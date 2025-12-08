Melexis: update over het aandeleninkoopprogramma

Persbericht - Gereglementeerde informatie





Ieper, België – 8 december 2025, 17.45 uur CET

Naar aanleiding van het aandeleninkoopprogramma dat op 10 december 2024 werd aangekondigd, maakt Melexis bekend dat er 46.000 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 1 en 5 december 2025.

Inkoopdatum Aantal verworven aandelen Gemiddelde prijs (€) Laagste prijs (€) Hoogste prijs (€) Aankoop bedrag (€) 1/12/2025 10.000 53,28 52,40 53,55 532.835 2/12/2025 10.000 53,47 53,15 53,85 534.720 3/12/2025 10.000 55,58 54,55 56,00 555.777 4/12/2025 8.000 60,43 56,90 61,40 483.438 5/12/2025 8.000 62,25 61,05 63,10 497.964 TOTAAL 46.000 56,62 52,40 63,10 2.604.734

Als gevolg van aankopen die zijn gedaan sinds de lancering van het aandeleninkoopprogramma voor maximaal 850.000 aandelen, heeft Melexis nu 806.491 eigen aandelen in bezit.



