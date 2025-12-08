

Diodon Drone, participation de Tonner Drones, accélère sa croissance

Paris, le 08 décembre 2025, 08h00, Tonner Drones (« la Société ») a le plaisir d’annoncer que Diodon Drone, une participation de Tonner Drones, confirme sa trajectoire de croissance. Tonner Drones annonce également qu'elle progresse dans sa stratégie d'investissement et de trésorerie.

Fondée en 2017 à Toulouse, DIODON Drone Technology conçoit, produit et intègre une gamme de drones aériens entièrement étanches dédiés aux missions de reconnaissance, de surveillance et d'inspection en milieux maritime, côtier et équatorial. Initialement créé pour répondre aux besoins opérationnels des forces spéciales françaises, DIODON accompagne désormais les acteurs de la défense, de la sécurité, du sauvetage et de l'offshore à travers l'Europe, l'Afrique de l'Ouest et l'Asie du Sud-Est.

Diodon a informé Tonner Drones qu'elle prévoit une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 60 % d'ici 2025. La société visera une croissance de 100 % de son chiffre d'affaires d'ici 2026, grâce à la signature de contrats plus importants et à un carnet de commandes solide. Diodon devrait atteindre la rentabilité en 2026, à condition que ces objectifs soient atteints.

Tonner Drones avait précédemment indiqué qu'elle évaluerait sa participation de 8,4 % à l'avenir, avec une vente potentielle envisagée. Cette situation a depuis évolué. Tonner Drones est actuellement dans une position financière plus solide, et Diodon combine une performance robuste avec des perspectives futures positives. Par conséquent, Tonner Drones va maintenant entamer des discussions avec la société pour accroître son implication dans l'entreprise.

Collaborer et contribuer à la croissance du secteur des drones pourrait devenir l'une des priorités clés de Tonner Drones, maintenant que ses efforts de restructuration et de refinancement ont été finalisés. La situation financière de Tonner Drones s'est considérablement améliorée au cours des 12 derniers mois, lui permettant de concentrer ses ressources sur des investissements stratégiques et de capitaliser sur la dynamique positive actuelle et l'expansion du secteur des drones.

Tonner Drones a précédemment annoncé une stratégie dans le cadre de sa politique d'investissement et de trésorerie. Récemment, Tonner Drones a annoncé son investissement dans MyHotelMatch (‘MHM’), cotée sur le marché principal d'Euronext Paris. Tonner Drones s'engage à soutenir la société dans la réalisation d'un redressement réussi. Tonner Drones identifie des opportunités pour MHM de se développer davantage grâce à de futures activités dans l'immobilier, le secteur des drones ou la cryptomonnaie. Tonner Drones et MHM sont actuellement en pourparlers et MHM informera ses actionnaires dès que des informations plus concrètes seront disponibles.

La politique de Tonner Drones est axée sur la génération de rentabilité pour ses actionnaires. Les investissements à court et moyen terme, tels que ceux exécutés dans le cadre de sa politique de trésorerie, doivent soutenir cet objectif primordial. Un résultat financier positif a déjà été atteint au S1 2025, résultat direct de cette stratégie. Tonner Drones a réalisé de nouveaux investissements d'environ 2,3 millions d'euros et 1,1 million d'euros dans deux sociétés industrielles françaises qui cherchent à accélérer leurs activités dans les industries des drones et de la défense. Tonner Drones communiquera de plus amples développements en temps utile.

« Je suis ravi que nous nous soyons engagés sur une voie de croissance claire. J'ai hâte de communiquer davantage sur nos activités, après que l'accent de notre communication en 2025 ait été principalement mis sur le refinancement et la réorganisation de l'entreprise. » a déclaré Diede van den Ouden. « Par conséquent, je suis particulièrement satisfait de la performance de Diodon Drone, et nous continuerons à collaborer avec la société et à lui apporter notre soutien si nécessaire. Avec l'augmentation des budgets alloués à la Défense et aux Drones, nous prévoyons que Diodon Drone réalisera de bonnes performances. »

Fin du communiqué de presse.

A propos de Tonner Drones : Tonner Drones développe des technologies pour le secteur de la logistique. Tonner Drones détient des participations importantes dans certains fabricants de drones français prometteurs tel que Elistair et Donecle. La stratégie de Tonner Drones consiste à accroître la valeur de ses participations dans ces sociétés par une gestion active des actifs. Des revenus supplémentaires peuvent être générés grâce aux redevances sur les brevets détenus par Tonner Drones. Tonner Drones n’envisage pas de posséder une usine ; cependant, elle est déterminée à conserver la R&D pour ses produits et systèmes en France. Tonner Drones utilise une stratégie active pour gérer sa trésorerie.

Les actions de Tonner Drones sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR001400H2X4).

Plus d’informations sur : www.tonnerdrones.com / contact@tonnerdrones.com

En cas de doute, le communiqué de presse en anglais prévaudra.

Avertissement

Concernant les mérites de toute transaction ou la prise de toute décision d'investissement. Il ne constitue ni n'inclut aucune confirmation ou engagement de la part de Tonner Drones (ou de toute autre personne) concernant la valeur actuelle ou future des activités de TonnerDrones, de ses titres, de ses filiales ou de tout autre actif de TonnerDrones. Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les convictions et les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles elles reposent, des déclarations concernant des plans, des objectifs, des intentions et/ou des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations et des services futurs et le développement de produits, ainsi que des déclarations concernant des performances ou des événements. Ces déclarations sont généralement identifiées par les termes "s'attendre à", "anticiper", "croire", "avoir l'intention de", "estimer", "planifier", "projeter", "pouvoir", "devoir" ou la forme négative de ces expressions et d'autres expressions similaires. Ces déclarations ne garantissent pas les performances futures et sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses concernant TonnerDrones et ses filiales et investissements, les tendances de leurs activités, les dépenses d'investissement et les acquisitions futures, les développements relatifs aux passifs éventuels, les changements dans les conditions économiques mondiales ou les principaux marchés de TonnerDrones, les conditions concurrentielles du marché et les facteurs réglementaires. La réalisation de ces événements est incertaine ; leur issue pourrait s'avérer différente de celle envisagée aujourd'hui, ce qui est susceptible d'affecter de manière significative les résultats escomptés. Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux anticipés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Toute déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse est faite à la date du présent communiqué de presse. Sauf si la loi applicable l'exige, TonnerDrones ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour les déclarations prévisionnelles en tenant compte de nouvelles informations ou d'événements futurs.

Pièce jointe