhabi, YAS Healthcare est un prestataire de soins de santé de premier plan à Abu Dhabi. Avec pour mission d'être la destination privilégiée des patients, YAS Healthcare fournit des services médicaux de haute qualité grâce à une équipe de praticiens qualifiés et professionnels, opérant dans un environnement convivial et éthique. Sa vision est de mieux comprendre et répondre aux besoins médicaux des patients tout en respectant son engagement fondamental, « l'éthique de la guérison ».

Pour plus d'informations, consultez : https://yashealthcare.ae/

