Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 1. til 5. december foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 145.795 1.791.626.434 1 december 2025 650 13.137,1692 8.539.160 2 december 2025 630 13.288,7778 8.371.930 3 december 2025 650 13.234,2154 8.602.240 4 december 2025 600 13.350,7833 8.010.470 5 december 2025 620 13.330,4839 8.264.900 Total 1. -5. december 2025 3.150 41.788.700 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 58.476 765.350.044 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 148.945 1.833.415.134 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 825.943 10.244.471.648 1 december 2025 3.257 13.159,3675 42.860.060 2 december 2025 3.157 13.296,3383 41.976.540 3 december 2025 3.257 13.198,7181 42.988.225 4 december 2025 3.006 13.310,1564 40.010.330 5 december 2025 3.106 13.261,2798 41.189.535 Total 1. -5. december 2025 15.783 209.024.690 Køb fra Familiefonden* 2.064 13.243,6547 27.334.903 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 331.325 4.348.898.588 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 843.790 10.480.831.242

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 148.945 A-aktier og 943.362 B-aktier som egne aktier, svarende til 6,90% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 8. december 2025

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521





