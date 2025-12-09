RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE

AuctionAuction results
Auction date2025-12-09
Start date2025-12-10
Maturity date2025-12-17
Interest rate1.75 %
Offered volume, SEK bn553.0
Total bid amount, SEK bn479.4
Accepted volume, SEK bn479.4
Number of bids15
Percentage allotted, %100.00



