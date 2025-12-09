Communiqué de presse

Atos et des partenaires de recherche académiques allemands de premier plan lancent « Forensics of Intelligent Systems », un programme de recherche conjoint visant à sécuriser l'IA contre la manipulation

Halle (Saale), Allemagne et Paris, France – 9 décembre 2025 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale sécurisée et accélérée par l’IA, annonce avoir signé un contrat avec Agentur für Innovation in der Cybersicherheit GmbH (Agence pour l’innovation en cybersécurité) pour l’établissement du projet de recherche « Forensic of Intelligent systems » ou « Forensique des systèmes intelligents » qui sera localisé Halle, Saale. Ce programme de recherche sera déployé en collaboration avec l'Institut Fraunhofer pour la sécurité appliquée et intégrée (AISEC), l'Institut Fraunhofer pour l'analyse intelligente et les systèmes d'information (IAIS), l'Institut pour la sécurité Internet de l'Université de Westphalie et l'Université de Cologne.

Lancement du programme de recherche « Forensics of Intelligent Systems » (FIS) avec les trois équipes de projet dont les approches de recherche ont prévalu dans le domaine de neuf concepts courts. Décembre 2025. Photo : Cyberagentur

Le projet de recherche prévoit de développer des méthodes et prototypes visant à permettre une détection juridiquement fiable des manipulations sur des systèmes d'IA en apprentissage continu. Un environnement de simulation sera mis en place dans un laboratoire de recherche où des logiciels pour les méthodes forensiques pourront être testés. Les modèles d'IA existants seront exposés à des attaques simulées pour déterminer quelles traces légalement utilisables peuvent être sécurisées. De plus, les algorithmes d'IA seront ajustés pour permettre une détection précoce.



Boris Hecker, co-directeur Allemagne et responsable du secteur public, Atos Allemagne, a déclaré : « Les attaques contre les systèmes d'IA et leurs manipulations sont souvent difficiles à détecter. Pour les autorités de sécurité, il est crucial de disposer de méthodes et d'outils avancés permettant à la fois leur détection précoce et une analyse juridiquement solide. Cette collaboration pose les bases pour accroître l'efficacité et la précision de l'analyse forensique, renforcer durablement la sécurité numérique et améliorer la poursuite pénale des manipulations sur les systèmes d'IA. »



Le Prof. Dr Christian Hummert, directeur de recherche de Cyberagentur, a indiqué : « Les systèmes intelligents d'aujourd'hui décident de la sécurité, de la mobilité et des processus sociétaux. Avec le FIS, nous créons pour la première fois une base de recherche qui permet à l'IA d'être non seulement puissante, mais aussi vérifiable sur le plan forensique, juridiquement sécurisée, et donc digne de confiance. »

Importance stratégique : Le projet de recherche « Forensics of Intelligent Systems » souligne le rôle d'Atos en tant que partenaire engagé dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'utilisation des méthodes forensiques dans les systèmes d'IA ouvre un domaine pour lequel il existe actuellement peu d'initiatives de recherche comparables.

Le projet contribue de manière significative au renforcement de l'intégrité de l'État, et répond aux attentes sociétales en matière de fiabilité, et à l'augmentation de la sécurité économique – dans un domaine à la fois caractérisé par d'importantes incertitudes techniques et scientifiques. Parallèlement, l'initiative s'inscrit dans le portefeuille de solutions IA proposées par Atos : avec des solutions pour sécuriser les données et les infrastructures cloud ainsi que des applications d'IA, Atos adopte une approche qui place la confiance, la transparence et la souveraineté européenne au centre de ses préoccupations, ce projet de recherche constituant donc une nouvelle pierre angulaire de cette orientation stratégique.

À propos de l'Agentur für Innovation in der Cybersicherheit GmbH

L'Agentur für Innovation in der Cybersicherheit GmbH (Cyberagentur - Agence pour l’innovation en cybersécurité) a été fondée en 2020 en tant qu'entreprise relevant entièrement du gouvernement fédéral, sous la direction conjointe du Ministère fédéral de la Défense et du Ministère fédéral de l'Intérieur, dans le but d'adopter une vision interdisciplinaire de la sécurité interne et externe dans le domaine de la cybersécurité. Dans ce contexte, le travail de Cyberagentur vise principalement la mise en œuvre institutionnalisée de projets hautement innovants et complexes mais pouvant simultanément présenter un très fort potentiel disruptifss'ils réussissent. Le Cyberagentur fait partie de la Stratégie de sécurité nationale de la République fédérale d'Allemagne, et est dirigé par le Professeur Dr Christian Hummert, directeur de la recherche, et Bettina Bubnys, directrice commerciale.

