AKWEL : AGENDA DE COMMUNICATION FINANCIÈRE 2026

8 décembre 2025, 17h45

AGENDA DE COMMUNICATION FINANCIÈRE 2026

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, présente son calendrier de communication financière pour l’année 2026.

Communiqués Réunions Chiffre d’affaires annuel 2025 Jeudi 5 février 2026 Résultats annuels 2025 Jeudi 2 avril 2026 Vendredi 3 avril 2026 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 Jeudi 30 avril 2026 Assemblée Générale Annuelle Jeudi 21 mai 2026 Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026 Jeudi 23 juillet 2026 Résultats semestriels 2026 Jeudi 17 septembre 2026 Vendredi 18 septembre 2026 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026 Jeudi 5 novembre 2026

Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques. Le Groupe s’appuie pour cela sur un savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie 8 600 collaborateurs dans le monde.







Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP

Contacts



AKWEL

Benoit Coutier – Directeur Financier – Tél. : +33 4 50 56 98 68

EKNO – Relations Presse

Jean-Marc Atlan – jean-marc.atlan@ekno.fr – Tél. : +33 6 07 37 20 44

ACTUS – Relations Investisseurs

Mathieu Calleux – akwel@actus.fr – Tél. : +33 1 53 65 68 68

