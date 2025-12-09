Gyldendal A/S - Finanskalender 2026

SELSKABSMEDDELELSE nr. 8/2025

København, 9. december 2025

Gyldendal A/S

Hermed oplyses følgende forventede datoer for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og årsrapport samt for afholdelse af ordinær generalforsamling:

Årsregnskabsmeddelelse, årsrapport

fredag 6. februar 2026 Generalforsamling torsdag 16. april 2026 Halvårsrapport fredag 10. juli 2026



Forslag fra aktionærer til behandling på generalforsamlingen den 16. april 2026 skal være koncernsekretariatet eller bestyrelsesformanden i hænde senest den 4. marts 2026.

Med venlig hilsen

Louisa Greve Finkelstein

Juridisk chef, adv. (L), LL.M.

Dir. tlf.: 33 75 57 07

E-mail: dirlgf@gyldendal.dk

Vedhæftet fil