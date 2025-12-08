Scandinavian Tobacco Group A/S: Financial Calendar 2026

Company Announcement
No. 18/2025

 

Copenhagen, 8 December 2025

Scandinavian Tobacco Group A/S´ financial calendar for 2026:

Full-year 2025 Annual Report     4 March 2026

Annual General Meeting            15 April 2026

Interim report Q1 2026               20 May 2026

Half-year report 2026                26 August 2026

Interim report Q3 2026               11 November 2026

For further information, please contact:
Torben Sand, Director of IR & External Communication. +45 5084 7222 or torben.sand@st-group.com
Eliza Dabbagh, IR and External Communication. +45 5080 7619 or eliza.michael@st-group.com

Company Announcement no 18 2025

