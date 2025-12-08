REXEL : Déclaration des transactions sur actions propres du 1er au 5 decembre 2025

COMMUNIQUE





DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

REALISEES DU 1ER AU 5 DECEMBRE 2025





Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 1er au 5 décembre 2025 :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché REXEL 969500N6AVPA51648T62 01/12/2025 FR0010451203 17 606 32,3112 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 02/12/2025 FR0010451203 39 846 32,3971 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 03/12/2025 FR0010451203 26 153 32,3768 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 04/12/2025 FR0010451203 33 117 32,7385 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 05/12/2025 FR0010451203 16 200 33,0273 XPAR TOTAL 132 922 32,5436

Pièce jointe