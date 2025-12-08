Mediatiedote

8.12.2025 klo 12.30

Merikarvian kunta ja Lassila & Tikanoja lisäävät muovinkierrätystä Merikarvialla

Merikarvian kunta vuokraa omistamansa Tuorilassa sijaitsevan teollisuuskiinteistön Lassila & Tikanojalle. Uusi sopimus mahdollistaa L&T:n muovinkierrätysliiketoiminnan laajentumisen Merikarvian alueella. L&T ostaa samalla muovinkäsittelyyn tarkoitetun kaluston tiloissa aiemmin toimineen yrityksen konkurssipesältä. Yhteistyö vahvistaa Merikarvian asemaa muovinkierrätyksen edelläkävijäkuntana Suomessa ja tukee L&T:n strategista tavoitetta kasvattaa materiaalien arvoketjua.

L&T:llä on pitkä historia muovinkäsittelystä Merikarvialla. Yhtiö käsittelee tällä hetkellä monipuolisesti yritysmuoveja L&T:n nykyisessä, niin ikään Tuorilan alueella sijaitsevassa muovinkierrätyslaitoksessa. Alun perin laitos oli Muoviportti, jonka juuret yltävät 80-luvulle. Vuokrasopimuksen ja laitteiston ostamisen lisäksi L&T investoi yli miljoona euroa teollisuuskiinteistön modernisointiin ja linjastojen kehittämiseen. Investointi on L&T:lle merkittävä niin taloudellisesta kuin kapasiteetin lisäämisen näkökulmasta. Uuden, itsenäisen muovinkierrätyslaitoksen myötä L&T:n muovilaatujen kierrätyskapasiteetti Merikarvialla tulee kasvamaan noin 1,5-kertaiseksi. Ympäristölupaa haetaan noin 20 000 tonnin vuosikapasiteetille.

"L&T keskittyy yhtiönä jatkossa puhtaasti kiertotalouspalveluihin, ja strategiaamme kuuluu materiaalien arvon kasvattaminen. Uusiomuovi on materiaalina käytännössä uuden veroista. On hienoa päästä laajentamaan muovinkierrätyspalveluitamme juuri Merikarvialla, jossa toimimisesta meillä on jo ennestään hyvät kokemukset", sanoo L&T:n toimialajohtaja Antti Tervo.

Muovinkierrätysliiketoiminnan laajentumisen myötä L&T työllistää alueella myös vähintään 10 henkilöä lisää, kun laitostoiminnot saadaan täyteen vauhtiin.

"Sopimuksella on erityinen merkitys Merikarvian alueelle. Merikarvialle on keskittynyt paljon muovialan ja kierrättämisen osaamista", sanoo Merikarvian kunnanjohtaja Juha Vasama.

Kiinteistön pihalla tällä hetkellä olevat materiaalit tullaan kierrättämään eteenpäin L&T:n toimesta. Tuotantotilojen kehittäminen ja modernisointi alkaa tammikuussa 2026. Muutostöiden arvioidaan kestävän noin vuoden. Uudella kierrätyslaitoksella tullaan käsittelemään ja granuloimaan suomalaisilta yrityksiltä erilliskerättyjä likaisia muovilaatuja. Käsittelyssä syntynyttä ryynimäistä uusiomuovigranulaattia hyödynnetään muoviteollisuudessa.





Lisätietoja:

Lassila & Tikanoja

Antti Tervo

toimialajohtaja, kiertotalousliiketoiminta

Puh. +358 50 349 3702



Merikarvian kunta

Juha Vasama

kunnanjohtaja

Puh. +358 44 455 7311



