|Auction
|Auction results
|Auction date
|2025-12-09
|Start date
|2025-12-10
|Maturity date
|2025-12-17
|Interest rate
|1.75 %
|Offered volume, SEK bn
|553.0
|Total bid amount, SEK bn
|479.4
|Accepted volume, SEK bn
|479.4
|Number of bids
|15
|Percentage allotted, %
|100.00
RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE
| Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank
