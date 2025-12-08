Festi hf.: Endurkaup vika 49

Í 49. viku 2025 keypti Festi alls 103.774 eigin hluti fyrir 34.425.420 kr. eins og hér segir:
|Vika
|Dagsetning
|Tími
|Magn
|Verð
|Kaupverð
|Vika 49
|4.12.2025
|11:32
|53.774
|330,00
|17.745.420
|Vika 49
|5.12.2025
|14:56
|10.000
|332,00
|3.320.000
|Vika 49
|5.12.2025
|14:59
|40.000
|334,00
|13.360.000
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.
Fyrir kaupin þá átti Festi 2.746.226 hluti eða 0,88% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 103.774 eigin hluti fyrir 34.425.420 kr. og á í dag 2.850.000 hluti sem samsvarar 0,91% af hlutafé félagsins. Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 3. desember 2025 í tilkynningu til Nasdaq Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 825 milljónir króna að kaupverði.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).