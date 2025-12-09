Nokia Oyj
Pörssitiedote
9.12.2025 klo 17.00
Muutokset Nokia Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa
Espoo – Nokia on tänään luovuttanut 1 020 316 yhtiön hallussa ollutta Nokian osaketta (NOKIA) vastikkeetta suorituksena Nokian osakepohjaisiin kannustinohjelmiin osallistuneille henkilöille ohjelmien ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovutus perustuu 22.11.2024 julkistettuun hallituksen päätökseen yhtiön hallussa olevien osakkeiden antamisesta kannustinohjelmien mukaisten sitoumusten täyttämiseksi.
Nokia Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä luovutuksen jälkeen on 149 246 864.
Nokia
Nokia on teknologiajohtaja tekoälyn aikakauden verkkoratkaisuissa. Asiantuntemuksemme kiinteissä, matkapuhelin- ja siirtoverkoissa mahdollistaa seuraavan sukupolven verkkoratkaisut paremman maailman rakentamiseksi.
Lisätietoja:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Maria Vaismaa, viestintäjohtaja
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 931 580 507
Sähköposti: investor.relations@nokia.com