SUSE et Evroc unissent leurs forces pour accélérer la souveraineté numérique en Europe

LUXEMBOURG et STOCKHOLM, 09 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- evroc, le cloud européen et SUSE, leader mondial des solutions open source d'entreprise, officialisent aujourd'hui un partenariat stratégique pour fournir une solution européenne complète visant à héberger, gérer et sécuriser des services cloud tout en garantissant la souveraineté numérique des données et des infrastructures.

Cet accord constitue à la fois une alliance stratégique et une offre commerciale visant à fournir des solutions souveraines prêtes pour les entreprises à partir du premier trimestre 2026.

En tant que signataires d’Eurostack, SUSE et evroc apportent une solution commune qui combine l’expertise de SUSE en gestion d’infrastructure avec la plateforme cloud européenne de nouvelle génération d’evroc, offrant aux entreprises un environnement sûr et performant pour leurs workloads critiques.

En tant que l’un des premiers fournisseurs européens de services cloud souverain, evroc proposera dans un premier temps SUSE Linux Enterprise et SUSE Linux Micro comme systèmes d’exploitation. SUSE Rancher Prime sera également certifié pour fonctionner sur le cloud d’evroc, offrant ainsi une combinaison solide pour la gestion de Kubernetes.

« Le partenariat avec evroc représente une avancée majeure dans notre engagement continu à proposer à nos clients tout un panel de solutions ouvertes, interopérables et sécurisées », affirme Frank Feldmann, Directeur de la Stratégie chez SUSE. « Ensemble, nous bâtissons un écosystème cloud véritablement européen qui procure aux entreprises la souveraineté numérique et la flexibilité requises pour leur innovation. »

Toutes les solutions conjointes evroc et SUSE incluront le Support Premium Souverain SUSE, garantissant aux clients une assistance par du personnel basé en Europe. Dans le cadre de ce partenariat à long terme, evroc et SUSE intégreront progressivement d'autres solutions d'infrastructure ouverte ainsi que des offres de support, notamment les technologies d'IA et de virtualisation de SUSE.

« Nous sommes ravis de nous associer à SUSE pour proposer une offre de cloud complète et souveraine sur le marché européen », ajoute James Collis, Vice-président des Partenariats chez evroc. « L'expertise reconnue de SUSE dans l'open source d'entreprise, combinée à l'infrastructure cloud éprouvée d'evroc, fournira une solution sans équivalent aux organisations soucieuses de contrôler et de sécuriser leurs actifs numériques. »

« En s’appuyant sur un écosystème de partenaires de confiance capables d’assurer des contrôles souverains et pas au sacrifice de l’agilité, les fournisseurs peuvent aider les organisations à mettre en place avec succès une infrastructure souveraine et surmonter ces défis », explique Rahiel Nasir, directeur de la recherche, European Cloud Practice, analyste principal en souveraineté numérique chez IDC. « Cette approche permet aux entreprises européennes de ne pas se limiter à une protection partielle et de couvrir tous les aspects de souveraineté c’est-à-dire les données, techniques et opérations, afin de répondre pleinement aux exigences réglementaires actuelles. »

Pour en savoir plus sur les offres : SUSE blog et evroc blog.

À propos d'evroc

Evroc, the European Cloud propose une pile complète de services cloud hyperscale, compatible IA, ainsi que les ressources de développement associées. L’entreprise est basée à Stockholm (Suède), avec des bureaux de développement à Sophia-Antipolis (France) et à Londres (Royaume-Uni). Evroc dispose de régions actives avec des data centers redondants et une infrastructure IA à Stockholm, Paris et Francfort. Pour plus d'informations, consultez www.evroc.com.

À propos de SUSE

SUSE est un leader mondial des logiciels open source d'entreprise, couvrant les systèmes d'exploitation Linux, la gestion de conteneurs Kubernetes, les solutions Edge et l'IA. La majorité du Fortune 500 fait confiance à SUSE pour fournir une infrastructure résiliente, permettant aux responsables informatiques d'optimiser les coûts et de gérer des environnements hétérogènes. SUSE collabore avec des partenaires et des communautés pour offrir aux organisations des choix pour maximiser leurs systèmes informatiques actuels et innover avec des technologies de nouvelle génération à travers les environnements traditionnels sur site, au cloud natif, au multi-cloud, à l'Edge et au-delà. Pour plus d'informations, visitez www.suse.com.

