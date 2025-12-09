Bitget 2025 年 10 月保障基金面對市場低迷仍維持 7.41 億美元均值

塞舌爾維多利亞, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (UEX) Bitget ，今日發佈 2025 年 10 月保障基金報告，即使數碼資產市場面臨挑戰，基金月均估值仍達 741,435,710 美元。 基金於 10 月 6 日攀升至 811,031,000 美元峰值，並於 10 月 17 日錄得月內低位 691,886,000 美元，在加密貨幣整體價格下跌時依然保持穩定。

10 月可謂今年行內較為動盪的月份之一，主要資產價格大幅修正，市場波動加劇。 在此背景下，Bitget 於 2022 年設立保障基金，初始承諾規模為 3 億美元，持續展現其穩健抗逆與公開透明。 基金 10 月均值仍較原始撥備高出近 147%，再次證明此 UEX 即使在難以預測的環境下，也具備充足實力保護用戶資產安全。

保障基金正是可獨立驗證的安全網，旨在異常市場事件中為用戶提供保護。 估值會根據市況及資產持倉每日更新，確保任何時候均可全面掌握可用保障額度。

除了保障基金之外，Bitget 的儲備金證明 (PoR) 亦為所有用戶資產維持 1:1 或更高的儲備比率。 這些措施共同組成全面的保障框架，PoR 負責確保資產獲得十足備付，而保障基金則在市場極度波動時增添多一重防護。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「隨著我們向無邊界 UEX 推進，安全保障及公開透明必須是首要原則。 保障基金持續保持在 7 億美元以上，並每月清楚透明地公佈基金數據，使用戶加強信任，即使在波動環境下也能安心參與市場」。

從 10 月報告可見，當前的市場環境中，用戶越來越重視可驗證的保障，而不僅是投資表現。 全球參與日益增長，持續的保障基金儲備有助釐清對事故應對與恢復的預期，這也是 Bitget 在 UEX 架構下保障用戶安全的長期方針。

如要實時追蹤，請 在此 瀏覽保障基金。

關於 Bitget

