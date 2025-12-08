Programme de rachat d’actions de BNP Paribas - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 1er décembre 2025 au 5 décembre 2025

Programme de rachat d’actions de BNP Paribas

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 1er décembre 2025 au 5 décembre 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 8 décembre 2025

Conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et à l’article 3 (3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, BNP Paribas informe le marché des transactions sur actions propres suivantes :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions *Marché (MIC Code)
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8301/12/2025FR000013110448 70473,8259AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8301/12/2025FR0000131104260 05173,8036CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8301/12/2025FR000013110432 51173,8310TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8301/12/2025FR0000131104498 73473,8012XPAR
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8302/12/2025FR000013110448 17774,7479AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8302/12/2025FR0000131104254 73274,7556CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8302/12/2025FR000013110431 86574,7384TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8302/12/2025FR0000131104475 22674,7613XPAR
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8303/12/2025FR000013110448 88574,9540AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8303/12/2025FR0000131104258 68174,9309CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8303/12/2025FR000013110431 96374,9682TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8303/12/2025FR0000131104500 47174,8947XPAR
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8304/12/2025FR000013110449 08075,2307AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8304/12/2025FR0000131104261 52575,2772CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8304/12/2025FR000013110432 65275,2391TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8304/12/2025FR0000131104456 74375,2897XPAR
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8305/12/2025FR000013110449 16176,1787AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8305/12/2025FR0000131104251 47276,1581CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8305/12/2025FR000013110431 94776,1881TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8305/12/2025FR0000131104477 42076,1362XPAR
* Arrondi à quatre chiffres après la virguleTOTAL4 100 00074,9706 

Au 5 décembre 2025 inclus, BNP Paribas a ainsi racheté 8 634 514 actions pour un montant total de 634,9 millions d’euros.

Rachat d'actions - déclaration des transactions sur actions propres du 1 décembre 2025 au 5 décembre 2025

