Havila Shipping ASA: Selskapet fikk ikke medhold i Oslo tingrett og anker dommen

Selskapet fikk ikke medhold i Oslo tingrett og anker dommen

Det vises til børsmeldinger 21. januar 2025, og 24. mars 2025 hvor selskapet meldte søksmål mot DnB Bank ASA, Danske Bank AS NUF og Swedbank AB (publ)

Oslo tingrett har i dag avsagt dom i saken.

Havila Shipping er ikke enig i dommen og tingrettens dom er ikke en endelig avgjørelse i saken. Havila har besluttet å anke dommen innen ankefristen i januar 2026.

Kontakter:

Administrerende direktør Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706









Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12