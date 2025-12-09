Bitget, ‘슬럼프토버(침체의10월)’ 속에서도 2025년 10월 보호기금 평균 7억 4,100만 달러 유지

빅토리아 세이셸, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget이 2025년 10월 보호기금 보고서를 오늘 발표하면서 디지털 자산 시장이 전반적으로 어려웠던 상황 속에서도 월평균 평가액이 7억 4,143만 5,710달러를 기록했다고 밝혔다. 보호기금은 10월 6일 8억 1,103만 1,000달러로 정점을 찍었으며, 10월 17일에는 월 최저치인 6억 9,188만 6,000달러를 기록했으나, 광범위한 암호화폐 가격 하락 속에서도 안정성을 유지했다.

10월은 올해 산업 전반에서 가장 변동성이 크고 조정이 심한 시기 중 하나였으며, 주요 자산들은 급격한 가격 조정과 높은 변동성을 겪었다. 이러한 상황에서 2022년에 3억 달러를 초기 조성액으로 출범한 Bitget 보호기금은 꾸준한 회복력과 투명성을 보여주었다. 10월 평균 기금 규모는 초기 조성액 대비 약 147% 증가한 수준으로, 예측 불가능한 시장 상황에서도 사용자 자산을 보호할 수 있는 UEX의 역량을 재확인했다.

보호기금은 비정상적인 시장 상황에서 사용자를 보호하기 위해 설계된 독립적으로 검증 가능한 안전망을 제공한다. 평가액은 보유 자산과 시장 상황에 따라 매일 업데이트되며, 언제든지 보호 가능 자산 규모를 명확히 확인할 수 있도록 완전한 가시성을 보장한다.

Bitget의 보호기금과 함께 운영되는 준비금 증명(PoR) 시스템은 모든 사용자 자산에 대해 최소 1:1 이상의 준비율을 유지하고 있다. 이 두 가지 장치는 상호보완적인 자산 보호 체계를 이루며, PoR은 전면적인 자산 담보를 보장하고 보호기금은 극심한 변동성이 발생할 때 추가적인 방어막 역할을 한다.

Bitget의 Gracy Chen CEO는 “국경 없는 유니버설 거래소로 발전하기 위해서는 보안과 투명성이 최우선이어야 한다. 보호기금이 지속적으로 7억 달러 이상 수준을 유지하고 매월 보호기금 규모를 투명하게 공개하는 것은 사용자들이 변동성이 큰 시장에서도 자신 있게 거래할 수 있도록 신뢰를 구축하는 역할을 하고 있다”라고 말했다.

10월 보고서는 사용자들이 단순한 수익성뿐 아니라 검증 가능한 안전장치를 더욱 중시하고 있음을 보여준다. 글로벌 참여가 확대됨에 따라 보호기금의 안정적인 유지 규모는 사고 대응과 회복에 대한 기대 형성을 돕고, 이는 Bitget의 UEX 아키텍처 안에서 장기적인 사용자 보호 전략의 일환으로 작용한다.

실시간 보호기금 현황은 Protection Fund 페이지에서 확인할 수 있다.

