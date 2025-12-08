Más de 1,000 estudiantes de escuelas de toda América se reúnen para celebrar los Global Games de Nord Anglia Education, con un enfoque en el deporte y la conexión global

WINDERMERE, Florida, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nord Anglia Education se enorgullece de haber recibido a más de 1,000 estudiantes en Windermere Preparatory School esta semana para los Global Games 2025, un evento anual emblemático que reúne a jóvenes atletas de Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica.

Los Juegos de este año atrajeron a estudiantes de 12 a 14 años provenientes de 22 escuelas de Nord Anglia que representan a nueve países, lo que lo convierte en uno de los eventos con mayor diversidad internacional hasta la fecha. Durante tres días, los participantes compitieron en una amplia variedad de deportes, incluidos fútbol, baloncesto, natación, tenis, voleibol de arena y fútbol de bandera, mientras formaban amistades que trascienden fronteras.

"El Global Games es una poderosa expresión de nuestra misión de ayudar a los estudiantes a desarrollar la confianza, el carácter y la mentalidad global que necesitan para tener éxito en la escuela y en la vida", dijo John McCall, director regional de The Americas Region of Nord Anglia Education. "Cuando los estudiantes se reúnen más allá de las fronteras para apoyarse mutuamente, desafiarse, y celebrar las fortalezas y logros de cada uno, no solo están compitiendo: están descubriendo la colaboración, la resiliencia, el trabajo en equipo y las amistades que ayudan a moldear quiénes llegan a ser dentro y fuera del campo, todo mientras se divierten en el proceso".

Windermere Preparatory School, clasificada este año como la mejor escuela privada K–12 #1 en el área de Orlando por Niche, es la anfitriona de los Global Games desde hace mucho tiempo. Ubicada en un campus junto al lago de 48 acres, Windermere Prep ofrece un entorno enriquecedor donde los estudiantes crecen intelectual, social y emocionalmente. Con un enfoque personalizado del aprendizaje y un fuerte énfasis en la ciudadanía global, la escuela prepara a los estudiantes para un mundo en constante cambio y los inspira a buscar la excelencia tanto dentro como fuera del aula.

Acerca de Nord Anglia Education:

Como organización líder de escuelas internacionales, formamos a una generación de ciudadanos globales creativos y resilientes que se gradúan de nuestras escuelas con todo lo necesario para alcanzar el éxito, independientemente de lo que elijan ser o hacer en la vida.

Nuestras sólidas bases académicas combinan la enseñanza y los planes de estudio de talla mundial con tecnología e instalaciones de vanguardia, creando experiencias de aprendizaje únicas. Dentro y fuera del aula, inspiramos a nuestros estudiantes a lograr más de lo que jamás imaginaron posible.”

No hay dos niños que aprendan de la misma manera, por lo que nuestras escuelas en todo el mundo personalizan el aprendizaje para adaptarlo a lo que mejor funciona. Inspirados por nuestros docentes de alto nivel, nuestros estudiantes logran resultados académicos sobresalientes y continúan sus estudios en algunas de las mejores universidades del mundo.

La familia global de Nord Anglia incluye 89 escuelas diurnas e internados en 37 países, que educan a más de 100.000 estudiantes de entre 3 y 18 años.

Para más información o para solicitar un cupo para su hijo en una de nuestras escuelas, visite www.nordangliaeducation.com .

