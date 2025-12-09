Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 4 décembre au 5 décembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 4 décembre au 5 décembre 2025

Puteaux, le 9 décembre 2025        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 4 décembre 2025 au 5 décembre 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49204/12/2025FR001243512128 00023,8988CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49204/12/2025FR001243512162 00023,9046XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49204/12/2025FR00124351216 00023,8909AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49204/12/2025FR00124351214 00023,9014TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49205/12/2025FR001243512141 00023,7541XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49205/12/2025FR00124351219 00023,7635CEUX
 Total150 00023,8533 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

