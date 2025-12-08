Meddelelse vedrørende fusion af afdelinger under Investeringsforeningen PortfolioManager

I fortsættelse af børsmeddelelse af 2. december 2025 skal det for de nedenfor nævnte afdelinger/andelsklasser oplyses, at fusionen vil blive gennemført på baggrund af de anførte indre værdier og heraf beregnede ombytningsforhold.

OPHØRENDE AFDELING/ ANDELSKLASSEFORTSÆTTENDE AFDELING/ ANDELSKLASSE   
 Indre værdi pr. andel Indre værdi pr. andelOmbytningsforhold   
   
   
PP Capital - Tactical Asset Allocation, kl n EUR122,689942PP Capital - BASIS, kl n EUR128,0816390,95790418   
(ISIN-kode: DK0061274602)(ISIN-kode: DK0061137452)   

VP Securities A/S vil registrere ombytningen, således at de nye andele vil være i medlemmernes depoter den 10. december 2025.

Hvis de ophørende investeringsbeviser ikke kan ombyttes til et helt antal investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, vil fraktionerne umiddelbart efter fusionen blive indsat kontant på investorens bankkonto.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen
Jan Steen Ahlberg, adm. direktør  
