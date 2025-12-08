REXEL : Déclaration des transactions sur actions propres du 1er au 5 decembre 2025

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 1ER AU 5 DECEMBRE 2025


Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 1er au 5 décembre 2025 :

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
REXEL969500N6AVPA51648T6201/12/2025FR0010451203  17 606   32,3112XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6202/12/2025FR0010451203  39 846   32,3971XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6203/12/2025FR0010451203  26 153   32,3768XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6204/12/2025FR0010451203  33 117   32,7385XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6205/12/2025FR0010451203  16 200   33,0273XPAR
   TOTAL  132 92232,5436 

