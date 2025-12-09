Gyldendal A/S - Finanskalender 2026

SELSKABSMEDDELELSE nr. 8/2025
København, 9. december 2025
Gyldendal A/S
Hermed oplyses følgende forventede datoer for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og årsrapport samt for afholdelse af ordinær generalforsamling:
|Årsregnskabsmeddelelse, årsrapport
|fredag
|6. februar
|2026
|Generalforsamling
|torsdag
|16. april
|2026
|Halvårsrapport
|fredag
|10. juli
|2026
Forslag fra aktionærer til behandling på generalforsamlingen den 16. april 2026 skal være koncernsekretariatet eller bestyrelsesformanden i hænde senest den 4. marts 2026.
Med venlig hilsen
Louisa Greve Finkelstein
Juridisk chef, adv. (L), LL.M.
Dir. tlf.: 33 75 57 07
E-mail: dirlgf@gyldendal.dk
