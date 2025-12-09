Gyldendal A/S - Finanskalender 2026

 | Source: Gyldendal A/S Gyldendal A/S

SELSKABSMEDDELELSE nr. 8/2025

København, 9. december 2025
Gyldendal A/S

Hermed oplyses følgende forventede datoer for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og årsrapport samt for afholdelse af ordinær generalforsamling:

Årsregnskabsmeddelelse, årsrapport
fredag6. februar2026
Generalforsamlingtorsdag16. april2026
Halvårsrapportfredag10. juli2026

                                           
Forslag fra aktionærer til behandling på generalforsamlingen den 16. april 2026 skal være koncernsekretariatet eller bestyrelsesformanden i hænde senest den 4. marts 2026.

Med venlig hilsen

Louisa Greve Finkelstein
Juridisk chef, adv. (L), LL.M.

Dir. tlf.: 33 75 57 07
E-mail: dirlgf@gyldendal.dk

Vedhæftet fil


Attachments

Selskabsmeddelelse nr. 8 - Finanskalender 2026

Recommended Reading