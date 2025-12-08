Ageas wordt 100% eigenaar van AG en formaliseert lange-termijnpartnerschap met BNP Paribas

Ageas SA/NV (“Ageas”, de “Groep”) kondigt vandaag de overname aan van het uitstaande belang van 25% in haar Belgische dochteronderneming AG Insurance SA/NV (“AG”) van BNP Paribas Fortis SA/NV (“BNP Paribas Fortis”). Met deze transactie versnelt en versterkt Ageas zijn strategische en financiële ambities binnen Elevate27 voor de tweede keer dit jaar. Daarnaast herbevestigen Ageas en BNP Paribas SA (“BNP Paribas”) hun lange-termijn bankverzekeringspartnerschap in België en formaliseren ze het aandeelhouderschap van BNP Paribas in Ageas.

100% eigenaar van AG, Belgische marktleider: een strategisch en financieel sterke zet

Met deze overeenkomst zal Ageas het uitstaande belang van 25% in AG overnemen van BNP Paribas Fortis voor een totale vergoeding van EUR 1,9 miljard. Door deze transactie wordt Ageas 100% eigenaar van AG, de marktleider in België, actief via meerdere distributiekanalen en nummer één in zowel Leven als Niet-Leven.

De transactie sluit aan bij de Elevate27-strategie van de Groep, gericht op groei in geconsolideerde en cash-genererende activiteiten. Bovendien zal deze transactie het behalen van de financiële doelstellingen van Elevate27 versnellen en verhogen, met een stijging van de holding free cash flow-doelstelling van EUR 2,3 naar 2,6 miljard en van de aandeelhoudersvergoeding van EUR 2 naar 2,2 miljard.

Na voltooiing van deze strategisch en financieel aantrekkelijke transactie zal Ageas naar verwachting een sterke kapitaalpositie behouden. Daarnaast wordt een rendement op geïnvesteerd kapitaal (ROIC) van 15 tot16% verwacht. Na de overname van esure eerder dit jaar is dit de tweede grote acquisitie die de leidende positie van Ageas verder versterkt in twee van zijn kernmarkten.

Naast de aandelenplaatsing bij BNP Paribas Cardif (18,5 miljoen aandelen aan EUR 60 per aandeel) binnen de bestaande machtigingen, zal de transactie worden gefinancierd door een mix van kasreserves, bestaande financieringsfaciliteiten en de flexibiliteit die de Groep heeft op de schuldkapitaalmarkt. De voltooiing wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2026, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders.

Een overeenkomst op lange termijn, die de autonomie en onafhankelijkheid van Ageas erkent

Zoals voorzien in de Belgische Corporate Governance code, zullen Ageas en BNP Paribas Groep een overeenkomst aangaan die de relatie tussen beide groepen omschrijft en onder meer voorziet in een limiet tot 25% min één aandeel van het aandeelhouderschap van BNP Paribas Groep in Ageas. De overeenkomst, met een looptijd van vijf jaar en automatische verlenging, erkent BNP Paribas als grootste aandeelhouder en strategische partner van Ageas, met respect voor de identiteit en strategische visie van Ageas.

BNP Paribas mag volgens de overeenkomst één vertegenwoordiger voordragen voor de Raad van Bestuur van Ageas en behoudt ook een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van AG, in het kader van de bankverzekeringsovereenkomst.

Belgisch partnerschap in distributie en vermogensbeheer

AG en BNP Paribas Fortis hebben hun langdurige samenwerking, die heeft geleid tot het toonaangevende partnerschap op vlak van bankverzekeringen tussen de twee Belgische marktleiders, herbevestigd. De overeenkomst zal een looptijd hebben van 15 jaar, beginnend vanaf 2027. Daarnaast zullen AG en BNP Paribas Asset Management hun bestaande samenwerking verdiepen voor investeringsmogelijkheden in bepaalde gedefinieerde activaklassen, waardoor AG gebruik kan maken van de expertise en oplossingen van BNP Paribas op het gebied van asset management.

Hans De Cuyper, CEO Ageas: "Ik ben verheugd deze nieuwe belangrijke mijlpaal voor Ageas en significante stap in de uitvoering van onze Elevate27-strategie aan te kondigen. Door de volledige eigendom van AG Insurance kunnen we onze Belgische activiteiten verder uitbouwen, voortbouwend op de herbevestigde samenwerking op vlak van bankverzekeringen met onze lange-termijnpartner BNP Paribas Fortis. Slechts één jaar na de start van de strategische cyclus is dit de tweede keer dat we onze financiële doelstellingen onder Elevate27 kunnen verhogen. We blijven als Groep onze eigen koers bepalen, met BNP Paribas als toegewijde aandeelhouder die onze visie ondersteunt en actief bijdraagt aan de groei van ons bedrijf. Ik wil mijn oprechte dank uitspreken aan het management van BNP Paribas voor hun vertrouwen in Ageas.”

Jean-Laurent Bonnafé, Chief Executive Officer van BNP Paribas, verklaarde: "We zien aanzienlijk potentieel in de groeivooruitzichten van de bankverzekeringsactiviteiten van BNP Paribas Fortis via de samenwerking met AG Insurance, evenals de inzet van de expertise van ons nieuwe asset management platform dat is ontstaan door de combinatie van BNP Paribas AM en AXA-IM. We zijn ook verheugd de ontwikkeling van Ageas op lange termijn te ondersteunen, onder het voorzitterschap van Bart De Smet en onder leiding van Hans De Cuyper.”

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 200 jaar kennis en ervaring. We bieden levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst, en zijn ook actief als herverzekeraar. Ageas, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. De onderneming exploiteert met succes verzekeringsactiviteiten in België, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en lange-termijnpartnerschips met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het aanwezig is. De Groep telt ongeveer 50.000 medewerkers en genereerde een premie-inkomen van EUR 18,5 miljard in 2024.

