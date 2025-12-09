Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 4 décembre au 5 décembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 4 décembre au 5 décembre 2025

Puteaux, le 9 décembre 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 4 décembre 2025 au 5 décembre 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 04/12/2025 FR0012435121 28 000 23,8988 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 04/12/2025 FR0012435121 62 000 23,9046 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 04/12/2025 FR0012435121 6 000 23,8909 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 04/12/2025 FR0012435121 4 000 23,9014 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 05/12/2025 FR0012435121 41 000 23,7541 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 05/12/2025 FR0012435121 9 000 23,7635 CEUX Total 150 000 23,8533

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

