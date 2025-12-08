|Company Announcement
No. 18/2025
Copenhagen, 8 December 2025
Scandinavian Tobacco Group A/S: Financial Calendar 2026
Scandinavian Tobacco Group A/S´ financial calendar for 2026:
Full-year 2025 Annual Report 4 March 2026
Annual General Meeting 15 April 2026
Interim report Q1 2026 20 May 2026
Half-year report 2026 26 August 2026
Interim report Q3 2026 11 November 2026
For further information, please contact:
Torben Sand, Director of IR & External Communication. +45 5084 7222 or torben.sand@st-group.com
Eliza Dabbagh, IR and External Communication. +45 5080 7619 or eliza.michael@st-group.com
