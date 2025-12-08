S.T. Dupont - Information Financière 30 septembre 2025

08 décembre 2025

Information financière au 30 septembre 2025 (Premier semestre 2025-26)

Au 30 septembre 2025, le chiffre d’affaires du groupe s’établit à 25,1 millions d’euros, enregistrant un recul de 1,8% par rapport au premier semestre de l’exercice précédent.

Le résultat net du groupe recule de 2,6 millions d’euros par rapport au premier semestre de l’exercice précédent, s’expliquant principalement par la contraction de la marge brute (-1,8 million d’euros), ainsi que par la hausse des dépenses de communication (+0,6 million d’euros) qui reflètent la volonté du Groupe de renforcer ses investissements médias et marketing dans le cadre de la réorientation stratégique de la marque.

Eléments audités



CHIFFRE D’AFFAIRES NET

Evolution par marché

SEMESTRE 1 Variation (En millions d'euros) 30/09/2025 30/09/2024 Variation totale Organique Effet de change France 3,3 3,7 -10,4% -10,4% 0,0% Europe distribution contrôlée (hors France) 5,7 5,4 4,8% 4,7% 0,1% Asie Distribution Contrôlée 3,3 3,9 -15,7% -12,6% -3,1% Total Distribution contrôlée 12,3 13,1 -5,7% -4,8% -0,9% Agents & Distributeurs 12,8 12,5 2,2% 4,9% -2,7% TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 25,1 25,5 -1,8% 0,0% -1,8%

Le chiffre d’affaires net du groupe enregistre une baisse de 1,8 % par rapport au premier semestre de l’exercice précédent. Il est stable organiquement mais souffre d’un impact de change défavorable de -1,8 %.

Le chiffre d’affaires France recule de 10 % par rapport au premier semestre de l’exercice précédent, une évolution principalement liée au canal Business to Business, en chute de 83 % après un contrat exceptionnel l’année précédente. Hors BtB, la dynamique demeure positive : le Retail progresse de 19 %, porté par la bonne performance des Département Stores (+10 %) et des boutiques (Rue de la Paix à +44 % et Saint-Honoré à +4 %). L’e-commerce se replie légèrement de 3 %, tandis que le Wholesale se redresse avec une croissance de 27 % malgré les challenges relatifs à ce canal. Par catégories, les briquets progressent nettement (+41 %), alors que les instruments d’écriture reculent de 13 %.

En Europe (hors France), la distribution contrôlée présente des résultats contrastés. La région DACH (*) renoue avec la croissance (+12 %), soutenue par un fort rebond en Suisse (+36 %). À l’inverse, l’Italie recule de 12 %, pénalisée par les difficultés avec notre distributeur tabac, tandis que l’Espagne baisse de 13 %.

En Asie, Hong Kong baisse de 18 %, impacté par un trafic toujours faible. La Chine, en revanche, affiche une forte dynamique, portée par une solide croissance des ventes en magasin à périmètre comparable, plusieurs ouvertures de points de vente, ainsi qu’une meilleure performance des ventes en ligne. Malgré la très bonne performance de la nouvelle boutique de Ginza, les ventes du Japon reculent de 6 %, pénalisé par la baisse du nombre de touristes étrangers et le recul du canal discount.

Dans le reste du monde, les États-Unis reculent de 44 % dans un environnement tarifaire et économique défavorable, tandis que le Moyen-Orient progresse de 5 %, porté par Doha et Dubai Mall. La Russie baisse légèrement (-7 %), et le Royaume-Uni progresse de 20 %, bénéficiant de l’animation Behike et de nouveaux projets d’expansion.

(*) : Deutschland, Austria & Confederation Helvetica

Evolution par ligne de produits

SEMESTRE 1 Variation totale (En millions d'euros) 30/09/2025 30/09/2024 Variation totale Organique Effet de change Briquets & stylos 21,2 20,8 1,8% 3,9% -2,1% Maroquinerie, Accessoires & PAP 3,9 4,7 -17,7% -17,3% -0,4% TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 25,1 25,5 -1,8% 0,0% -1,8%

Les briquets enregistrent une croissance de 8 %, confirmant leur rôle central dans le portefeuille. Les accessoires cigare reculent de 27 %, en raison de l’absence du contrat exceptionnel Habanos de l’an dernier, tandis que les stylos baissent de 5 %. La maroquinerie et les ceintures se contractent respectivement de -33 % et -24 %, la bonne dynamique des nouvelles collections ne compensant pas le déclin des lignes historiques, dont certaines doivent être arrêtées et remplacées par de nouvelles gammes à venir. Les accessoires progressent de 10 % et le prêt-à-porter baisse de 6 %.

RESULTATS

Les principaux éléments concernant l’activité du premier semestre de l’exercice peuvent se résumer comme suit :

En millions d’euros 30/09/2025

6 mois 30/09/2024

6 mois Evolution Total des revenus (*) 27,5 27,8 (0,3) dont Chiffre d’affaires net 25,1 25,5 (0,5) Marge brute (**) 13,4 15,2 (1,8) ( % ) 53,4% 59,4% -6,0% Résultat opérationnel courant (hors redevances) (3,3) (1,0) (2,3) Redevances 2,5 2,3 0,2 Autres produits et charges (0,0) 0,6 (0,6) Résultat opérationnel (0,8) 1,9 (2,7) Coût de l’endettement financier net (0,1) (0,1) (0,0) Autres produits et charges financiers (0,4) (0,3) (0,2) Impôts sur les résultats 0,1 (0,2) 0,3 Résultat net (1,2) 1,4 (2,6) Résultat net par action (en euros) (0,001) 0,002 (0,003)

(*) : Le total des revenus comprend le chiffre d’affaires et les redevances

(**) : La marge brute inclut l’ensemble des coûts directs et des coûts indirects. Ces derniers se composent principalement des consommations et amortissements relatifs du centre industriel de Faverges, des redevances versées, des dépréciations de stock, ainsi que des reprises de dépréciation sur les stocks vendus durant la période.

Marge brute

La marge brute recule de 1,8 million d’euros au premier semestre, avec un taux de marge en baisse de 6 points. Ce repli résulte d’une combinaison de plusieurs facteurs défavorables : un effet change négatif, un mix produit défavorable, et des remises accordées afin de baisser le niveau des stocks.

La marge est en outre affectée par la hausse des provisions de stocks et des coûts indirects de production.

Résultat opérationnel courant (hors redevances)

Le résultat opérationnel courant (hors redevances) s’établit en retrait de 2,3 millions d’euros par rapport au premier semestre de l’exercice précédent. Cette évolution s’explique principalement par la contraction de la marge brute (-1,8 million d’euros) détaillée dans la section précédente, ainsi que par la hausse des dépenses de communication (+0,6 million d’euros) qui reflètent la volonté du Groupe de renforcer ses investissements médias et marketing dans le cadre de la réorientation stratégique de la marque.

Les frais commerciaux enregistrent une progression modérée de 2 %, tandis que les frais généraux et administratifs affichent une légère diminution de 1 %, traduisant la poursuite des efforts de maîtrise des coûts de structure.

Autres produits et charges

Le résultat des autres produits et charges est non significatif sur la période. Pour rappel, le premier semestre de l’exercice précédent incluait +0,8 million d’euros de produit principalement lié à des reprises de provisions dans le cadre d’un litige commercial.

Résultat opérationnel

De ce qui précède, le résultat opérationnel est négatif sur le premier semestre, à hauteur de -0,8 million d’euros, en baisse de 2,7 millions d’euros par rapport au premier semestre de l’exercice précédent.

Résultat financier

Le résultat financier est principalement composé du coût de l’endettement financier net ( -0,1 million d’euros, stable comparé au premier semestre de l’exercice précédent) ainsi que des autres produits et charges financiers qui s’établissent à -0,4 million d’euros, comparé à -0,3 million à la même période de l’exercice précédent, reflétant principalement l’impact de la dépréciation du dollar américain, du dollar de Hong Kong et du yen japonais par rapport à l’euro au cours de la période.

Résultat net

Le résultat net est négatif et s'élève à -1,2 million d'euros, marquant une baisse de 2,6 millions d'euros par rapport à la même période se terminant le 30 septembre 2024.

POSITION DE TRESORERIE NETTE

(En millions d’euros) 30/09/2025 31/03/2025 30/09/2024 Trésorerie et équivalents de trésorerie 5,1 9,0 5,5 Emprunts et dettes financières * (3,3) (3,4) (3,7) TOTAL 1,8 5,6 1,9

*: Absence de recours à des facilités de caisse ou lignes de découvert

Trésorerie

Au 30 septembre 2025, les flux de trésorerie sont principalement impactés par la variation saisonnière du besoin en fonds de roulement d’exploitation.

La capacité d’autofinancement ressort à 0,9 million d’euros, en baisse de 1,9 million par rapport à la capacité d’autofinancement du premier semestre de l’exercice précédent, et principalement liée à la baisse du résultat net.



La variation du besoin en fonds de roulement d’exploitation est défavorable, à -3 millions d’euros, sous l’effet cumulé de la hausse des délais de paiement clients et autres créances, partiellement compensée par la hausse des délais de paiement des fournisseurs.



Au total, les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles s’établissent à –2,1 millions d’euros, en dégradation de 0,9 million comparé au premier semestre de l’exercice précédent.

Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement sont négatifs à hauteur de –0,5 million d’euros, mais en amélioration de 1,2 million d’euros comparé au premier semestre de l’exercice précédent. Cette consommation de cash moins importante s’explique par moins d’investissement sur ce premier semestre de l’exercice en cours.

Les flux de trésorerie provenant des activités de financement sont également négatifs à hauteur de –1,2 million d’euros. Ils restent stables comparé au premier semestre de l’exercice précédent.

Enfin, les effets de change pèsent marginalement sur la période à –0,1 million d’euros.

En conclusion, la variation nette de la trésorerie s’élève à –3,8 millions d’euros, faisant passer la trésorerie de 9,0 millions d’euros à l’ouverture à 5,1 millions d’euros à la clôture.

Emprunts et dettes financières

Comparé au 31 mars 2025, le niveau des emprunts baisse de 0,1 million d’euros, principalement suite au remboursement des P.G.E selon l’échéancier prévu.

ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE LA PERIODE

Aucun fait significatif n’est survenu au cours de la période.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET POSTERIEURS A LA CLOTURE

Conformément aux dispositions applicables et à notre politique de communication financière, nous confirmons qu'aucun événement significatif susceptible d'avoir un impact sur la situation financière, les résultats ou le patrimoine de la société n'est intervenu entre la date de clôture de l'exercice, le 30 septembre 2025, et la date d'arrêté des comptes par le directoire, le 4 décembre 2025. Tous les événements connus à ce jour ont été pris en compte dans les états financiers ou décrits dans les présentes annexes.

Contact : invest@st-dupont.com

COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS RESUMES

Compte de résultat consolidé

(En milliers d’euros) 30/09/2025 30/09/2024 Chiffre d’affaires net 25 073 25 543 Coûts des ventes (11 690) (10 381) Marge brute 13 383 15 162 Frais de communication (2 578) (2 018) Frais commerciaux (5 694) (5 601) Frais généraux et administratifs (8 371) (8 495) Résultat opérationnel courant (hors redevances) (3 260) (952) Redevances 2 453 2 257 Autres charges (186) (474) Autres produits 170 1 089 Résultat opérationnel (824) 1 919 Coût de l’endettement financier brut (93) (69) Autres produits et charges financiers (419) (258) Résultat avant Impôt (1 336) 1 592 Impôt sur les résultats 141 (165) Résultat net (1 195) 1 427 Résultat net – part du Groupe (1 195) 1 427 Résultat net par action (en euros) (0,001) 0,002 Résultat net dilué par action (en euros) (0,001) 0,002



Bilan consolidé

ACTIF (En milliers d’euros) 30/09/2025 31/03/2025 Actif non courant Immobilisations incorporelles (nettes) 1 111 1 225 Immobilisations corporelles (nettes) 7 868 8 038 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 10 407 11 238 Actifs financiers 1 278 1 424 Impôts différés 2 185 1 875 Total de l’actif non courant 22 849 23 800 Actif courant Stocks et en-cours 14 088 13 176 Créances clients 10 033 9 202 Autres créances 5 585 4 380 Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 133 8 978 Total de l’actif courant 34 839 35 736 Total de l’actif 57 688 59 536 PASSIF (En milliers d’euros) 30/09/2025 31/03/2025 Capitaux propres- part du Groupe Capital 14 156 14 156 Prime d’émission, de fusion et d’apport 13 372 13 372 Réserves (1 077) (4 535) Réserves de conversion 1 732 1 776 Résultat net- Part du Groupe (1 195) 3 378 Total capitaux propres- part du groupe 26 988 28 147 Passifs non courants Emprunts et dettes financières 223 598 Dettes de location non courantes (à plus d’un an) 5 114 6 075 Provisions pour engagements de retraite et autres avantages 2 586 2 450 Total des passifs non courants 7 923 9 123 Passifs courants Emprunts et dettes financières 3 064 2 820 Dettes de location courantes (moins d’un an) 2 020 2 047 Provisions pour risques et charges 677 894 Fournisseurs 9 127 7 865 Autres passifs courants 7 889 8 640 Total des passifs courants 22 777 22 266 Total du Passif 57 688 59 536

