REXEL : Déclaration des transactions sur actions propres du 1er au 5 decembre 2025

COMMUNIQUE
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 1ER AU 5 DECEMBRE 2025
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 1er au 5 décembre 2025 :
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier
(en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|01/12/2025
|FR0010451203
|17 606
|32,3112
|XPAR
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|02/12/2025
|FR0010451203
|39 846
|32,3971
|XPAR
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|03/12/2025
|FR0010451203
|26 153
|32,3768
|XPAR
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|04/12/2025
|FR0010451203
|33 117
|32,7385
|XPAR
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|05/12/2025
|FR0010451203
|16 200
|33,0273
|XPAR
|TOTAL
|132 922
|32,5436
