WORLDLINE : Cession paymentIQ - Communiqué

Worldline annonce la cession envisagée de sa plateforme d'orchestration des paiements PaymentIQ

à Incore Invest



Paris La Défense, le 8 décembre 2025 – Worldline [Euronext : WLN], leader européen des services de paiement, annonce la cession envisagée de PaymentIQ à Incore Invest, une plateforme d'orchestration des paiements, sur la base d’une considération globale de l’ordre de 160 millions d’euros1.

La cession de PaymentIQ à Incore Invest marque une nouvelle étape dans le recentrage de Worldline sur les activités de paiement en Europe, partie intégrante du plan de transformation North Star.

Cette opération démontre l’engagement de Worldline à se recentrer sur les segments et solutions générant des synergies mutuelles, tout en correspondant à la stratégie de « right to win » de Worldline et à la mise en œuvre de son cadre renforcé de gestion des risques.

Cette transaction permettra de simplifier les opérations, d’optimiser l’allocation des ressources et de concentrer l’attention des équipes managériales sur les activités de paiement pour les commerçants et les institutions financières. Les fonds issus de la cession vont renforcer le profil financier du groupe, améliorer sa flexibilité stratégique à moyen terme et permettre d’allouer le capital vers les activités de paiement cœur.

Pour référence, en 2026, l’impact sur le chiffre d’affaires, l’EBITDA ajusté et la génération de flux de trésorerie liés à la cession du périmètre pour Worldline sont estimés respectivement à 50m€, 40m€ et 30m€ en année pleine.

Le produit net cash des cessions combinées du segment Mobilité & Services Web Transactionnels, des opérations en Amérique du Nord, de l'activité de gestion électronique des données (exCetrel Securities) à SIX et de PaymentIQ devrait se situer entre 510 et 560 millions d'euros.

La clôture de la transaction est prévue au premier trimestre 2026, sous réserve du processus de consultation des comités d’entreprise.

Perella Weinberg a agi en tant que conseiller financier unique et Gernandt & Danielsson en tant que conseiller juridique pour Worldline SA.

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

25 février 2026: Résultats 2025





CONTACTS

Relations investisseurs

Laurent Marie

E laurent.marie@worldline.com

Peter Farren

E peter.farren@worldline.com

Communication

Sandrine van der Ghinst

E sandrine.vanderghinst@worldline.com

Hélène Carlander

E helene.carlander@worldline.com

A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] accélère la croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement, simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de paiement de pointe, une expertise locale et des solutions personnalisées à destination de centaines de marchés et d’industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre d'affaires d’environ 4,6 milliards d'euros en 2024. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

SUIVEZ-NOUS

AVERTISSEMENT

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies de Worldline, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2024 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 14 avril 2025 sous le numéro de dépôt D.25-0257.

Les croissances organiques du chiffre d’affaires et de l’EBE ajusté sont présentées à périmètre et taux de change constants. L’excédent brut d’exploitation (EBE) est présenté tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel 2024. Tous les montants sont présentés en millions d’euros sans décimale. Cette présentation peut aboutir à des écarts d’arrondis entre les chiffres présentés dans les différents tableaux et leurs totaux ou sous-totaux. Les objectifs 2024 sont exprimés à périmètre et taux de change constants et conformément aux méthodes comptables du Groupe.

Worldline ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Le présent document ne constitue ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou au titre de la législation en vigueur dans tout état des Etats-Unis. Les valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le cadre de toute opération n’ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act ou de toutes lois sur les valeurs mobilières dans tout état des Etats-Unis et Worldline n’envisage pas d’effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.

1 Après distribution de trésorerie

Pièce jointe