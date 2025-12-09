Genetec publie son rapport mondial sur l’État de la sécurité physique 2026

Le sondage, mené auprès de plus de 7 300 professionnels, révèle que :

MONTRÉAL, 09 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), le leader mondial des logiciels de sécurité physique d’entreprise, publie aujourd’hui la sixième édition de son rapport annuel sur l’État de la sécurité physique. Basé sur les réponses de plus de 7 300 professionnels de la sécurité physique dans le monde (parmi lesquels des utilisateurs finaux, des partenaires distributeurs, des intégrateurs de systèmes et des consultants), le rapport montre que la sécurité physique joue un plus grand rôle stratégique au sein des organisations. Les résultats mettent en évidence une plus forte collaboration entre les services et un intérêt grandissant pour les technologies qui permettent une meilleure connaissance opérationnelle et une prise de décision plus efficace.

La sécurité physique évolue d’un rôle de protection à moteur de performance

Le rapport révèle un changement dans la manière dont les systèmes de sécurité physique sont déployés et perçus. Ils ne sont plus seulement considérés comme une couche de protection, mais deviennent une fonction d’entreprise contribuant à des objectifs organisationnels plus larges.

« En s’intégrant de manière toujours plus étroite au tissu opérationnel de l’entreprise, la sécurité devient un véritable levier de performance, aidant les organisations à travailler plus harmonieusement, à réagir plus efficacement et à rester concentrées sur leurs objectifs à long terme », explique Christian Morin, vice-président de l’ingénierie produits chez Genetec.

La modernisation s’accélère alors que la demande en systèmes unifiés augmente

Les résultats du sondage indiquent que les organisations accordent la priorité à la modernisation de leurs systèmes de sécurité physique afin d’accompagner cette transition vers une meilleure collaboration et une prise de décision plus efficace. Plus de 70 % des personnes interrogées utilisent des systèmes unifiés ou intégrés, et 60 % déclarent que leur principale motivation pour remplacer une technologie existante est l’intégration de nouvelles capacités. De plus, 51 % identifient l’accès à de nouvelles fonctionnalités comme un autre facteur clé. Ces tendances reflètent un intérêt croissant pour des systèmes interfonctionnels fournissant une meilleure visibilité opérationnelle et permettant aux équipes de maximiser leurs investissements existants.

La stabilité à long terme des fournisseurs devient un critère essentiel

Les résultats montrent que les organisations attachent une grande importance au choix de fabricants considérés comme stables et fiables. Ainsi, 73 % des utilisateurs finaux affirment que la viabilité et la stabilité à long terme du fournisseur constituent un critère déterminant lors de l’évaluation de solutions, tandis que la performance des produits et les considérations de prix arrivent derrière, à 45 % et 43 % respectivement. Cela révèle une nette préférence pour des partenaires capables d’assurer la continuité, de soutenir des efforts de modernisation pluriannuels et de maintenir un développement produit fiable, en phase avec l’évolution des systèmes.

L’intérêt pour l’IA progresse, avec des attentes orientées vers des bénéfices concrets

L’IA suscite un intérêt grandissant. Pour la première fois, l’IA se classe au même niveau que le contrôle d’accès et la vidéosurveillance parmi les projets prioritaires pour 2026. L’intérêt pour l’adoption de l’IA a plus que doublé chez les utilisateurs finaux depuis l’an dernier. Ceux-ci reconnaissent la valeur de technologies qui facilitent la gestion des alarmes, les enquêtes et la réduction du bruit dans des environnements complexes. En parallèle, 70 % expriment des préoccupations quant à la conception et la mise en œuvre des systèmes d’IA, notamment en ce qui concerne la manière dont les données sont utilisées et dont l’IA fonctionne, ce qui renforce la nécessité d’un accompagnement clair de la part des fournisseurs.

Le cloud hybride s’impose et redéfinit le futur des infrastructures de sécurité

Le cloud joue un rôle croissant dans la manière dont les infrastructures de sécurité sont conçues et maintenues. Les utilisateurs finaux identifient les mises à jour automatiques, la facilité de déploiement et une maintenance simplifiée comme principaux avantages. Les personnes interrogées s’attendent à une adoption continue du cloud en 2026, portée par la flexibilité permettant de décider quelles fonctions demeureront sur site et lesquelles migreront vers le cloud.

Prévisions 2026

Le rapport présente également les priorités pour 2026, notamment la modernisation du contrôle d’accès, les initiatives de cybersécurité et l’utilisation croissante des outils d’analyse. Il propose aussi des résultats par région et d’autres prévisions pour aider les organisations à planifier leurs prochaines étapes. Pour en savoir plus et télécharger le rapport sur l’État de la sécurité physique 2026, rendez-vous sur : https://www.genetec.com/fr/a/rapport-securite-physique.

Méthodologie du sondage

Le rapport repose sur les réponses de 7 368 professionnels de la sécurité physique issus de six grandes régions dans le monde (États-Unis et Canada ; Amérique latine et Caraïbes ; Europe ; Asie-Pacifique ; Moyen-Orient et Afrique ; Australie et Nouvelle-Zélande). Les participants incluaient des utilisateurs finaux, des partenaires distributeurs, des consultants et des fabricants provenant d’organisations de tailles et de secteurs variés. Le sondage a été réalisé entre le 18 août et le 15 septembre 2025, et seules les réponses complètes ont été retenues pour l’analyse.

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique internationale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Le portefeuille de solutions de la société permet aux entreprises, aux gouvernements et aux communautés du monde entier de sécuriser les personnes et les biens, tout en améliorant l’efficacité opérationnelle et en garantissant le respect de la vie privée.

Genetec fournit les meilleurs produits au monde pour la gestion vidéo, le contrôle d’accès et la RAPI, tous basés sur une architecture ouverte et conçus avec la cybersécurité au cœur de leur développement. Le portefeuille de la société comprend également des solutions de détection d’intrusion, d’interphonie et de gestion des preuves numériques.

Genetec, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, compte plus de 42 500 clients, qu’elle accompagne via un vaste réseau de partenaires distributeurs et de consultants certifiés dans plus de 159 pays.

Pour plus d’informations sur Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com/fr

© Genetec Inc., 2025. GenetecMC et le logo Genetec sont des marques commerciales de Genetec Inc., qui peuvent être déposées ou en attente de dépôt dans plusieurs juridictions. Les autres marques commerciales citées dans ce document appartiennent à leurs fabricants ou éditeurs respectifs.

