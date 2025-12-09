KALMAR OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 9.12.2025 KLO 10:00

Kalmar yhdistää voimansa Kempowerin ja SINEXCEL:n kanssa vauhdittaakseen materiaalien käsittelyn ja logistiikan vihreää siirtymää

Kalmar on ylpeä voidessaan kertoa uudesta laajasta tasavirtalatausratkaisujen (DC) valikoimasta, joka täydentää sen kattavaa sähköisten laitteiden tarjoomaa. Latausratkaisut on kehitetty yhteistyössä johtavien kansainvälisten laturivalmistajien Kempowerin ja SINEXCEL:n kanssa.

Uusien kumppanuuksien myötä Kalmar hyödyntää Kempowerin ja SINEXCEL:n johtavaa osaamista DC-latauksessa rakentaakseen tarjooman, joka takaa parhaan mahdollisen käyttökokemuksen asiakkaille, jotka hyödyntävät Kalmarin sähköisiä ratkaisuja omissa sovelluksissaan. Kalmar kehittää kummankin kumppanin kanssa edistyneitä latausratkaisuja, jotka varmistavat latausaseman ja laitteen yhteensopivuuden.

Uuteen DC-latausratkaisujen tarjoomaan sisältyy liikuteltavia latureita, integroitavia latausasemaratkaisuja sekä hajautettuja latausjärjestelmiä. Tarjontaan kuuluu myös megawattiluokan latausjärjestelmä, joka otetaan käyttöön DP World London Gateway -konttisatamassa, jossa se tulee palvelemaan vuoden 2026 ensimmäisellä vuosineljänneksellä toimitettavia Kalmarin sähköisiä konttilukkeja.

Kalmar tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa rakentaakseen juuri heidän tarpeisiinsa räätälöidyn latausratkaisukokonaisuuden. Tarjolla olevat ratkaisut vaihtelevat monipuolisista liikuteltavista latureista ja pienemmille sähköisille laitekannoille tarkoitetuista kiinteistä all-in-one-asennuksista aina suuriin ja nopeasti kasvaviin kalustoihin sopiviin hajautettuihin lataussatelliittiratkaisuihin. Ratkaisut tulevat saataville maailmanlaajuisesti.

Rony Thomas, johtaja, tuotehallinta, Kalmar: “Olemme iloisia yhteistyöstä kahden maailman johtavan laturitoimittajan kanssa. Yhdistämällä uuden lataustarjontamme syvälliseen asiakasymmärrykseemme voimme tarjota kattavan paketin täysin räätälöityjä sähköisiä materiaalien käsittelyratkaisuja – mukaan lukien laitteet, laturit ja palvelut – mahdollisimman alhaisin kokonaiskustannuksin.”

Jussi Vanhanen, markkinointijohtaja, Kempower: “Kempower on ylpeä voidessaan tehdä yhteistyötä Kalmarin kanssa. Yhdessä kiihdytämme siirtymää kohti kestävämpää logistiikkaa integroimalla DC-latausteknologiamme Kalmarin sähköisten laitteiden valikoimaan. Logistiikan ja toimitusketjujen sähköistyminen etenee vauhdilla ympäri maailmaa, ja Kempower on täysin valmis tukemaan johtavia toimijoita, kuten Kalmaria, tässä kehityksessä. Tämä yhteistyö kuvastaa yhteistä sitoutumistamme tukemaan globaaleja ilmastotavoitteita ja rakentamaan puhtaampaa tulevaisuutta toimitusketjuille.”

Ron Zhong, myyntijohtaja, Global OEMs, SINEXCEL: “Tämä yhteistyö on vahva esimerkki siitä, kuinka alan johtajat yhdistävät voimansa vauhdittaakseen globaalia vihreää energiasiirtymää. Teemme yhdessä laajaa teknologista yhteistyötä kehittääksemme standardoituja ja skaalautuvia latausinfrastruktuuriratkaisuja, joita voidaan menestyksekkäästi ottaa käyttöön eri puolilla maailmaa.

Lisätietoja:

Rony Thomas, johtaja, tuotehallinta, Kalmar, puh. +46 720704262, rony.thomas@kalmarglobal.com

Nina Jähi, viestintäpäällikkö, Kalmar, puh. +358 40 519 3635, nina.jahi@kalmarglobal.com

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 200 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmar.fi

Liitteet