Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).
                       
Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).                            

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 1. til 5. december foretaget følgende transaktioner:                            

 Antal
A aktier		Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK		Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse 145.795 1.791.626.434
 1 december 202565013.137,16928.539.160
 2 december 202563013.288,77788.371.930
 3 december 202565013.234,21548.602.240
 4 december 202560013.350,78338.010.470
 5 december 202562013.330,48398.264.900
Total 1. -5. december 20253.150 41.788.700
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 58.476 765.350.044
Total under aktietilbagekøbs-
programmet 		148.945 1.833.415.134
 Antal
B aktier		Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK		Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden)825.943 10.244.471.648
 1 december 20253.25713.159,367542.860.060
 2 december 20253.15713.296,338341.976.540
 3 december 20253.25713.198,718142.988.225
 4 december 20253.00613.310,156440.010.330
 5 december 20253.10613.261,279841.189.535
Total 1. -5. december 202515.783 209.024.690
Køb fra Familiefonden*2.06413.243,654727.334.903
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden)331.325 4.348.898.588
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og Familiefonden)		843.790 10.480.831.242
     

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 148.945 A-aktier og 943.362 B-aktier som egne aktier, svarende til 6,90% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 8. december 2025

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484
Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521


