FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 01 au 05 décembre 2025

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 01/12/2025 au 05/12/2025

Publication du 08/12/2025

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2701/12/2025FR0000074759 21 25,00XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2702/12/2025FR0000074759 100 25,00XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2703/12/2025FR0000074759 193 24,94819XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2704/12/2025FR0000074759 40 24,80XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2705/12/2025FR0000074759 34 25,00XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/12/2025 17:19:09FR0000074759 25,00EUR 17XPAR1110447-2561b335FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/12/2025 17:20:17FR0000074759 25,00EUR 1XPAR1110447-2817b335FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/12/2025 17:20:52FR0000074759 25,00EUR 2XPAR1110447-3073b335FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/12/2025 17:29:55FR0000074759 25,00EUR 1XPAR1110447-3329b335FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/12/2025 13:11:17FR0000074759 25,00EUR 50XPAR1110447-3585b336FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/12/2025 13:11:17FR0000074759 25,00EUR 50XPAR1110447-3841b336FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/12/2025 10:02:51FR0000074759 25,00EUR 2XPAR1110447-1281b337FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/12/2025 12:27:36FR0000074759 25,00EUR 91XPAR1110447-1537b337FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/12/2025 15:16:32FR0000074759 24,90EUR 5XPAR1110447-2305b337FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/12/2025 15:18:15FR0000074759 24,90EUR 90XPAR1110447-2561b337FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/12/2025 15:39:53FR0000074759 24,90EUR 5XPAR1110447-2817b337FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3904/12/2025 10:43:09FR0000074759 24,80EUR 5XPAR1110447-769b338FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3904/12/2025 10:48:59FR0000074759 24,80EUR 17XPAR1110447-1025b338FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3904/12/2025 10:49:55FR0000074759 24,80EUR 18XPAR1110447-1281b338FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3905/12/2025 16:57:10FR0000074759 25,00EUR 25XPAR1110447-5121b339FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3905/12/2025 17:20:19FR0000074759 25,00EUR 8XPAR1110447-5377b339FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3905/12/2025 17:29:55FR0000074759 25,00EUR 1XPAR1110447-5633b339FLEURY MICHON STOCK OPTIONS

Pièce jointe


Attachments

Déclaration hebdo Transactions du 01 au 05 décembre 2025

Recommended Reading