虽十月市场低迷，Bitget 保护基金仍维持 7.41 亿美元平均值

塞舌尔维多利亚, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 今日公布其 2025 年 10 月保护基金报告。数据显示，尽管数字资产市场经历充满挑战的一个月，但 Bitget 保护基金当月平均估值仍达到 741,435,710 美元。 该基金的估值于 10 月 6 日达到当月最高值，为 811,031,000 美元；于 10 月 17 日达到当月最低值，为 691,886,000 美元。即使在当月加密货币出现整体价格下跌的背景下仍保持了稳定。

今年 10 月被称为加密货币行业波动最剧烈的月份之一，主要资产面临大幅回调，并呈现出剧烈震荡态势。 在这样的背景下，Bitget 于 2022 年设立的保护基金（初始承诺资金为 3 亿美元）继续展现出强韧性与透明度。 该基金的十月平均估值仍较初始配置高出 147%，再次印证了该全景交易所有能力在不可预测的环境下保障用户资产的安全性。

该保护基金提供了一个可独立验证的安全保障机制，旨在保障用户免受异常市场事件的影响。 基金估值依据当前市场状况及持仓情况每日更新，确保用户能随时全面掌握可用的保障额度。

除保护基金之外，Bitget 的储备金证明 (PoR) 对所有用户资产保持了 1:1 或更高的储备金率。 这两项举措共同构成了全方位的保护框架，其中 PoR 提供全面的资产保障，而保护基金则在极端波动期间为用户资产安全提供额外防线。

“在我们向无国界全景交易所的目标前进时，安全性与透明度必须始终引领我们的方向。 我们持续维持逾 7 亿美元规模的保护基金，并每月透明公布基金相关数据，帮助用户在市场波动期间仍能建立信心参与交易。”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。

Bitget 保护基金的十月报告反映出当下的市场环境：用户不再单纯关注收益表现，而是愈发关注可验证的保障措施。 随着全球参与度的增长，稳定的保护基金储备有助于明确用户对事件响应与恢复的预期，这构成了 Bitget 在 UEX 架构内用户安全保障的长期策略的重要组成部分。

如欲实时追踪基金信息，欢迎点击 此处 访问保护基金。

