Programme de rachat d’actions de BNP Paribas

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 1er décembre 2025 au 5 décembre 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 8 décembre 2025

Conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et à l’article 3 (3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, BNP Paribas informe le marché des transactions sur actions propres suivantes :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * Marché (MIC Code) BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 01/12/2025 FR0000131104 48 704 73,8259 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 01/12/2025 FR0000131104 260 051 73,8036 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 01/12/2025 FR0000131104 32 511 73,8310 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 01/12/2025 FR0000131104 498 734 73,8012 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 02/12/2025 FR0000131104 48 177 74,7479 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 02/12/2025 FR0000131104 254 732 74,7556 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 02/12/2025 FR0000131104 31 865 74,7384 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 02/12/2025 FR0000131104 475 226 74,7613 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 03/12/2025 FR0000131104 48 885 74,9540 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 03/12/2025 FR0000131104 258 681 74,9309 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 03/12/2025 FR0000131104 31 963 74,9682 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 03/12/2025 FR0000131104 500 471 74,8947 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 04/12/2025 FR0000131104 49 080 75,2307 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 04/12/2025 FR0000131104 261 525 75,2772 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 04/12/2025 FR0000131104 32 652 75,2391 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 04/12/2025 FR0000131104 456 743 75,2897 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 05/12/2025 FR0000131104 49 161 76,1787 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 05/12/2025 FR0000131104 251 472 76,1581 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 05/12/2025 FR0000131104 31 947 76,1881 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 05/12/2025 FR0000131104 477 420 76,1362 XPAR * Arrondi à quatre chiffres après la virgule TOTAL 4 100 000 74,9706

Au 5 décembre 2025 inclus, BNP Paribas a ainsi racheté 8 634 514 actions pour un montant total de 634,9 millions d’euros.

Pièce jointe