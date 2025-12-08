Programme de rachat d’actions de BNP Paribas
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 1er décembre 2025 au 5 décembre 2025
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 8 décembre 2025
Conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et à l’article 3 (3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, BNP Paribas informe le marché des transactions sur actions propres suivantes :
|Nom de
l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant
de l’instrument
financier
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions *
|Marché (MIC Code)
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|01/12/2025
|FR0000131104
|48 704
|73,8259
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|01/12/2025
|FR0000131104
|260 051
|73,8036
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|01/12/2025
|FR0000131104
|32 511
|73,8310
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|01/12/2025
|FR0000131104
|498 734
|73,8012
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|02/12/2025
|FR0000131104
|48 177
|74,7479
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|02/12/2025
|FR0000131104
|254 732
|74,7556
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|02/12/2025
|FR0000131104
|31 865
|74,7384
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|02/12/2025
|FR0000131104
|475 226
|74,7613
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|03/12/2025
|FR0000131104
|48 885
|74,9540
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|03/12/2025
|FR0000131104
|258 681
|74,9309
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|03/12/2025
|FR0000131104
|31 963
|74,9682
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|03/12/2025
|FR0000131104
|500 471
|74,8947
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|04/12/2025
|FR0000131104
|49 080
|75,2307
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|04/12/2025
|FR0000131104
|261 525
|75,2772
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|04/12/2025
|FR0000131104
|32 652
|75,2391
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|04/12/2025
|FR0000131104
|456 743
|75,2897
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|05/12/2025
|FR0000131104
|49 161
|76,1787
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|05/12/2025
|FR0000131104
|251 472
|76,1581
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|05/12/2025
|FR0000131104
|31 947
|76,1881
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|05/12/2025
|FR0000131104
|477 420
|76,1362
|XPAR
|* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
|TOTAL
|4 100 000
|74,9706
Au 5 décembre 2025 inclus, BNP Paribas a ainsi racheté 8 634 514 actions pour un montant total de 634,9 millions d’euros.
Pièce jointe
- Rachat d'actions - déclaration des transactions sur actions propres du 1 décembre 2025 au 5 décembre 2025