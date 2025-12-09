ビットゲットの2025年10月保護基金、スランプの10月 (「スランプトーバー」) にもかかわらず、平均7億4,100万ドル (約1,152億円) を維持

セーシェル共和国ビクトリア発, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) である ビットゲット (Bitget) は、2025年10月の保護基金レポートを発表した。これによると、デジタル資産市場全体が厳しい状態であったにもかかわらず、同保護基金の10月平均評価額は7億4,143万5,710ドル (約1,152億円) であった。 同基金は10月6日に8億1,103万1,000ドル (約1,261億円) のピークを記録し、10月17日には月間最低値の6億9,188万6,000ドル (約1,076億円) となったが、広範な暗号資産価格が下落する中でも安定性を維持した。

10月は主要資産が急激な調整とボラティリティの高まりに直面し、業界にとって今年最も激動の月の一つとなった。 こうした状況下でも、2022年に3億ドル (約466億円) の基盤資金で設立されたビットゲット保護基金は、引き続きレジリエンスと透明性を示した。 同基金の10月平均残高は当初配分額を147%近く上回っており、予測不可能な状況下でもユーザー資産を保護する同UEXの能力を再確認した。

保護基金は、異常な市場事象の発生時にユーザーを保護するために、独立した検証が可能なセーフティネットを提供する。 評価額は、その時点での市場状況と資産保有量に基づき毎日更新され、随時提供可能な補償範囲を完全に可視化する。

保護基金と並行して、ビットゲットの準備金証明 (PoR) は全ユーザー資産に対し1:1以上の準備率を維持している。 これらの取り組みは共に、包括的な保護の枠組みを形成し、PoRが完全な裏付けを保証する一方、保護基金は極端なボラティリティの時期に追加防御層を提供する。

「国境のないユニバーサル取引所に向けて進歩している中で、セキュリティと透明性は最優先事項です。 7億ドル (約1,088億円) を超える保護基金を維持し、保護基金数値を毎月公開して透明性を維持することにより、変動の激しい状況下でも、ユーザーの皆さまに自信を持って市場に参加していただけるよう、信頼を築いています。」と、ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べた。

10月のレポートは、ユーザーが単なるパフォーマンスだけでなく、検証可能な保護機能をさらに求めるようになっている市場環境を反映している。 グローバルな参加者が増える中、保護基金によって安定した準備金を確保することで、インシデント対応と復旧に関する期待値を設定する助けとなり、 UEX アーキテクチャ内でのユーザーの安全に対する、ビットゲットの長期的なアプローチの一部を形成している。

リアルタイムでのトラッキングについては、 こちら から保護基金を参照されたい。

2018年に設立された ビットゲット は、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、数百万の暗号トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供するとともに、 ビットコイン (Bitcoin) 価格 、 イーサリアム (Ethereum) 価格 、 XRP価格 、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスをすべて単一のプラットフォームで提供している。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグであるラリーガ (LALIGA) の公式暗号資産パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号資産の採用を推進している。

