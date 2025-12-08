Meddelelse vedrørende fusion af afdelinger under Investeringsforeningen PortfolioManager

I fortsættelse af børsmeddelelse af 2. december 2025 skal det for de nedenfor nævnte afdelinger/andelsklasser oplyses, at fusionen vil blive gennemført på baggrund af de anførte indre værdier og heraf beregnede ombytningsforhold.

OPHØRENDE AFDELING/ ANDELSKLASSE FORTSÆTTENDE AFDELING/ ANDELSKLASSE Indre værdi pr. andel Indre værdi pr. andel Ombytningsforhold PP Capital - Tactical Asset Allocation, kl n EUR 122,689942 PP Capital - BASIS, kl n EUR 128,081639 0,95790418 (ISIN-kode: DK0061274602) (ISIN-kode: DK0061137452)

VP Securities A/S vil registrere ombytningen, således at de nye andele vil være i medlemmernes depoter den 10. december 2025.

Hvis de ophørende investeringsbeviser ikke kan ombyttes til et helt antal investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, vil fraktionerne umiddelbart efter fusionen blive indsat kontant på investorens bankkonto.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen

Jan Steen Ahlberg, adm. direktør

Fundmarket A/S